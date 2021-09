Wann kommt Jungle Cruise mit Dwayne Johnson kostenlos auf Disney Plus?

Disney hat mit dem Abenteuerfilm Jungle Cruise eine weitere Verfilmung eines der beliebten Attraktionen der vielen Disney Freizeitparks fürs Kino umgesetzt, ähnlich wie schon zuvor die erfolgreiche „Fluch der Karibik“-Filmreihe. Wie einst Johnny Depp als Captain Jack Sparrow, begibt sich nun Publikumsliebling Dwayne „The Rock“ Johnson gemeinsam mit Emily Blunt auf ein wildes Abenteuer im Dschungel.

Aufgrund der Corona-Pandemie und vielfach noch geschlossener Kinos hat sich Disney zum Kinostart im Sommer für einen zeitgleichen Release auf dem Streamingportal Disney Plus entschieden – mit einem kostenpflichtigen VIP-Zugang. Jetzt steht endlich ein Termin fest, wann „Jungle Cruise“ kostenlos auf Disney+ zur Verfügung stehen wird.

Wann kommt Jungle Cruise auf Disney Plus? Der Kinofilm ist ab dem 12. November kostenlos auf Disney+ abrufbar – exklusiv zum Disney+ Day mit vielen weiteren Highlights wie Serien, Filme und Specials.

Worum geht es in Jungle Cruise?

In „Jungle Cruise“ begibt sich die enthusiastische Wissenschaftlerin Lily Houghton (Emily Blunt) im Jahr 1916 auf die Suche nach einem magischen Baum, der angeblich jede Art von Krankheit heilen kann. Die mysteriöse Pflanze wurde einst irgendwo im Amazonas entdeckt, bislang ist es aber noch niemandem gelungen, den Baum ausfindig zu machen.

Gemeinsam mit ihrem Bruder (Jack Whitehall) begibt sie sich in den Dschungel und heuert den Flussschiffkapitän Frank (Dwayne Johnson) an, der die Gegend wie seine Westentasche kennt. Der bärbeißige Schiffsführer erklärt sich schließlich bereit, für eine stattliche Belohnung die ziemlich nervigen Kunden durch den Urwald zu begleiten, bei der es eine Vielzahl an Gefahren zu bestehen gilt.

Doch was die drei Abenteurer nicht wissen, ist, dass sich ein deutscher Prinz (Jesse Plemons) ebenfalls auf der Suche nach dem heilenden Baum begibt und sich durchaus bereit erklärt, über Leichen zu gehen, um sein Ziel zu erreichen. Zu allem Überfluss existiert noch ein uralter Fluch, der schon für viele unvorsichtige Abenteurer zu einem vorzeitigen Ende ihrer Suche geführt hat.

Die Besetzung von Jungle Cruise

Der Abenteuerfilm von Regisseur Jaume Collet-Serra (Non‑Stop, DC-Film Black Adam) vereint eine ansehnliche Riege an Hollywoodstars bei ihrer ersten wilden Fahrt durch den Dschungel. Disney hofft sicherlich darauf, dass in Zukunft weitere Filme mit Actionstar Dwayne Johnson folgen werden, ganz so wie die Indiana Jones-Reihe, die ja eine gewisse Ähnlichkeit besitzt. Man darf also gespannt sein.

In den Hauptrollen sind dabei:

Dwayne Johnson als Frank Wolff

Emily Blunt als Dr. Lily Houghton

Édgar Ramírez als Aguirre

Jack Whitehall als MacGregor Houghton

Jesse Plemons als Prince Joachim

Paul Giamatti als Nilo Nemolato