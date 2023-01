Die mit Spannung erwartete The Last of Us-Serie nach dem Spielehit von Naughty Dog feierte mit über fünf Millionen Zuschauern allein in den USA einen gigantischen Erfolg, der nun mit der zweiten gezeigten Episode Infected noch einmal übertrumpft wurde. Eine Million Zuschauer mehr sahen zu, was das Schicksal für Publikumsliebling Tess bereithält.

Wir zeigen, was es mit der schockierenden Folge auf sich hat und wie sie sich von den Games unterscheidet.

Was ist in Episode 2 passiert?

Wir erinnern uns: Die Schmugglerin Tess begibt sich in der Auftaktfolge gemeinsam mit ihrem Partner Joel auf den Weg, um die junge Ellie aus der vom Militär kontrollierten Quarantänezone in ein Geheimversteck der Fireflies zu bringen, da diese vermuten, dass Ellie der Schlüssel für die Heilung gegen die verheerende Pilzepidemie sein könnte.

Unterwegs müssen die drei einen Weg durch ein überflutetes Hotel finden, da der ursprünglich geplante Weg versperrt ist. Als sie in einem Museum landen, wird das ihnen zum Verhängnis: Zahlreiche Clicker befinden sich im Gebäude und machen Jagd auf das Trio.

Tess wird für einen Moment von der Gruppe getrennt und schnell wird deutlich, das sie infiziert wurde. Sie opfert sich und während Joel und Ellie widerstrebend fliehen können, fällt sie einem Clicker zum Opfer.

Was hat es mit dem Kuss auf sich?

Die Zuschauer zeigen sich schockiert von der gezeigten Kuss-Szene mit einem Clicker, denn auch wenn Kenner der Games über Tess Schicksal wenig überrascht sein dürften, so legt die Serie mit dieser schockierenden Szene noch einen drauf – die selbst die Fans der Spielreihe fassungslos zurücklassen!

Während in der Spielvorlage die infizierte Tess sich den Soldaten stellt, hat sich Naughty Dog-Chef Neil Druckmann, der selbst die Regie für die besagte zweite Episode führte, sich etwas perfides einfallen lassen: Ein Clicker kommt überraschend ruhig zu Tess, beugt sich zu ihr und öffnet den Mund zu einer Art Kuss, während kleine Ranken zwischen seinen Lippen hervortreten. Am Ende werden von Tess die Clicker einschließlich sie selbst in die Luft gesprengt.

Zum Vergleich gibt es hier die besagte Szene mit Tess aus den Games:

Erste Fan-Reaktionen zeigen sich geschockt von der Kuss-Szene

Der Kuss sorgte für ein Menge Gesprächsstoff unter den Fans und Zuschauern, die mit dieser schockierenden Szene eine wichtige Hauptfigur gleich zu Beginn der Serie verlieren. Dementsprechend fielen die ersten Reaktionen der Zuschauer aus:

So geht es in der TLOU-Serie weiter

„The Last of Us“ ist hierzulande immer montags beim Streamingsdienst WOW und Sky Q verfügbar. Wann die nächste Folge an den Start geht und wie viele Episoden die erste Staffel der HBO-Serie insgesamt hat, erfahrt ihr in unserem Episoden-Guide.

Was uns in der dritten Episode erwartet, zeigt ein neuer Preview-Trailer: