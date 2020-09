Monopoly The Mandalorian Edition angekündigt, jetzt vorbestellen!

Dafür dass Disney zum Start von The Mandalorian kaum Merchandise-Produkte zur ersten Star Wars-Realserie parat hatte, legen sie sich jetzt ganz schön ins Zeug, damit auch der letzte Fan auf dem Planeten mit Baby Yoda-Merch und Co. ausgestattet wird. Alles zur 2. Staffel von The Mandalorian erfahrt ihr hier.

Die neuste Ankündigung von Disney: Monopoly – Star Wars The Mandalorian Edition. „The Mandalorian“ erhält also eine weitere Monopoly-Edition, die wir euch nachfolgend vorstellen.

Was bietet Monopoly The Mandalorian Edition?

Bei dem Brettspiel Monopoly The Mandalorian Edition handelt es sich um ein vollwertiges Monopoly-Spiel. Das Set enthält also alles, was ihr zum Zocken im heimischen Wohnzimmer benötigt und folgende Extras:

Figuren: Der Mandalorianer, Cara Dune, IG-11 oder Kuiil

Das Kind (Baby Yoda) ist ein eigenes Feld auf dem Spielbrett

Spieler auf dem Feld des Kindes lösen den Kinderspielstein aus, der Fähigkeiten der Charaktere aktiviert!

Feindliche Figuren: Moff Gideon, Sturmtruppler der Verbrennungsanlage, Todessoldaten (Death Trooper)

Wissenswert: Die einzelnen Figuren haben jeweils eine besondere Fähigkeit, die auf der Charakterkarte abgebildet ist. So hat das Game einen kleinen Twist.

© Disney/Hasbro

Das Ziel des Spiels ist es, dass das Kind nicht in die Hände eines imperialen Feindes fällt. Die Miete auf den einzelnen Feldern bringen euch Credits, mit denen ihr weitere Verstecke kaufen könnt!

Wie viel kostet die Monopoly Edition? Die neue Monopoly-Version kostet 49,49 Euro. Bei einigen Händlern könnt ihr sie schon jetzt vorbestellen. Bei Zavvi spart ihr aktuell 2,50 Euro und zahlt lediglich 46,99 Euro auf die UVP.