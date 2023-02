Achtung, es folgen Spoiler: Nach ihren Erlebnissen mit Henry und Sam verschlägt es Joel und Ellie in Folge 6 von The Last of Us zunächst in die eisige Wildnis, ehe es zum Wiedersehen mit Tommy kommt. Wie nah all das am PlayStation-Original dran ist, sehen wir uns nachfolgend in unserem Vergleich an.

Auf dem Weg nach Jackson

Der Anfang der Episode, in dem Joel und Ellie mit einem älteren Paar sprechen, ist nicht in der Vorlage enthalten. Auch ihre kleine Rast am Lagerfeuer ist kein Teil des Games, war für dieses jedoch einmal geplant. Die letztendlich verworfene Szene feiert somit ein kleines Comeback in der HBO-Show.

An einem Damm kommen Joel und Ellie dafür in beiden „The Last of Us“-Versionen vorbei. Während unser Held im Spiel hier auch schwimmen muss, sehen sie das Bauwerk in der Serie nur aus der Ferne.

Joel und Ellie am Lagerfeuer (TV-Serie vs. Spiel-Konzeptbild)

Joel und Ellie sitzen am Lagerfeuer © SIE/Naughty Dog, HBO In das fertige Spiel hat es diese Szene nie geschafft © SIE/Naughty Dog

Joel und Ellie erreichen einen Damm

Joel und Ellie erreichen in Folge 6 von „The Last of Us“ einen Damm © SIE/Naughty Dog, HBO Dasselbe geschieht im PlayStation-Original © SIE/Naughty Dog

Ankunft in Jackson und Wiedersehen mit Tommy

Einige Zeit später werden Joel und Ellie in die Siedlung Jackson gebracht, wo ersterer nach mehreren Jahren endlich seinen Bruder Tommy wiedersieht. Neben der Familienwiedervereinigung erhält unsere junge Protagonistin in Folge 6 auch ein neues Outfit, das direkt aus dem PlayStation-Original stammt.

Darüber hinaus kommt es im Verlauf der Episode zu einem Streit zwischen unseren beiden Hauptfiguren. Einige Dialogzeilen aus dieser Szene wurden 1:1 aus dem Videospiel-Vorbild übernommen.

Joel und Tommy sehen sich wieder

Joel und Tommy sehen sich endlich wieder © SIE/Naughty Dog, HBO Die Szene ist nah an der Vorlage © SIE/Naughty Dog

Ellies neues Outfit

Ellie bekommt in Folge 6 ein neues Outfit © SIE/Naughty Dog, HBO Ihre Kleidung stammt direkt aus dem „The Last of Us“-Game © SIE/Naughty Dog

Streit zwischen Joel und Ellie

Joel und Ellie streiten miteinander © SIE/Naughty Dog, HBO Teile des Dialogs stammen 1:1 aus dem Spiel © SIE/Naughty Dog

Die Affen rasen durch die Uni

Im letzten Abschnitt der Episode brechen Joel und Ellie gemeinsam zu einer Universität auf, von der Tommy seinem Bruder erzählt hatte. Dort sollen sich Firefly-Mitglieder aufhalten, die das Mädchen mitnehmen könnten. An der Uni treffen unsere Hauptfiguren zunächst jedoch nur auf Affen.

Eine solche Begegnung gab es nicht nur in Folge 6 der „The Last of Us“-Serie, sondern auch im PlayStation-Original. Wie darin werden die zwei Hauptcharaktere von Plünderern angegriffen, die Joel schwer verletzen. Später fällt Joel in beiden Versionen der Geschichte vom Pferd.

Joel und Ellie treffen auf Affen

Auf dem Campus laufen Affen rum © SIE/Naughty Dog, HBO Auch im Spiel sieht Ellie hier erstmals echte Affen © SIE/Naughty Dog

Joel ist schwer verletzt

Joel wird am Ende von Folge 6 schwer verletzt © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel ist Joel ebenfalls stark angeschlagen © SIE/Naughty Dog

Fans der Vorlage werden merken, dass die TV-Serie ein hohes Tempo vorlegt und verschiedene Stationen, die Joel und Ellie im PlayStation-Game durchqueren, überspringt. Zudem werden einige neue Szenen ergänzt, etwa die Eröffnungssequenz der Episode. Davon abgesehen bleibt die Show seiner Vorlage jedoch insgesamt weiterhin sehr treu und übernimmt teils ganze Dialoge 1:1.

Die neuen Folgen von „The Last of Us“ könnt ihr euch hierzulande immer montags bei Sky Deutschland und WOW gucken. Episode 7 erscheint am 27. Februar 2023.