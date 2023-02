The Last of Us: Wer ist Riley in der Serie? Woher kennen wir die Schauspielerin?

In der neuesten Folge von The Last of Us bekommen wir einen Einblick Ellies Vergangenheit, in der auch ihre beste Freundin Riley eine wichtige Rolle spielt. Doch wer ist die Schauspielerin und woher kennen wir sie?

Das passiert in Folge 7 von The Last of Us

Nachdem Joel schwer verletzt wurde, bringt Ellie ihn in Sicherheit, um seine Wunde zu versorgen. Dieser meint jedoch, sie solle ihn zurücklassen und sich selbst in Sicherheit bringen. Daraufhin erlebt Ellie ein Flashback.

Ellie hatte es in der FEDRA-Schule nicht leicht, einzig ihre beste Freundin Riley gab ihr Halt. Doch verschwindet sie eines Tages und taucht ebenso unvermittelt drei Wochen später wieder auf – jedoch nur, um sich von Ellie zu verabschieden.

Zu diesem Zweck führt sie Ellie in die Mall, wo die beiden eine letzte, ganz besondere Nacht erleben wollen. Während sie sich auf dem Karussell und in der Spielhalle vergnügen, erwacht ein Infizierter.

Als die Freundinnen laute Musik hören und dazu ausgelassen tanzen, werden sie schließlich angegriffen. Zwar wissen sie sich zu verteidigen, werden jedoch beide gebissen. Wie wir wissen, überlebt Ellie den Biss und verwandelt sich nicht – im Gegensatz zu Riley.

Auch wenn dies in Folge 7 nicht gezeigt wird, denn die Szene endet, als sich Ellie und Riley weinend in den Armen liegen. Auch im DLC The Last of Us: Left Behind bleibt Rileys Ende ungeklärt. Wir wissen demnach nicht, ob sie stirbt oder zum Pilz-Monster wird. Vielleicht wird das Ende jener schicksalshaften Nacht ja noch in den kommenden Folgen aufgeklärt.

Wer ist Riley in der Serie?

Die fast 17-jährige (im Spiel ist sie 15 Jahre alt) Riley Abel wird in der Serie von Storm Reid verkörpert. Die 19-jährige Amerikanerin ist jedoch längst keine Newcomerin mehr.

Ihr Kinodebüt feierte Strom Reid bereits 2013 im Historiendrama 12 Years a Slave, an der Seite von Brad Pitt und Michael Fassbender. Nach weiteren Nebenrollen und Gastauftritten, ergatterte sie 5 Jahre später die Hauptrolle der Meg in Disneys Das Zeiträtsel.

Obgleich der Film wenig gute Kritiken erhielt, war er ein wichtiges Sprungbrett für Reid. Es folgten Rollen in der Miniserie „When They See Us“ und der HBO-Produktion „Euphoria“.

Aktuell ist sie im Thriller „Missing“ auf der Kinoleinwand zu sehen. Zudem wird sie „The Nun 2“ eine der Hauptrollen inne haben. Das Horror-Sequel kommt am 7. September 2023 in die Kinos.