In der gefeierten The Last of Us-Serie erfahren wir in der 3. Episode „Long, Long Time“ endlich mehr von den beiden aus dem Spielehit von Naughty Dog bereits bestens bekannten Charakteren Bill und Frank. Jedoch haben die Serienmacher hier einige wichtige Veränderungen zur Spielvorlage unternommen – was von zahlreichen Fans positiv und mit viel Lob aufgenommen wurde.

Wir sagen euch hier, wie sich die Serie zur Spielvorlage unterschiedet und warum die Serienmacher die Geschichte von Bill und Frank für die Serie verändert haben.

Bill und Frank im Spiel The Last of Us

In der Spielvorlage „The Last of Us“ von Naughty Dog spielen die beiden Charaktere Bill und Frank eher eine Nebenrolle in Ellie und Joels Story. Als die beiden auf den Überlebenskünstler Bill treffen, lernen sie einen grummeligen und verbitterten Einsiedler kennen, der sich auf seinem Grund und Boden gegen die Außenwelt verbarrikadiert hat. Gegenüber den beiden Protagonisten lässt er nur kurz eine Andeutung fallen, dass er einen geliebten Menschen verloren hat.

Bill in „The Last of Us“ © Naughty Dog

Stattdessen hilft er Joel und Ellie eher widerstrebend dabei, ein fahrbares Auto und Waffen für ihre Weiterreise zu organisieren. Dabei entdecken sie auch die Leiche von Frank, Bills ehemaligem Partner. Der hatte wohl genug von Bill und als er von einem Mutanten gebissen wurde, erhängte er sich, bevor er selbst zu einem solchen wurde. Nach ihrem Aufbruch lassen Joel und Ellie Bill mit seinem ungewissen Schicksal zurück – im Gegensatz zur TLOU-Serie.

Das wurde für die TLOU-Serie geändert

Die Serienmacher haben sich für die beiden aus den Spielen bekannten Figuren Bill und Frank ihre eigene Hintergrund-Geschichte einfallen lassen, die Hauptbestandteil der 3. Episode „Long, Long Time“ ist und von zahlreichen Fans wohlwollend aufgenommen wurde.

Dabei gibt es einige Änderungen auch hinsichtlich ihrer Beziehung zueinander. Was in den Games lediglich angedeutet wurde, wird in der Serie deutlicher: Bill und Frank sind ein Liebespaar … bis zum (gemeinsam gewählten) Tod! Denn wenn Joel und Ellie (in der Serie) eintreffen, finden sie beide tot auf. Ein hinterlassener Brief von Bill verschafft ihnen Klarheit und hilft ihnen auf ihrer Reise weiter.

Bill und Frank in „The Last of Us“ © HBO

Die herzergreifend-tragische Story, wie sich Bill und Frank kennen und lieben gelernt habe, gemeinsam älter werden und der grausamen Wirklichkeit draußen trotzen, nur um dann doch davon eingeholt zu werden, wird von vielen Fans gefeiert und macht die Folge zu einer der besten der gesamten Serie.

Über deren gemeinsam gewählten Tod sagte Showrunner Craig Mazin in einem Interview: „Sie erreichen ein Ende zu ihren eigenen Bedingungen. Wie Bill sagt ‚ich bin alt, ich bin zufrieden, und du warst mein Sinn.‘ Das fühlt sich für mich wie ein Sieg an.“

Mitentwickler der Serie und Creator des Spiels Neill Druckmann ergänzt, dass es für sie in der Serie wichtig war, das vor allem Joel am Beispiel von Bill und Frank erkennt, dass es ein positives und erstrebenswertes Bild einer langjährigen, erfüllten und liebevollen Beziehung gibt, die sogar die widrigen Bedingungen einer apokalyptischen Pandemie überstehen kann. Dabei spielt das Thema Hoffnung eine entscheidende Rolle:

„Die ganze Sache geht um Hoffnung und darum, dass die Menschheit in der Lage ist, Hoffnung zu schöpfen und an die Hoffnung zu glauben. Es besteht die Möglichkeit, dass Menschen eine Art von Frieden und Glück und Liebe in dieser Welt erreichen.“

