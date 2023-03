The Last of Us-Multiplayer: Stellenanzeige weist auf Release für PS5 und PS4 hin

Der Hype um das Naughty Dog-Erfolgsgame The Last of Us ist, dank der Serienadaption von HBO, derzeit wieder enorm. Darüber hinaus hat das Studio bereits vor einiger Zeit einen eigenständigen Multiplayer-Titel angekündigt. Dieser könnte sogar plattformübergreifend sein.

Erscheint der The Last of Us-Multiplayer auch für PS4?

Journalist und Tech-Insider Tom Henderson hat mal wieder seine Fühler ausgestreckt und etwas Interessantes auf der Homepage von Naughty Dog entdeckt – genauer gesagt auf deren Karriere-Seite.

Aktuell werden dort nämlich „Associate Multiplayer Quality Assurance Tester“ für die Entwicklungsunterstützung gesucht. Neben einigen anderen Voraussetzungen, sollen Bewerber*innen „Praktische Kenntnisse von PS4- und PS5-Systemen“ mitbringen, um die Qualität des kommenden Multiplayers sicher zu stellen.

Aus der Stellenanzeige geht zwar nicht hervor, um welches Projekt es sich konkret handelt, doch ist es naheliegend, dass hiermit „The Last of Us“ gemeint ist. Demnach könnte das Spiel offenbar also nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für die PlayStation 4 erscheinen.

Auch ist bereits zu Beginn der Jobausschreibung explizit von TLOU die Rede:

„Wir waren […] fleißig und haben zuletzt The Last of Us Part I veröffentlicht, ein vollständiges und originalgetreues Remake des Originalspiels, das von Grund auf neu erstellt, komplett für die PlayStation 5 optimiert wurde und derzeit für PC entwickelt wird.“

Mehr Reichweite dank Cross-Gen?

Erstmals mit dem Release von The Last of Us 2 angekündigt, wurde der Multiplayer-Titel beim Summer Game Fest 2022 offiziell vorgestellt. Im Januar dieses Jahres hat Creative Director Neil Druckman zudem einige weitere Infos durchsickern lassen, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen.

Concept-Art zum Mutiplayer-Titel © Naughty Dog/SIE

Das Spiel befindet sich bereits seit mehr als zwei Jahren in der Entwicklung und Druckman kündigte für dieses Jahr noch mehr Einzelheiten an. Bedenkt man die lange Produktionszeit, ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch Last-Gen-Systeme weiterhin unterstützt werden.

Obendrein wäre so auch eine größere Reichweite an potenziellen Spieler*innen gewährleistet. Die Verkaufszahlen der Games sind seit dem Start der Serie ohnehin schon nach oben geschnellt – im PlayStation Store belegt Teil 2 für PS4 derzeit sogar Platz 1. Folglich ist ein Cross-Gen-Release gar nicht so abwegig.