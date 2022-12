Gerüchte zu The Last of Us 3: Ist das Spiel schon in der Produktion?

The Last of Us entwickelt sich langsam zu einem richtigen Franchise. Zwei Spiele gibt es schon und eine HBO-Serie erscheint in weniger als einem Monat. Gerüchte rund um einen dritten Teil der Spielereihe gibt es schon länger. Ausschnitte aus der Serie haben die Gerüchteküche erneut angeheizt, indem sie Material zeigen, das nicht in den ersten beiden Teilen vorkommt.

Nun scheint ein Leaker die endgültige Antwort zu haben, in welchem Status sich The Last of Us 3 gerade befindet.

The Last of Us 3 soll bereits produziert werden

Auf Twitter scheint ein Leaker den Gerüchten rund um TLOU Part 3 ein Ende gesetzt zu haben. ViewerAnon hat verraten, dass das Spiel unter der Leitung von Neil Druckmann bei Naughty Dog bereits in der Entwicklung steckt.

Wie weit die Produktion fortgeschritten ist, bleibt unklar. Im April 2021 berichtete Dexerto, dass Druckmann an Ideen für einen dritten Teil der „The Last of Us“-Reihe arbeitet. Ein Twitter-Nutzer ist sich sicher, dass Part 3 frühestens in vier oder fünf Jahren erscheinen wird, wenn der Plot erst 2021 angefangen wurde.

Von offizieller Seite ist bislang nichts bestätigt worden. Einen Releasezeitraum, genaueres zur Story und zur Besetzung erfahren wir also erst, wenn sich die Entwickler zu Wort melden.

Leaks ließen Part 3 bereits vermuten

Mitte des Jahres sind erste Hinweise aufgetaucht, dass es ein drittes Spiel für die Reihe geben könnte. Bei der Produktion für die Serie wurden Teile der Story gezeigt, die bisher in keinem der Spiele vorkamen. ViewerAnon hat auch hier etwas zu den Vermutungen geleakt.

Ellie soll in der Serie Flashbacks in ihre Vergangenheit haben, in denen wir ihre Mutter kennenlernen und vor allem sehen werden. Bisher war Anna nur ein Name für alle Spieler*innen. In der Serie sollen wir endlich ein Gesicht dazu bekommen.

Schnell wurden die Stimmen laut, die vermuteten, dass die neuen Szenen auf ein drittes Spiel hindeuten könnten. Da durch die Serie neue Spieler*innen gewonnen werden könnten, würde ein dritter Teil auf jeden Fall gut passen.