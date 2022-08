Tomb Raider: Gerücht um Absage des Anniversary-Remaster

In letzter Zeit scheint bei dem Tomb Raider-Franchise der Wurm drin zu stecken. Zuerst wird öffentlich, dass es kein Sequel zum letzten Film geben wird, dann gab es einen Leak zum kommenden „Tomb Raider“-Spiel.

Und jetzt kommen Gerüchte auf, dass der Release der remasterten Version von Tomb Raider Anniversary zum 25. Jubiläum komplett gestrichen wird.

Geplantes Tomb Raider Anniversary-Remaster gestrichen?

Vor mehr als 25 Jahren wurde uns Lara Croft in Tomb Raider das erste Mal vorgestellt und schon 2007 gab Square Enix zur Feier des 10-jährigen Jubiläums ein Remaster des Originalspiels von 1997 heraus: Tomb Raider Anniversary.

© Square Enix – Rise of the Tomb Raider

Dieses Spiel sollte wohl ursprünglich zum 25. Jubiläum noch einmal in remasterter Form veröffentlicht werden. Entwickelt von Virtous Studios und in der Engine von Rise of the Tomb Raider, sollte das Spiel einige Survival-Gameplay-Elemente der neusten Trilogie beinhalten und somit in ganz neuem Glanz auf PlayStation 4 und Xbox One erstrahlen.

Mittlerweile wäre es für einen Jubiläums-Release zwar etwas spät, dennoch hätten sich die Fans bestimmt über das Remaster gefreut. Der Website The Raider zufolge soll dieses Projekt nun aber endgültig eingestampft worden sein.

Sogar der Bezug zu der im originalen Tomb Raider vorgestellten Antagonistin Natla habe Square Enix deswegen aus dem Ende von Shadow of the Tomb Raider gestrichen.

Ein neues Tomb Raider-Spiel in Entwicklung

So schade es auch um das Remaster wäre, können wir immerhin davon ausgehen, dass zurzeit an einem neuen Teil des Franchises gearbeitet wird. Wie es aussieht, sind Entwicklerstudio Crystal Dynamics einige Informationen in Form des Drehbuches zum neuen Spiel durchgesickert.

Alles deutet darauf hin, dass wir in dem neuen Spiel einer deutlich erwachseneren Version von Lara Croft begegnen werden, die wohlmöglich auch nicht mehr allein ihre Abenteuer bestreitet. Mehr darüber könnt ihr hier nachlesen.

Wie immer gilt natürlich, dass es sich hier nur um ein von Square Enix nicht bestätigtes Gerücht handelt. Solche Informationen sind immer mit Vorsicht zu genießen und sollten nicht direkt für bare Münze genommen werden.