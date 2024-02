GTA 6: Bekommen wir ein Wanted-System wie bei Red Dead Redemption 2?

Spätestens seit der Veröffentlichung des ersten Trailers zu GTA 6 gibt es zahlreiche Diskussionen und Spekulationen rund um die verschiedenen Features, die einen Grand Theft Auto-Ableger ausmachen.

Dazu gehören natürlich unter anderem die Größe der Spielwelt, die vielen unterschiedlichen Fahrzeuge und auch das Waffensystem.

GTA 6: Bekommen wir mehr Realismus?

So könnte es zum Beispiel sein, dass sich Rockstar Games bezüglich des Waffensystem an dem Open-World-Titel Red Dead Redemption 2 aus dem eigenen Haus orientiert und somit mehr Realismus in den Titel hineinbringt.

Bereits bei dieser Meldung äußerten viele Fans der Reihe ihren Unmut, da sie in GTA 6 lieber all ihre Waffen jederzeit bei sich tragen wollen und keinerlei Begrenzung wünschen.

In Red Dead 2 kann der Protagonist nämlich nur jeweils zwei Handfeuerwaffen und zwei Gewehre gleichzeitig mich sich tragen. Gewechselt werden können die verschiedenen Schießprügel am eigenen Pferd.

GTA 6: Werden wir alle zu Vorzeigebürgern?

Auf Reddit wurde nun ein weiteres Feature angesprochen, das bei GTA 6 eine wichtige Rollen einnehmen wird – das Wanted-System:

„Kontroverse Meinung. Ich glaube nicht, dass ihr in GTA 6 Straftaten begehen möchtet, wenn das Fahndungssystem auch nur annähernd dem in RDR2 ähnelt.“

Er selbst könne nicht sagen, wie oft er versehentlich auf das falsche Pferd gesprungen sei und versucht habe, Zeugen zu bestechen, nur damit die Situation kurze Zeit später dann doch völlig eskalierte und er im Wald leben musste, bis er sein Kopfgeld zahlen konnte.

„Wenn Rockstar auf ein ähnliches Maß an Realismus setzt, kann ich mir vorstellen, dass Spieler den klassischen Amokmodus vermeiden und sogar so weit gehen, keine Autos zu stehlen, nur um sich nicht mit dem Ärger herumschlagen zu müssen.“

Die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag ähneln sich insgesamt in dem wichtigsten Punkt. Verbrechen gehören einfach zu der DNA eines GTA-Ablegers und sollten nicht zu sehr bestraft werden:

Ja, werde ich. Es kann keinen Zeugen geben, wenn sie tot sind, schreibt ein Kommentator.

Ein anderer User schreibt: „Keine Autos stehlen? Wofür zur Hölle steht die Abkürzung GTA? Es handelt es sich dabei um den rechtlichen Namen eines Verbrechens, das durch das Stehlen eines Fahrzeugs begangen wird.“

„Der Grund dafür, weshalb wir in RDR2 keine Verbrechen begehen wollen, ist, weil wir unsere Ehre verlieren und viel Geld. Wenn es bei GTA 6 keine Ehre gibt und nur eine geringe Gebühr fürs Sterben oder Geschnapptwerden, dann spielt das Fahndungssystem keine Rolle, egal wie extrem es ist oder nicht.“

Wir können in jedem Fall gespannt sein, wie das Wanted-System in GTA 6 letztendlich aussehen wird.

Es erscheint aber unwahrscheinlich, dass Rockstar dabei zu sehr in Richtung Realismus tentieren wird.

Meine Meinung

In Red Dead 2 passt das Wanted-System aufgrund des allgemeinen Settings gut zu der generellen Spielmechanik, in GTA 6 aber, dass in einem modernen Setting angesiedelt sein wird, erwarten Fans eher einen großen virtuellen Spielplatz, um sich austoben zu können.

Ein wenig Realismus ist natürlich auch für GTA 6 nicht verkehrt, hier sollte Rockstar aber nicht zu streng mit kriminellen Spielern umgehen und auch einige Freiheiten einräumen.

