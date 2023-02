Bella Ramsey spielt in der HBO-Verfilmung The Last of Us die Rolle der Ellie. Nun erklärt sie in einem Interview, was sie zum Backlash der Ewiggestrigen sagt, die sich an der Darstellung von LGBTQIA*-Themen in der Serie stören. Sie hätten Pech und müssten sich schlicht daran gewöhnen.

The Last of Us-Star zu homofeindlichen Hatern: Gewöhnt euch dran

Darum geht’s: In „The Last of Us“ tauchen unter anderem auch homosexuelle Figuren auf – sowohl im Spiel als auch in der Serie. In The Last of Us 2 gibt es auch trans Personen.

Homo-, trans und queerfeindlichen Menschen gefällt das nicht. Dementsprechend machen sie ihrem reaktionären Ärger darüber im Internet Luft.

Bella Ramsey reagiert gelassen: Zu dem Backlash rund um LGBTQIA*-Darstellungen in der Serie sagt Bella Ramsey nur, dass sich der Game of Thrones-Star deswegen keine große Sorgen mache. Die Leute würden nun einmal denken, was sie denken.

„Aber sie werden sich daran gewöhnen müssen. Wenn du eine Show nicht schauen willst, weil die Show schwule Storylines hat oder weil es darin einen trans Charakter gibt, dann bist du selbst schuld und du verpasst etwas.“

Keine Angst: Bella Ramsey gibt weiter zu Protokoll, keine Angst zu haben. So eine Einstellung komme meist nur aus einer Trotz-Position zustande.

Persönliches Problem? Bella Ramsey hat selbst vor Kurzem erst in einem Interview gesagt, nicht gern gegendert zu werden. Pronomen seien dem genderfluiden Star zwar mehr oder weniger egal, aber wenn es die Möglichkeit dazu gebe, werde zum Beispiel auf Formularen stets „nichtbinär“ angekreuzt.

Da kommt noch mehr: Während es schon in der ersten „The Last of Us“-Staffel homosexuelle Figuren gibt (wie zum Beispiel Ellie selbst), dürfte die bereits bestätigte zweite Season für noch mehr Ärger bei Queerfeinden sorgen.

Immerhin soll mit Staffel 2 das Spiel The Last of Us Part 2 verfilmt werden. Darin ist unter anderem eine trans Figur von großer Bedeutung.

Wann kommt Folge 6? Während Episode 5 wegen des Super Bowls etwas verschoben wurde, erscheint Folge 6 wieder wie gewohnt. Der Termin steht schon fest: Am 20. Februar 2023 ist es soweit.

