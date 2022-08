Aus der Traum von einem Sequel zum Tomb Raider Film von 2018. Noch vor kurzem wurde darüber gemutmaßt, ob nach dem Verkauf des Filmstudios MGM an Amazon weiterhin ein Nachfolger zur Verfilmung der beliebten Videospiel-Reihe geplant wird.

Tomb Raider 2: Zukunft von Lara Croft-Sequel ungewiss, meint Alicia Vikander

Mittlerweile steht fest: Ein Sequel wird es nicht geben und auch Alica Vikander, welche im letzten Film die Rolle der Lara Croft übernommen hatte, wird nicht mehr an dem Projekt beteiligt sein.

Filmstudio MGM verliert die Rechte an Tomb Raider

Wie kommt es zu dieser Wende? Dazu gibt The Warp in einem exklusiven Bericht die Antwort: Das Filmstudio MGM, welches für den letzten Film verantwortlich war, besaß bis vor kurzem die Rechte an „Tomb Raider“.

© Warner Bros. Pictures

Bis Mai dieses Jahres habe das Studio Zeit gehabt, um der Verfilmung eines Sequels zuzustimmen. Das ist nur leider nicht passiert und so gingen die Rechte zurück an Square Enix, welche mit Graham Kings GK Films einen Deal zur Vertretung abgeschlossen haben.

Aber keine Sorge, das Interesse an mindestens einem weiteren „Tomb Raider“-Film ist groß. The Wrap habe mit mehreren Insidern gesprochen, die mit dem Projekt vertraut sind und berichtet, dass zahlreiche Hollywood-Filmstudios bereits Gebote für die Rechte abgegeben haben.

Alicia Vikander muss sich von Lara Croft verabschieden

Statt eines Sequels wird es also ein Reboot von „Tomb Raider“ geben. Damit sei die vorige Verkörperung von Lara Croft, Alicia Vikander, allerdings komplett aus dem Projekt raus. Der Besetzung oder dem Regisseur gegenüber gebe es keinerlei Verpflichtungen.

Wie dieses Reboot aussehen wird, steht noch in den Sternen. Zunächst müssen wir abwarten, an wen die Rechte an „Tomb Raider“ fallen. Dann können wir vielleicht auf ein paar mehr Infos hoffen.

Tomb Raider: Marvel-Heldin wird zu Lara Croft in neuer Anime-Serie von Netflix

Bis dahin können wir uns erst einmal auf die von Netflix produzierte Anime-Serie zu Tomb Raider mit der aus verschiedenen Marvel-Filmen bekannten Hayley Atwell als Lara Croft freuen!