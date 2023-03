The Last of Us: Bella Ramsey spricht über fehlende, tragische Szene

Ganz gleich, ob es der Geschichte zu- oder abträglich ist, so ist es eben manchmal der Fall, dass bestimmte Szenen es nicht in Filme oder Serien schaffen. So auch bei HBOs The Last of Us.

Ellie-Darstellerin Bella Ramsey sprach kürzlich im Podcast von Comicbook.com über genau so eine Szene, die wir weder im Spiel noch in der Serie zu sehen bekommen. Im genaueren geht es um die Geschehnisse von Folge 7 und das Schicksal von Ellies bester Freundin Riley.

Das passierte am Ende von The Last of Us-Folge 7

Riley gesteht Ellie, dass sie fortan zu den Fireflies gehört. Zum Abschied verbringen die beiden eine letzte gemeinsame Nacht in einem Einkaufszentrum.

Nach einer hitzigen Diskussion, versöhnen sie sich und beginnen bei lauter Musik zu tanzen. Währenddessen werden Infizierte von der Musik angelockt und greifen die Freundinnen an. Obwohl sie sich zu verteidigen wissen, werden beide schlussendlich trotzdem gebissen.

Wie wir wissen, überlebt Ellie den Biss und verwandelt sich nicht. Rileys Ende bleibt indes ungeklärt, denn die Szene endet, als sich die Freundinnen weinend in den Armen liegen.

Bella Ramsey über Rileys Ende

Wie Ramsey nun verrät, habe man sich bewusst dagegen entschieden, zu zeigen, ob Riley nun stirbt oder sich verwandelt:

„Es gab tatsächlich Gespräche darüber, und ich denke, wir waren uns einig … ich weiß es nicht, ob ich das sagen soll, denn ich denke, es liegt wirklich an der Vorstellungskraft der Leute. Aber aus unserer Sicht musste Ellie wahrscheinlich eine wirklich schwere Entscheidung treffen und etwas tun, was sie wirklich nicht tun wollte, und einen großen Verlust erleiden.“

Dennoch habe sie viel darüber nachgedacht, da „es auch darüber informieren würde, wie es mit Ellie weitergeht.“ Zudem erinnere sich die Schauspielerin an eine Zeile in einer früheren Episode, in der Ellie sagt, dass sie sich an die erste Person erinnert, die sie getötet hat. Dabei könnte es sich durchaus um Riley handeln.

Abschließend ergänzt Ramsey, dass sie ein solch offenes Ende für „wirkungsvoller“ halte, auch da „die Vorstellung oft dunkler sein kann als die Realität.“

Wie geht es mit Ellie in The Last of Us weiter?

Seit heute ist Folge 8 bei Sky/WOW verfügbar, womit wir uns dem Finale am kommenden Montag in großen Schritten nähern. Vorerst muss sich Ellie weiter ohne Joel durchschlagen und begegnet dabei sehr gefährlichen Leuten.