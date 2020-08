Im Rahmen der gamescom Opening Night Live haben wir endlich Neuigkeiten zum vierten Dragon Age-Teil mit Namen The Dread Wolf Rises erhalten. In einem Behind the Scenes Teaser-Trailer bekommen wir erste Ausschnitte aus dem Spiel in Form von einigen Szenerien und Art Works zu sehen. Solas-Fans werden sogar mit einem ersten Blick auf den Schattenwolf belohnt:

Solas is back in Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises

Es ist bereits bekannt, dass Solas nach seinem Abgang in Dragon Age Inquisition in „Dragon Age 4“ zurückkehren wird. Und endlich ermöglicht uns der erste Teaser-Trailer einen Blick auf den Schattenwolf. Laut Entwicklern ist er das perfekte Beispiel dafür, dass sie Charaktere kreieren wollen, die entweder gehasst oder geliebt werden und Solas möchte die eine Hälfte offenbar töten, während die andere ihn am liebsten heiraten möchte. Können wir eindeutig nachvollziehen!

Doch nicht nur Solas bekommen wir zu sehen, auch zahlreiche Concept Arts, kurze Animationen im Spiel, Motion Capture-Aufnahmen und Synchronsprecher haben einen Auftritt in dem Trailer, die uns einen ersten Blick auf die Szenerien in „The Dread Wolf Rises“ gewähren – und es wir ganz offensichtlich episch:

© EA/BioWare

© EA/BioWare

Worum geht es in Teil 4?

Zum Inhalt von „Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises“ äußerten sich die Entwickler nur kryptisch. Jeder der einzelnen Beteiligten spricht davon, wie er das kommende Rollenspiel prägen, formen und die Welt ausbauen möchte. Besonders Lead Write Patrick Weekes hat hierzu etwas besonders interessantes zu sagen:

„Wir möchten eine Geschichte darüber erzählen, was passiert, wenn ihr keine Kraft mehr habt. Was passiert, wenn die Machthaber nicht bereit sind, die Probleme anzugehen.“

Wann erscheint Dragon Age: The Dread Wolf Rises? Bisher ist nichts dazu bekannt. Es scheint als würde sich das Spiel noch in einem recht frühen Entwicklungszustand befinden.