The Last of Us: Der neue Multiplayer-Titel soll Naughty Dog’s ambitioniertestes Projekt bisher werden

The Last of Us zählt mittlerweile zu den beliebtesten und erfolgreichsten Spiele-Marken überhaupt. Die von Naughty Dog entwickelte und zuerst exklusiv auf PlayStation erschienene Reihe wird aktuell mit starker Besetzung als Live-Action-Serie umgesetzt. Im vergangenen Jahr bekam das Original von 2013 außerdem ein technisch beeindruckendes Remake spendiert.

Das Studio hat darüber hinaus schon vor Monaten einen komplett eigenständigen Multiplayer-Ableger angekündigt. Außer zwei Konzeptzeichnungen ist bisher nicht allzu viel bekannt über das Projekt. Creative Director Neil Druckmann hat jetzt ein paar neue Infos verraten.

The Last of Us Multiplayer soll besonders ambitioniert werden

In einem Gespräche mit Comicbook hat Druckmann zwar keinen Hinweis auf ein mögliches Releasedatum gegeben, aber immerhin ein paar Einblicke in die Entwicklung des nächsten Spiels im postapokalyptischen Universum von „The Last of Us“ gegeben.

Angesprochen auf das nächste Projekt von Naughty Dog antwortete Druckmann, dass es sich dabei um den angekündigten „The Last of Us“-Multiplayer handelt. Dieser befindet sich wohl schon lange in Entwicklung, noch bevor The Last of Us Part 2 erschien wurden die ersten Arbeiten aufgenommen. Darüber hinaus sagte Druckmann:

„Das ist das ehrgeizigste Projekt, das wir je gemacht haben. Wir wollen die Welt noch weiter ausdehnen. Wir erzählen die Geschichte weiter, aber in einem Multiplayer-Bereich. Ich werde nicht zu viel darüber verraten.“

Auch wenn wir nun immer noch nicht wissen, wie das Spiel letztlich aufgebaut sein wird, ist es doch gut zu hören, dass Naughty Dog eine der größten Stärken – das Erzählen von Geschichten – einfließen lassen wird. Wir können uns also darauf einstellen, mehr über die Welt von „The Last of Us“, ihre Bewohner*innen und Fraktionen zu erfahren. Zuvor wurde schon angekündigt, dass wir im Lauf von 2023 mehr Informationen erhalten werden.

Druckmann erwähnt in dem Kontext außerdem ein weiteres, bisher unangekündigtes Spiel, das aktuell bei Naughty Dog entwickelt wird. Er lässt sich dabei allerdings keine Hinweise entlocken. Es könnte sich Berichten zufolge um einen dritten „The Last of Us“-Ableger, eine Reboot von Uncharted oder eine komplett neue ID handeln.