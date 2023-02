The Last of Us-Serie: Warum euch Nick Offerman als Bill so bekannt vorkommt

In der erfolgreichen The Last of Us-Serie bekommen wir in der 3. Episode „Long, Long Time“ endlich die beiden aus dem gleichnamigen Spielehit von Naughty Dog bereits bestens bekannten Charaktere Bill und Frank zu sehen.

Während Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) auf ihrem Weg bei Bill einen Zwischenstopp einlegen, dürften sich so manche Zuschauer der Serie zu Recht fragen, woher man die beiden Schauspieler Nick Offerman und Murray Bartlett kennen könnte. Wir liefern die Antwort!

Derweil kündigte sich mit einem ersten Preview-Trailer bereits die nächste Episode 4 „Please Hold My Hand“ an, die am 6. Februar ab 4:30 Uhr morgens bei WOW und Sky Q gestreamt werden kann.

Welches bekannte Gesicht steckt hinter Bill?

In der Serie wie auch in der Spielvorlage treffen Joel und Ellie auf den Überlebenskünstler Bill, der zuvor über eine Funkanlage Kontakt zu Tess hielt und den beiden Reisenden einen Zufluchtsort auf ihrem Weg anbietet.

In der HBO-Serie wird Bill von Nick Offerman verkörpert. Offerman wirkte als erfahrener Hollywood-Schauspieler in schon vielen Serien und Filmen mit, wie etwa in „Sin City“ oder als Polizeichef in „21 Jump Street“ sowie dem Sequel „22 Jump Street“. Auch spielte er in diversen Comedyserien wie „King Of Queens“ oder „Gilmore Girls“ in Gastrollen mit.

Bill mit Joel in „The Last of Us“ © Naughty Dog

Bekanntheit erlangte er jedoch vor allem hierzulande mit seiner Darbietung in der Comedyserie „Parks And Recreation“. In der im Mockumentary-Stil gedrehten Serie über den Alltag der Mitarbeiter eines Grünflächenamtes der Stadt, stellte er von 2009 bis 2015 in sieben Staffeln und 125 Folgen den Chef Ron Swanson dar, der sich im Laufe der Serie zum Publikumsliebling wurde. Zuletzt war Nick Offerman als berüchtigter Sextape-Verkäufer in „Pam & Tommy“ zu sehen.

Wer steckt hinter Bills Partner Frank?

In der TLOU-Serie lernen wir Bill mit seinem Partner Frank kennen, deren Schicksal bereits nach nur einer Folge besiegelt wurde. Die beiden Figuren sind auch in der Spielvorlage als wichtige Charaktere dabei. Neben Nick Offerman als Bill verkörpert Murray Bartlett Frank.

Bill und Frank in „The Last of Us“ © HBO

Der australische Schauspieler Murray Bartlett blickt ebenso wie Offerman auf eine langjährige Schauspielkarriere zurück. Angefangen hat er in der beliebten australischen Sitcom „Neighbours“, wo schon Margot Robbie und Popsängerin Kylie Minogue ihre Karriere begonnen haben. Für Bartlett folgten weitere Auftritte etwa in dem HBO-Serienhit „Sex And The City“ als guter Freund der Hauptfigur Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker), was ihm internationale Bekanntheit einbrachte.

Zudem spielte er in über 250 Folgen in der US-Seifenoper „Springfield Story“ mit, die hierzulande im Gegensatz zu „Dallas“ oder „Denver Clan“ aber weniger bekannt ist. Zuletzt war er in einer Hauptrolle in der HBO-Serie „The White Lotus“ dabei, wofür er mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Aktuell ist er auch in einer Hauptrolle in der Miniserie „Welcome to Chippendales“ bei Disney+ zu sehen.

