Horizon Zero Dawn bekommt laut Insidern ein Remaster für PS5

Spätestens mit dem Release von Horizon Forbidden West Anfang des Jahres hat sich die Marke von Guerrilla Games als ein wichtiger Teil des PlayStation-Katalogs etabliert. Schon der erste Teil von 2017 konnte mit frischen Ideen und einer spannenden Welt überzeugen.

Offenbar plant Sony eben jenen ersten Teil, Horizon Zero Dawn, nur wenige Jahre nach Veröffentlichung einer Frischzellenkur zu unterziehen. Mehreren Quellen zufolge befindet sich ein Remaster schon in Arbeit. Darüber hinaus wird offenbar auch ein Multiplayer-Ableger in der dystopischen Sci-Fi-Welt entwickelt.

Horizon Zero Dawn: Remaster für PS5

Als Sony vor wenigen Wochen das Remake zum ersten The Last of Us auf den Markt brachte, gab es erste Zweifel, ob ein Spiel, das noch keine zehn Jahre alt ist, wirklich schon ein solches Update braucht. Das Ergebnis konnte allerdings vor allem technisch auf ganzer Linie überzeugen und bietet allen, die das Original nie gespielt haben, die beste Version des Titels.

Ähnlich könnte es sich jetzt mit „Horizon Zero Dawn“ verhalten. Das Spiel ist zwar knapp vier Jahre jünger als „The Last of Us“ und außerdem direkt für die PS4 entwickelt worden, dennoch ist die Technik aus heutiger Perspektive schon wieder ein wenig veraltet. Das Remaster soll den Titel laut dem Bericht von mp12st.com grafisch auf das Level von „Horizon Forbidden West“ hieven. Besonders die Charaktermodelle, Animationen und Lichteffekte sollen dafür erneuert werden.

Darüber hinaus soll es verschiedene Grafik-Modi und eine Reihe von Barrierefreiheit-Optionen, die im zweiten Teil eingeführt wurden, geben. Die Berichte sind aktuell noch unbestätigt, allerdings decken sich die Informationen verschiedener, unabhängiger Quellen.

Multiplayer-Part geplant

Neben dem Remaster des ersten Teils wird darüber hinaus auch ein Multiplayer-Ableger in der Welt von Horizon erwähnt. Dieser soll sich an Spielen wie Monster Hunter World orientieren, also kooperativ funktionieren. Ein Releasezeitraum wird dabei nicht genannt.

Zunächst erscheint mit Horizon: Call of the Mountain ein Ableger der Reihe für PS VR2, außerdem befindet sich eine Netflix-Serie in Arbeit. Die Zukunft von Aloy und den Robo-Dinos scheint also gesichert.