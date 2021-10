In gut fünf Wochen startet mit Hawkeye die nächste MCU-Serie exklusiv bei Disney Plus. Nachdem letzten Monat der erste Trailer erschienen ist, wurde auf dem Marvel Entertainment-YouTube-Channel nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der frische Einblicke in das kommende Solo-Abenteuer des Avengers-Bogenschützen gewährt.

Hawkeye: MCU-Serie startet mit zwei Episoden

Auch das neue Video verströmt etwas Weihnachtsstimmung und zeigt Clint Barton (Jeremy Renner) mit seiner Schülerin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) in Aktion. Zudem bestätigt der Trailer die Rückkehr von Linda Cardellini, die erneut Hawkeyes Ehefrau Laura spielen wird. Es ist ihr erster MCU-Auftritt seit Avengers: Endgame.

Clint Barton muss im Rahmen der Serie feststellen, dass eine neue Person als Ronin unterwegs ist und allerlei Aufmerksamkeit erregt. Fortan will er herausfinden, wer sich sein altes Alias unter den Nagel gerissen hat und entdeckt, dass es sich beim neuen Ronin um eine junge Frau namens Kate Bishop handelt. Da er ihr Potenzial erkennt, nimmt er sie unter seine Fittiche, doch schon bald sind ihnen gefährliche Leute auf der Spur.

Des Weiteren wird den Meisterbogenschützen auch ein Teil seiner Vergangenheit einholen, denn es wurde bereits bestätigt, dass Yelena Belova (Florence Pugh), die wir in „Black Widow“ als kleines „Schwesterchen“ von Natasha Romanoff kennengelernt haben, eine Rolle in „Hawkeye“ spielen wird. Außerdem gehören Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James und Alaqua Cox zur Besetzung der kommenden MCU-Serie.

„Hawkeye“ startet am 24. November 2021 exklusiv bei Disney Plus. Zum Auftakt der Miniserie dürfen sich Fans übrigens direkt auf zwei Episoden freuen.