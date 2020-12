Dragon Age 4 zeigt sich in erstem Trailer mit Solas und Varrick

Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises wurde auf den diesjährigen The Game Awards mit einem ersten Teaser-Trailer beehrt. Darin erhalten wir endlich einen ausführlicheren Blick auf den namensgebenden und langerwarteten Schattenwolf und die epische neue Spielwelt!

Der erste Trailer zu Dragon Age 4 mit Solas

Bislang hielten sich die Entwickler von BioWare mit Informationen zum 4. Dragon Age-Teil bedeckt. Doch nun können wir endlich einen Eindruck von Setting und Atmosphäre von „Dragon Age: The Dread Wolf Rises“ gewinnen.

Dämonen, Drachen und Rotes Lyrium, sie alle sind in dem düsteren Zeitalter erneut verankert. Der Trailer verspricht außerdem die Rückkehr einiger bekannter Gesichter. Denn die Off-Stimme gehört niemand Geringerem als Varric Tethras, den wir bereits als Begleiter aus Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition kennen. Und nicht zu vergessen, ist Solas, der weltenzerstörende Schattenwolf zurück, was die letzten Sekunden des Trailers endgültig beweisen.

So gut sieht der erste Blick auf den neuen Dragon Age-Teil aus. Wir scheinen uns offenbar wirklich in Tevinter zu befinden. © BioWare

Wer ist der Protagonist? In dem Teaser wird von einem gänzlich neuen Helden gesprochen, dem offenbar erneut Begleiter zur Seite stehen werden, die ihn auf seiner Reise begleiten. Es soll sich dabei um eine Person handeln, mit der niemand gerechnet hatte, die keine Prophezeiung oder ähnliches ankündigte.

Was das genau bedeutet, ist noch unklar. Möglicherweise werden wir einen Charakter ohne jeglichen Hintergrund erstellen, dem wir eine ganze eigene Geschichte nach unseren Vorstellungen verpassen können.

Im Kampf gegen das rote Lyrium und bösartige Dämonen erzählen wir offenbar unsere eigene Geschichte. © BioWare

Ein Release-Datum gab es jedoch noch nicht. Die gezeigten Szenen befinden sich allesamt noch in einer frühen Entwicklungsphase und keine scheint endgültiges Gameplay darzustellen. Aber der Trailer ist ein erster Schritt in Richtung mehr Infos zu „Dragon Age 4“, von denen in naher Zukunft hoffentlich noch einige folgen werden.