Die erfolgreiche The Last of Us-Serie nach dem Spielehit von Naughty Dog begeistert Millionen von Zuschauern auch hierzulande bei Sky WOW. Erst kürzlich wurde die vielgelobte HBO-Serie von Neil Druckmann und Craig Mazin für eine 2. Staffel verlängert.

Gerade erst durften wir die 3. Episode „Long, Long Time“ sehen, die mit weiteren schockierenden Ereignissen von sich Reden macht, etwa was das Schicksal für Bill (Nick Offerman) und Frank (Murray Bartlett) bereit hält.

Ein neuer Preview-Trailer wirft bereits einen Blick auf die kommende 4. Episode „Please Hold My Hand“, die ab dem 6. Februar um 4:30 Uhr morgens bei WOW und Sky Q abrufbar.

Was bisher in der TLOU-Serie geschah

Die HBO-Serie basiert auf dem ersten Game der Spielreihe und ist in naher Zukunft in einem dystopischen Amerika angesiedelt, das von einer verheerenden Pilzepidemie heimgesucht wurde und ein Großteil der Menschheit dahin gerafft hat.

Zu den wenigen Überlebenden gehört der Schmuggler Joel (Pedro Pascal), der die junge Ellie (Bella Ramsey) aus einer Quarantänezone in Boston zu einem Geheimversteck der Untergrund-Organisation Fireflies schmuggelt, da mithilfe des immunen Mädchens ein Gegenmittel gefunden werden soll. Dabei werden die Beiden ständig durch das Militär, feindselige Gruppierungen sowie verschiedenste Arten von aggressiven Mutanten bedroht.

Ellie mit Tess in The Last of Us-Serie © HBO

In der letzten Folge kämpfen Joel und Ellie mit den schockierenden Ereignissen um Tess und versuchen ihre letzten Anweisungen zu folgen, die beiden Verbündeten Bill und Frank zu treffen. Auf ihrer Reise dahin verdeutlicht Joel der ahnungslosen Ellie, das im Namen der Regierung zu Beginn des Ausbruchs des Virus zahlreiche unschuldige Menschen hingerichtet wurden.

Ein Blick zurück zeigt das Kennenlernen von Frank und Bill und wie sie mit Tess per Funk in Kontakt treten. Inzwischen sind Frank und Bill wahre Überlebenskünstler geworden, dennoch ist die Zeit nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Als Joel und Ellie bei ihnen eintreffen, finden sie einen Brief von Bill vor, der ihnen einen wichtigen Hinweis liefert und einen Truck sowie ein Arsenal an Waffen für die Weiterreise. Mit dem Ziel, seinen jüngeren Bruder Tommy (Gabriel Luna) zu finden, nehmen Joel und Ellie den Truck und setzen ihre Reise fort.

Bill (Nick Offerman) in The Last of Us-Serie © HBO

So geht es in Episode 4 von TLOU-Serie weitere

Nachdem Joel und Ellie in der letzten Folge von „The Last of Us“ nach einem Besuch auf dem Anwesen von Bill und Frank ihre Reise nach Wyoming fortsetzen, hat Ellie Mühe, die Karte zu lesen. Es dauert nicht lange, bis die beiden in einer Stadt ankommen.

Doch der Kontakt mit anderen Menschen kündigt sich neuer Ärger an. Wie in der Vorschau zu sehen ist, sieht es für das Duo nicht allzu gut aus – insbesondere für ihren neu entdeckten Chevy S10-Truck. Seht hier den Preview-Trailer:

