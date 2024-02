GTA 6-Fans im Hype: Controller-Layout verrät ein wichtiges Detail

Grand Theft Auto 6 ist in aller Munde. Spätestens nach dem ersten GTA 6-Trailer ist die Gamingcommunity Feuer und Flamme, was das nächste Epos von Rockstar Games betrifft.

Und das Schöne ist, dass nach und nach neue Informationen ans Tageslicht kommen, die teils immer noch auf das große Datenleck aus 2022 zurückzuführen sind. Es ist unfassbar spannend, worauf die wartenden Fans so alles gestoßen sind. Aber überzeugt euch am besten selbst!

GTA 6: Wie kam es zu der neuen Entdeckung?

Zu den veröffentlichten Daten, die durchgesickert sind, zählt unter anderem das verwendete Layout des Controllers. Das mag im ersten Moment eher trivial erscheinen, lässt aber auf ein paar sehr interessante Dinge schließen, die ihr euch unbedingt ansehen solltet.

Was sagt uns das Controller-Layout über GTA 6? Die Community hat herausgefunden, was genau welcher Button auf dem Controller macht, wenn wir ihn in GTA 6 betätigen.

Und nachdem diese Aufgabe gelöst war, hat sich etwas Besonderes abgezeichnet. GTA 6 wird neue Gameplay-Features erhalten!

GTA 6: Neue Gameplay-Features entdeckt!

Es gibt sogar mehrere neue Optionen für das sogenannte On-Foot-Gameplay, also dem regulären Gameplay, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Diese Features gab es zuvor noch nicht in GTA 5 Online.

Eines der neuen Features: Wenn wir die L3-Taste auf dem Gamepad betätigen, dann geht der Charakter in die Hocke. Und wenn wir die L3-Taste länger gedrückt halten, dann wechselt die Figur in die Bauchlage, sie setzt also zum Hinlegen an.

Die neue Position könnte in intensiven Gefechten dienlich sein, wenn uns die Obrigkeit mal wieder an den Kragen möchte oder wir die nächste Bank überfallen – ebenfalls ganz spannend ist diese schwer zu entdeckende Position bei Stealth-Missionen.

Gibt es noch mehr Neuerungen? Obendrein gibt es da noch die R3-Taste, die uns jetzt die Waffenhand wechseln lässt. Das könnte sich unter anderem auf das Zielen während der Fahrt belaufen.

Die Dreieck-Taste (Y-Taste auf der Xbox) wird verwendet, um Items aufzuheben. Es könnten also viel mehr Nicht-Waffen-Mechaniken in GTA 6 auftauchen.

Was ist mit diesen leeren Tasten?

Auffällig ist, dass es bislang noch keine Verwendung für die R1-Taste (RB-Taste auf der Xbox) zu geben scheint. Es ist also noch völlig unklar, was Rockstar Games hier plant.

In GTA 5 Online gab es hier ein Cover-System, doch GTA 6 könnte auf ein automatisches Cover-System setzen. Wartet hier etwa ein ganz neues Feature auf uns?

Gleiches gilt für die Viereck-Taste (X-Taste auf der Xbox). Zuvor konnten wir in GTA 5 mit dieser Taste zum Sprung ansetzen. Auch diese Taste verbleibt bislang als Rätsel zurück.

