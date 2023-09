Red Dead Redemption 3: Entwicklung soll offiziell gestartet sein – Gerücht

Schon lange wird über einen dritten Teil des Western-Epos Red Dead Redemption spekuliert. Nun ist ein Leak aufgetaucht, der den mutmaßlichen Produktionsstart von Red Dead Redemption 3 bestätigen soll.

In den vergangenen Wochen machte RDR vor allem mit der Neuportierung für PlayStation 4 und Nintendo Switch des 2010er-Games von sich Reden. Kritik gab es vor allem am Preis, den viele Fans als geradezu unverschämt empfinden.

Wann wird Red Dead Redemption 3 erscheinen?

Unterdessen kommt immer wieder die Frage auf, wann und wie die beliebte Reihe weitergeht. Wir haben bereits zu Beginn des Jahres die vorsichtige Prognose gewagt, dass „Red Dead Redemption 3“ frühestens Ende 2026 auf den Markt kommen könnte.

Grund für diese Theorie ist der 6-Jahres-Turnus, in dem die bisherigen RDR-Teile erschienen sind. Obendrein scheint es, als seien die Arbeiten an GTA 6 annähernd abgeschlossen. Auch wenn es hierzu noch keine offizielle Ankündigung gab, tauchen beinahe wöchentlich neue Leaks auf. Zudem wird mit einem Release in 2025 gerechnet.

Gut möglich also, dass der 6. Teil der Grand Theft Auto-Reihe so gut wie fertig ist und sich die Entwickler*innen bei Rockstar einem neuen Projekt widmen können. Zumindest soll dies, laut MyTimeToShineH, der Fall sein.

Eigentlich eher auf Serien und Filme (insbesondere Marvel und DC) spezialisiert, will MyTimeToShineH nun auch in Sachen Games mitreden. Neben Hogwarts Legacy, betrifft das eben auch „Red Dead Redemption“. So heißt es in einem Post, der erst vor wenigen Stunden abgesetzt wurde:

„Red Dead Redemption 3 ist offiziell in Arbeit!“

Woher diese Information stammen soll, ist unbekannt. Ebenso wurden keine weiteren Details preisgegeben. Generell gilt, wie bei jedem Gerücht, derlei Behauptungen mit Vorsicht zu genießen.

Wovon könnte RDR3 handeln?

Auch hierzu kursiert einiges im Netz. Die heißeste Theorie ist, dass RDR3 ein Prequel zum Prequel wird – also direkt vor den Ereignissen des zweiten Teils spielt. Demnach könnte die Van der Linde-Gang im Fokus stehen.

Das wäre insofern passend, als das RDR2 damit begonnen hat, wie die Bande nach einem gescheiterten Raubüberfall in Blackwater, zerstreut wird. Das Spiel endet mit einer Überleitung zum vorherigen Teil.

Um den geschichtlichen Bogen quasi weiter rückwärts zu spannen, wäre es also logisch, wenn im kommenden Game die Ereignisse dargestellt werden, die letztlich zu jenem Punkt in Blackwater geführt haben.

Was denkt ihr: Ist an dem Gerücht etwas dran? Was wünscht ihr euch für RDR3? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.