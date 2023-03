Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem in Folge 7 des Serienhits The Last of Us noch ein Hauch von Teenagerliebe in der Luft lag, sind wir in Folge 8 wieder zurück im brutalen Überlebenskampf. Wie nah diese Ereignisse am PlayStation-Original sind, schauen wir uns nachfolgend in unserem Vergleich an.

Ellie trifft auf David

Zu Beginn der Episode sehen wir, wie David in einer Art Gottesdienst zu Mitgliedern seiner Gemeinde spricht. Es ist eine Szene, die so nicht in der Games-Vorlage enthalten ist. Auch danach gibt es ein paar kleine Abweichungen, denn Ellie geht im Spiel mit Pfeil und Bogen, nicht mit einem Gewehr auf die Jagd.

Danach bewegt sich die TV-Serie jedoch wieder ziemlich nah am PlayStation-Original. Wenn Ellie erstmals auf David und James trifft, sich mit David unterhält oder sich später zu Joel legt, sind diese Momente nahezu 1:1 dem Quellmaterial entliehen. Teilweise stimmen sogar die Dialoge fast Wort für Wort überein.

Ellie unterhält sich mit David

David und Ellie warten auf James © SIE/Naughty Dog, HBO David will mehr über Ellie erfahren © SIE/Naughty Dog

Ellie legt sich zu Joel

Ellie legt sich neben Joel © SIE/Naughty Dog, HBO Dasselbe tut sie im PlayStation-Original © SIE/Naughty Dog

In Gefangenschaft

Auch danach hangeln sich die Verantwortlichen der „The Last of Us“-Show weiter am Handlungsgerüst der Vorlage entlang. Ellie wird beispielsweise gefangen genommen und in einen Käfig gesperrt. David nutzt diese Gelegenheit, um sich mit ihr zu unterhalten. Joel befragt derweil ziemlich unsanft dessen Männer nach dem Standort ihrer Siedlung, was quasi direkt dem PlayStation-Original entliehen wurde.

Nachdem Ellie Davids Finger gebrochen hat und er bemerkt, dass er sie nicht auf seine Seite würde ziehen können, will er das Mädchen umbringen. Nachdem es Ellie mit etwas Glück gelingt, aus dieser misslichen Lage zu entkommen, beginnt ein nervenzerfetzendes Katz-und-Maus-Spiel.

Ellie hinter Gittern

Ellie wurde von David gefangen genommen © SIE/Naughty Dog, HBO Auch in der Vorlage wurde die „The Last of Us“-Heldin geschnappt © SIE/Naughty Dog

Joel verhört Davids Männer

Joel verhört einen von Davids Männern © SIE/Naughty Dog, HBO Joel ist in beiden Versionen wenig zimperlich

Ellie versteckt sich vor David

Ellie versteckt sich vor David © SIE/Naughty Dog, HBO Ein Konzeptbild von Davids Suche nach Ellie © SIE/Naughty Dog

It’s okay, baby girl

All das mündet letztendlich in einem packenden Finale, das sich insgesamt sehr nah am PlayStation-Original entlanghangelt. Ellie versucht, David zu überrumpeln, wird allerdings von diesem überwältigt. Sie bekommt jedoch ein Messer zu fassen, mit dem sie ihn immer wieder auf ihn einsticht.

Im Videospiel betritt Joel das in Flammen stehende Haus und hält sie davon ab, weiter auf Davids Leiche einzuhacken. In Folge 8 der TV-Serie findet er Ellie erst wieder, als diese bereits nach draußen gestürmt war. Er umarmt sie in beiden Versionen der Geschichte und sagt ihr, alles würde wieder gut werden.

Ellie greift David an

Ellie sticht auf David ein © SIE/Naughty Dog, HBO Dasselbe tut sie ebenfalls im Game © SIE/Naughty Dog

Joel findet Ellie

Joel findet Ellie © SIE/Naughty Dog, HBO Der emotionale Höhepunkt eines packenden Game-Kapitels © SIE/Naughty Dog

Im Gegensatz zur vorangegangenen 7. Episode nimmt sich Folge 8 von „The Last of Us“ wieder ein paar kreative Freiheiten, vor allem hinsichtlich David und seiner Gemeinde. Die Schlüsselmomente des PlayStation-Originals werden dafür sehr akkurat umgesetzt, sowohl hinsichtlich der Inszenierung als auch bezüglich der Dialoge, die teilweise 1:1 aus dem Videospiel übernommen wurden.

Die neuen Folgen von „The Last of Us“ könnt ihr euch hierzulande immer montags bei Sky Deutschland und WOW gucken. Episode 9 erscheint am 13. März 2023.