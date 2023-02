The Last of Us: Joel war ein Contractor – Was bedeutet das?

In Folge 6 von The Last of Us stellt die neugierige Ellie weiterhin Fragen über die Vergangenheit – so auch über Joels. Dieser erzählt ihr, er sei vor dem Cordyceps-Ausbruch ein Contractor gewesen. Doch was bedeutet das?

The Last of Us: Einblicke in die Vergangenheit

Bereits seit ihrer ersten Begegnung fragt Ellie Joel unentwegt über die Vergangenheit aus. Klar, denn schließlich gibt es zu dieser Zeit vieles nicht mehr, was vor der Verbreitung des Cordyceps Pilzes völlig normal war.

Bislang hat Joel Ellies Fragen ziemlich genervt und nur knapp beantwortet. Nachdem die beiden in der 6. Folge jedoch eine emotionale Auseinandersetzung hatten, raufen sie sich wieder zusammen und sind so offen und unbeschwert, wie nie zuvor.

Auf ihrem Weg zum Labor der Fireflies, fragt Ellie, was Joel in seinem früheren Leben gemacht hat. Daraufhin antwortet er, er habe sein Geld als Contractor verdient.

Was ist ein Contractor?

Übersetzt ist ein Contractor nichts anderes, als ein Auftragnehmer/Unternehmer oder eben eine Firma, die spezielle Aufträge übernimmt. In Joels Fall handelt es sich um die Baubranche.

Wie er in Folge 6 selbst erklärt, hat er als unabhängiger Auftragnehmer Wohnhäuser, Einkaufszentren und dergleichen gebaut. Kein leichter Job, jedoch ausreichend, um über die Runden zu kommen.

Das wird bereits in der ersten Folge deutlich, als er über einen Auftrag spricht. Da er selbstständig arbeitete, war er weder an bestimmte Arbeitszeiten noch -orte gebunden. Dadurch kam er häufig sehr spät nach Hause, weshalb wenig Zeit mit seiner Tochter Sarah verbrachte.

Auch sein Bruder Tommy war in der Branche tätig, wie schon zu Beginn der Serie klar wird. Zudem steht Tommy auf einem Baugerüst, als Joel ihn nach langer Zeit in Jackson wieder sieht. Er nutzt also die Erfahrungen aus seinem früheren Leben, um seinen Teil zur Kommune beizutragen.

Joel nutzt sein Wissen weniger aktiv – einzig, wenn es um Gebäudepläne, mögliche Wege sowie die bauliche Beschaffenheit und Sicherheit von einigen Konstruktionen geht. Ob seine Expertise zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie wieder zu Einsatz kommt, ist fraglich, aber möglich. Vielleicht erfahren wir es in den kommenden Folgen von „The Last of Us“.