House of the Dragon: Staffel 2 wartet mit einem Schockmoment

Das Finale der ersten Staffel zu House of the Dragon wirft seine Schatten voraus und deutet an, wohin die Reise für das Game of Thrones-Prequel gehen wird. Doch schon viel eher, nämlich in Folge 5, gibt uns eine entscheidende Szene einen Hinweis auf einen Schockmoment, der nun für die kommende Staffel bestätigt wurde.

Blut und Käse, bitte ans Filmset!

Mit Blut und Käse landen zwei berüchtigte Meuchelmörder aus George R.R. Martins Buchvorlage „Feuer und Blut“ im Skript des Prequels. Das enthüllte die „House of the Dragon“-Autorin und -Produzentin Sara Hess via Variety.

Hess verrät: Die Autoren „schreiben gerade am Finale von Season 2“. Auf die Frage, ob man bereits die Blut und Käse-Story verarbeitet hätte, räumt Hess ein: „Ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein.“

Demnach müssen wir zwar bis zum 2. Staffelfinale warten, bekämen dafür aber wohl Einiges geboten, wenn die beiden Figuren ihren großen Auftritt haben und somit für Grauen und den ein oder anderen Schockmoment bei den Zuschauer*innen sorgen werden.

Was hat Folge 5 mit Blut und Käse zu tun?

Die 5. Episode endete mit der Hochzeit zwischen Rheanyra Targaryen und Leanor Velaryon, kurz nachdem Leanors Liebhaber Ser Joffrey Lonmouth durch Criston Cole ermordet wurde. Die Endszene zeigt eine Ratte, die aus der Blutlache des Verstorbenen trinkt.

Wie so oft kann auch dies als Sinnbild gesehen werden. Blut streut Hass und dieser lüstet nicht selten nach Rache. Die Ratte labt sich an dem frischen Blut und schlägt ihren Profit aus dieser Situation.

Findige Fans haben es wahrscheinlich schon längst vermutet: Mit dieser Szene kündigen sich, aller Voraussicht nach, die beiden Mörder Blut und Käse an, die für einen der abscheulichsten Momente der Romanvorlage bekannt sind.

Der folgende Abschnitt enthält massive Handlungselemente für die Ereignisse der 2. Staffel. Wenn ihr euch nicht selbst spoilern wollt, solltet ihr an dieser Stelle aufhören zu lesen!

Blut und Käse als Reaktion auf Schockmoment von Staffel 1

Nachdem Lucerys Targaryen durch dessen Vetter Aemond und seinen Drachen Vhagar getötet wurde, schwört Rheanyra ihren Sohn zu rächen. Dafür schickt Deamon die Schurken Blut und Käse nach Königsmund, wo sie Helaena auflauern, die inzwischen mit ihrem Bruder Aegon vermählt ist.

Blut und Käse fordern sie auf, zu wählen welcher ihrer drei Söhne sterben soll. Ihr eigenes Leben interessiert die Mörder nicht und so fällt Helaenas Entscheidung auf ihren jüngsten Sohn Maelor. Stattdessen töten Blut und Käse den Thronfolger Jaehaerys.