Horizon: Baldiger Drehstart für Netflix-Serie mit Aloy nach dem PlayStation-Spielehit

Mit der beliebten Videospielreihe Horizon mit Aloy ist Sony für die PlayStation ein riesiger Hit gelungen, der mit Horizon: Zero Dawn (2017) seinen Anfang nahm und mit Horizon Forbidden West (2022) für die PS5 fortgesetzt wurde.

Inzwischen kündigt sich mit Horizon: Call of the Mountain für PlayStation VR2 ein weiterer Erfolg bei der großen Fan-Gemeinde an. Die dürfte es nun freuen, dass die angekündigte Horizon-Serie von Neflix in Kürze mit der Produktion beginnen wird. Zudem wurde nun ein neuer Titel der Netflix-Serie bekannt gegeben: Horizon 2074.

Drehstart zur Horizon-Serie noch im Sommer

Die Horizon-Serie soll demnach nicht etwa eines der Spiele adaptieren, sondern möchte vielmehr neue Aspekte rund um Aloy erzählen und gleichzeitig aufzeigen, wie es dazu kam, dass die Maschinen die Welt zerstörten und die Menschheit beherrschen. Diese Infos stammen von dem Journalisten und Insider Jeff Grubb, der bereits aus internen Quellen einiges zur Sony-Produktion erfahren haben möchte. Eine offizielle Stellungsnahme dazu von Seiten Sony oder Netflix gibt es nicht.

Hinweise liefern etwa die Einträge zur Produktion der Serie, die im August im kanadischen Toronto an den Start gehen wird und bis März 2023 andauern soll. Somit könnte ein Start der Horizon-Serie frühestens Ende 2023/ Anfang 2024 beim Streamingdienst Netflix erfolgen.

Horizon Call of the Mountain für PS VR2 mit neuem Gameplay-Trailer – Ihr könnt sogar Aloy treffen

Worum geht es in der Horizon-Serie? Erste Story-Details geleakt

Die neue Netflix-Serie Horizon 2074 basiert zwar auf der gleichnamigen PlayStaion-Spielreihe von Sony, soll jedoch neue Aspekte der postapokalyptischen Spielwelt um Aloy erforschen. Somit soll laut Grubb eine Fortsetzung der Ereignisse gezeigt werden, mit Fokus auf noch unerforschte Aspekte. Auch sind verschiedene Zeitlinien geplant: Eine spielt etwa zur Zeit von Aloy und eine andere, die uns den Untergang der Welt zeigen wird.

Warum Horizon 2074? In der Spielwelt von Aloys beginnt die Geschichte etwa 1000 Jahre nach der Auslöschung der Menschheit, die zwischen 2064 und 2068 stattfand. Wenn die Angaben zur Horizon-Serie stimmen sollten, dann dürfte zum Zeit der Geschichte im Jahr 2074 die Apokalypse bereits stattgefunden haben. Dennoch sollen die Zuschauer und Nicht-Kenner der Games einen Einblick davon bekommen, wie es zur Katastrophe gekommen ist und welche Auswirkungen es auf die uns bekannte Welt hat.

Erste Besetzung: Wer wird zu Aloy in der Horizon-Serie?

Bislang hält sich das Studio sowie Netflix noch zurück, wer nun für die Hauptrollen der Horizon-Serie in Frage kommen wird. Besonders die Besetzung von Aloy dürfte für die meisten Fans die brennende Frage sein.

Um möglichst optisch an das Original aus den beliebten Games zu kommen, müsste man logischerweise die Vorlage für Aloy besetzen. Denn was viele vielleicht nicht wissen sollten, stand die niederländische Schauspielerin Hannah Hoekstra Model für Aloy und erweckte die beliebte Spielfigur mittels Motion Capture zum Leben. Da wäre es nur allzu konsequent, wenn man Hoekstra auch für die Netflix-Serie nimmt.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es mehr zur Besetzung und der Serie an sich gibt.

