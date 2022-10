Black Panther 2: Finaler Trailer zu Wakanda Forever enthüllt neuen Marvel-Helden

#WakandaForever! Mit Black Panther führte Marvel vor vier Jahren einen neuen Helden aus dem fiktiven afrikanischen Staat Wakanda ins Marvel Cinematic Universe ein. Nach dem überraschenden Tod des Hauptdarstellers Chadwick Boseman als König T’Challa aka Black Panther stand schnell fest, dass es eine Fortsetzung geben wird, die den Darsteller würdigt und gleichzeitig ein neues Kapitel aufschlägt.

Inzwischen steht fest: Black Panther: Wakanda Forever kommt am 9. November in die Kinos! Jetzt ist ein neuer Trailer erschienen, der erstmals einen Blick auf den neuen Black Panther wirft. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um Shuri (Letitia Wright), die als erster weibliche Black Panther das schwarze Kostüm überstreift – ganz so wie in den Comics auch!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Worum geht es in Black Panther: Wakanda Forever?

Wakanda befindet sich in Trauer: König T’Chala ist (auch im MCU) verstorben und hinterlässt eine gewaltige Lücke. Die ganze Nation gerät nach dem Verlust ihres Helden ins Wanken. Das nutzen düstere Mächte aus, um das Land und sein Volk anzugreifen.

Nun liegt es an Königin Ramonda (Angela Bassett), gemeinsam mit M’Baku (Winston Duke), General Okoye (Danai Gurira) und den Dora Milaje (Florence Kasumba) vor den außenstehenden Mächten zu schützen.

Unterstützung finden sie in der Kriegerin Nakia (Lupita Nyong’o) und Everett Ross (Martin Freeman), die gemeinsam versuchen, einen neuen Weg für Wakanda zu finden. Schließlich braucht es einen neuen Black Panther, der das Land mit Hilfe der Avengers beschützen kann: Die Wahl fällt auf Shuri (Letitia Wright), die Partnerin von T’Chala, die ähnliche heroische Werte wie T’Chala für ihre Heimat Wakanda aufweist und nun in das schwarze Kostüm von Black Panther schlüpft.

Neue Charaktere in Black Panther 2 vorgestellt © Marvel

Zu den Neuzugängen gehört außerdem Tenoch Huerta als Prinz Namor, Anführer der verborgenen Unterwassernation Atlantis sowie Michaela Coel, Mabel Cadena und Alex Livanalli in weiteren Rollen. Regie führt wie schon beim ersten Film erneut Ryan Coogler, der auch das Drehbuch verfasste.

Weitere neue Superheldin angekündigt

Der neue Trailer enthüllt außerdem das Eintreffen einer weiteren neuen Superheldin ins MCU: Dominique Thorne als Riri Williams aka Ironheart wird zunächst in Wakanda im Kampf gegen die Gegner aushelfen, bevor sie als weiblicher Iron Man ihre eigene Serie 2023 bei Disney+ erhält!

Neue Superheldin Ironheart feiert ihr Debüt im MCU © Marvel