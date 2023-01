The Last of Us: Habt ihr das Easter Egg in Folge 2 entdeckt?

Ihr liebt Easter Eggs? Dann solltet ihr die aktuelle Folge von The Last of Us einmal genauer unter die Lupe nehmen. Inmitten des Geschehens könnt ihr nämlich ein kleines Detail aus der Uncharted-Spielreihe entdecken.

Eines Vorweg: Solltet ihr die aktuelle Folge – „Infiziert“ – noch nicht gesehen haben, empfehlen wir euch an dieser Stelle nicht weiter zu lesen, um euch vor etwaigen Spoilern zu schützen.

Das passiert am Ende von Folge 2

Die tragischen Ereignisse der 2. Folge von HBO´s Serienadaption hängen uns noch immer etwas nach. Auf ihrem Weg durch das apokalyptische Boston, haben Joel, Tess und Ellie eine folgenschwere Begegnung mit einigen Clickern.

Zwar gelingt ihnen die Flucht, jedoch wurde Tess infiziert. Wissend, welches Schicksal sie erwartet, opfert sie sich um Joel und Ellie die Flucht vor den herannahenden Cordiceps-Monstern zu ermöglichen.

The Last of Us: Easter Egg verweist auf Uncharted 4

Sie stürzt einige umherstehende Fässer um. Die auslaufende Flüssigkeit will sie kurz darauf mit ihrem Feuerzeug in Brand setzen. Das ist der Moment für unser Easter Egg. Eben jenes Feuerzeug wurde nämlich Sam Drakes aus Uncharted 4: A Thiefs End nachempfunden.

Beide Spiel-Franchises – sowohl „Uncharted“ als auch „The Last of Us“ – wurden von Naughty Dog entwickelt. Kein Wunder also, dass sich hin und wieder einige Referenzen zum jeweils anderen Game finden lassen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Übrigens war das Feuerzeug nicht das erste Easter Egg, dass es in die Serie geschafft hat. Das Baseball-Shirt von Ellie trug auch der jüngere Nathan Drake in Uncharted 3: Drake´s Deception. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Folgen auch eine bekannte Synchronstimme zu sehen bekommen.

Joels Synchronstimme bekommt eigene Rolle

Troy Baker, der in den Spielen Joel gesprochen hat, wird gegen Ende der Staffel in einer noch unbekannten Rolle zu sehen sein. Neben Joel lieh Baker seine Stimme auch der Figur des Sam in „Uncharted 4“ und Uncharted: The Lost Legacy.

Wir sind gespannt, ob uns in den nächsten Folgen weitere Easter Eggs erwarten. Am nächsten Montag sehen wir in Folge 3, wie die Reise für Ellie und Joel weitergeht. In unserem Episoden-Guide findet ihr alle Sendetermine.