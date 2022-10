House of the Dragon: Hat Helaena Targaryen Drachenträume?

Inmitten des Kampfes um den Eisernern Thron, fällt eine Targaryen kaum auf. Die Rede ist von Helaena. Doch so unscheinbar die Tochter von Alicent und Viserys auch sein mag, so interessant ist ihre Rolle in House of the Dragon.

Helaena ist die verträumte Einzelgängerin im Haus Targaryen, die sich lieber mit Insekten beschäftigt als am Machtgerangel ihrer Familie teilzuhaben. Abseits der Streitigkeiten hockt sie meist in irgendeiner Ecke und spricht mit ihren tierischen Freunden.

Dabei sind ihre Worte nichts anderes als wirre Gedankenstränge. Das mag man zumindest auf den ersten Blick meinen. Denn was so skurril scheint, stellt sich als hellseherische Fähigkeit heraus. Richtig gelesen: Helaena hat offenbar Drachenträume.

Was sind Drachenträume?

Es heißt, dass Menschen vom Blut des Drachen, die Fähigkeit besäßen, prophetische Träume zu haben. Die sogenannten Drachenträume können – müssen aber nicht – die mystischen Schuppentiere beinhalten. Diese Fähigkeit ist einzig Mitgliedern des Hauses Targaryen gegeben.

Helaenas Prophezeiungen sind Zukunftsweisend für House of the Dragon

Bereits in Folge 6 meint Helaena, dass ihr Bruder Aemond erst ein Auge schließen müsse, um einen Drachen zu bekommen. Diese Prophezeiung erfüllt sich in der 7. Episode, nachdem sich Aemond an den Drachen der verstorbenen Laena Velaryon bindet und er im Streit mit seinen Cousins ein Auge verliert.

Am Rande der Beerdigung von Lady Laena folgt auch schon die nächste kryptische Weissagung. Im Spiel mit einer Spinne, spricht Helaena folgende Worte:

„Hand am Webstuhl, schwarz wie Kohle, grün wie Farn. Drachen aus Fleisch weben Drachen aus Garn.“

Während die „Hand am Webstuhl“ relativ eindeutig für die Intrigen der Hand des Königs (Ser Otto Hohenturm) stehen könnte, deuten die verschiedenen Garnfarben (schwarz und grün) womöglich auf die beiden Parteien um Rhaenyra und Alicent und den bevorstehenden Tanz der Drachen.

„Drachen aus Fleisch weben Drachen aus Garn“ könnte für die unterschiedlichen Banner des Hauses Targaryen stehen. Denn während der Herrschaft von Aegon II., wird dieser ein neues Wappen tragen: Einen dreiköpfigen goldenen Drachen.

Helaena gibt eine weitere Anspielung auf noch kommende Ereignisse in der Game of Thrones-Geschichte. Ebenfalls in Folge 6 meint sie „der letzte Ring hat keine Beine mehr“. In der Zukunft könnte das auf zwei Personen treffen: Ihren Bruder Aegon Targaryen oder Bran Stark.

Bran Stark in „Game of Thrones“ © HBO

Beide werden Ringträger (Krone) sein und ihre Beine verlieren. Bedenkt man aber, dass Bran Stark am Ende von „Game of Thrones“ als König hervorgeht, stünde dies eher für den letzten Ring.

Ob Helaena noch weitere Prophezeiungen haben wird, werden wir in den kommenden Folgen sehen. „House of the Dragon“ geht am Montag, den 17. Oktober 2022 mit Folge 9 weiter. Eine Woche später erwartet uns auch schon das Staffelfinale.