Release der PS5 Pro kurz vor dem Start von GTA 6? Diese Gründe sprechen dafür!

Ich denke wir alle sind uns einig, dass GTA 6 zum Release die gesamte Branche ordentlich durchrütteln und mindestens einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Videospiele darstellen wird. Schon der erste veröffentlichte Trailer zeigt eindrucksvoll mit aktuell über 170 Millionen Views, wie groß das Interesse an dem kommenden Open-World-Titel von Rockstar Games ist.

Neben dem Trailer und dem ungefähren Zeitraum für den Release, kennen wir aktuell außerdem die Plattformen, für die GTA 6 erscheinen wird.

Allerdings werden die Gerüchte immer lauter, dass GTA 6 perfekt zu der angeblich bereits in den Startlöchern stehenden PS5 Pro passen würde.

Release der PS5 Pro als Vorbereitung auf GTA 6?

Die Analysten von CNBC gehen davon aus, dass die stärkere Version der PlayStation 5 in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen könnte. Somit wären zum vermuteten Release von GTA 6 im ersten oder zweiten Quartal 2025 genügend Konsolen vorhanden, um dem Ansturm der Spieler standhalten zu können.

„Es scheint eine breite Übereinstimmung in der Spielebranche zu geben, dass Sony tatsächlich plant, eine PS5 Pro im zweiten Halbjahr 2024 herauszubringen“, so Serkan Toto, CEO der Spieleberatungsfirma Kantan Games, gegenüber CNBC. „Und Sony wird sicherstellen wollen, dass ein großartiges Hardware-Stück bereitsteht, wenn GTA VI 2025 erscheint, ein Start, der für die gesamte Spieleindustrie ein belebender Schuss sein wird.“

GTA 6 wäre also das perfekte Zugpferd, das die ohnehin schon sehr guten Verkaufszahlen der PS5 noch einmal auf eine völlig neue Ebene heben könnte. Schließlich sind Spieler für einen solchen Titel durchaus gewillt, sich extra eine neue Konsole zuzulegen. Vor allem dann, wenn diese dank besserer Hardware das perfekte Zuhause für GTA 6 darstellen würde.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Warum GTA 6 und die PS5 Pro ein perfektes Match sind

Wir alle haben den Trailer zu GTA 6 gesehen und bei einigen Szenen nicht schlecht gestaunt, was vor allem an den unzähligen Details liegt, die im ersten Moment in ihrer schieren Fülle gar nicht alle registriert werden können.

Das wirklich bemerkenswerte ist aber die Tatsache, dass es sich dabei um kein CGI, also computergenerierte Szenen handelt, wie es ansonsten in vielen Trailer üblich ist, sondern um In-Engine-Aufnahmen. Alles war wir zu Gesicht bekommen, stammt also von der Game Engine!

Bei einer solch großen und detaillierten Welt stellt sich allerdings schnell die Frage, wie gut es die aktuell erhältlichen Konsolen PS5 und Xbox Series X|S schaffen werden, diesen Titeln darzustellen?

Es ist schwer zu glauben, dass GTA 6 auf aktueller Hardware mit flüssigen und konstanten 60 Bildern in der Sekunden angezeigt werden kann.

Aber könnte eine PS5 Pro, die laut Gerüchten in Bezug auf die Leistung von Prozessor- und Grafikchip ein nur kleineres Performance Upgrade darstellt, eine solch flüssige Bildwiederholrate liefern? Selbst das erscheint aktuell eher unwahrscheinlich, aufgrund fehlender Fakten, bleibt diese Vermutung aber erst einmal nur eine Spekulation unsererseits.

Möglich ist aber ebenfalls, dass man sich als zukünftiger Besitzer einer PS5 Pro und GTA 6 irgendwo zwischen 30 und 60 Bildern in der Sekunde einpendeln wird und dass zusätzlich verschiedene Grafik-Modi angeboten werden.

Kein großer Blockbuster von Sony in Sicht?

Auf der anderen Seite scheint 2024 für Sony kein ideales Jahr darzustellen, um eine PS5 Pro zu veröffentlichen. Denn eigene Spiele, die als Zugpferd und Katalysator für Verkäufe veröffentlicht werden könnten, gibt es derzeit schlicht nicht.

Bis 2025 hat Sony kaum richtige Blockbuster-Titel im Angebot, die den Kauf einer neuen PS5 rechtfertigen würden.

Zum Release der PS4 Pro beispielshalber veröffentlichte Sony das sehr gute Action-Adventure Uncharted 4 von The Last of Us-Entwickler Naughty Dog, ehe kurze Zeit später Horizon Zero Dawn erschien, das vor allem auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole eine wirklich gute Figur macht. Die sehr guten Verkaufszahlen beider Spiele zeigen, weshalb ein gutes Zugpferd für einen Konsolen-Release im Grunde unverzichtbar ist.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!