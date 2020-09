Baby Yoda erhält offizielles LEGO-Bauset (75318)

Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis The Child alias Baby Yoda ein eigenes LEGO-Set erhält. So dürfte es also wenige überraschen, dass Baby Yoda jetzt ein eigenes LEGO-Set erhält. Aber hey, Überraschung. Es wurde jüngst angekündigt und erscheint Ende des Jahres. Seid ihr überrascht?

Das Schöne ist, ihr könnt es schon jetzt vorbestellen, ab dem 30. Oktober 2020 wird das Paket dann zu euch nach Hause verschickt:

LEGO Star Wars 75318 The Child

Was ist im neuen Lego-Set enthalten? Das Set mit dem Namen „LEGO Star Wars 75318 The Child“ verfügt über 1.073 Einzelteilen und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Für erwachsene Kinder ist es selbstredend ebenfalls geeignet, versteht sich von selbst.

Die Maße belaufen sich auf 19 x 21 x 13 cm (Höhe, Breite, Tiefe)

Die ganze Box wiegt 2,9 kg

Baumodell von The Child (Baby Yoda) inklusive Schaltknauf

Minifigur von The Child (Baby Yoda)

Bauanleitung

Infoplakette

Was kann das Bauset? Lego schreibt, dass sich Kopf, Ohren und Mund bewegen können, um so den Gesichtsausdruck zu verändern. Wie das Bauset aussieht, seht ihr hier in der Galerie:

© LEGO Group/Disney

© LEGO Group/Disney

© LEGO Group/Disney

© LEGO Group/Disney

© LEGO Group/Disney

© LEGO Group/Disney

© LEGO Group/Disney

Was kostet das Set 75318? Baby Yoda als Bastelset kostet in Deutschland 79,99 Euro. Es wird ab dem 30. Oktober 2020 parallel zum Onlineshop auch bei Retailhändlern zum Kaufen bereitstehen.

Was haltet ihr von dem Bauset? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!