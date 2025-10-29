Amazon bestätigt: Neues Tomb Raider-Projekt wird trotz Entlassungen fortgesetzt

Inmitten der jüngsten Entlassungen bei Amazon gibt es gute Nachrichten für alle Fans der Tomb Raider-Serie. Trotz der personellen Kürzungen bei Amazon bleibt das Tomb Raider-Projekt, das in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics entwickelt wird, weiterhin in aktiver Entwicklung. Dies wurde durch eine unternehmensweite Mitteilung von Amazon bestätigt. Die Neuigkeiten sind besonders ermutigend angesichts der Schwierigkeiten, die das Unternehmen zuletzt durchgemacht hat.

Die Zukunft von Tomb Raider

Was bedeutet das für die Tomb Raider-Serie? Das fortlaufende Engagement von Amazon mit Crystal Dynamics zeigt, dass der nächste Teil der Tomb Raider-Serie trotz der Herausforderungen bei Amazon nicht gefährdet ist. Details über das neue Spiel sind rar, doch es wird bekannt sein, dass der kommende Titel mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird und ein Einzelspieler-Abenteuer sein soll.

Interessant ist die Kombination von Lara Crofts Erscheinungsbild aus der Survivor-Trilogie mit ihrem ursprünglichen Design. Das bedeutet, dass du die ikonische Heldin in einem hellblauen Tanktop, braunen Cargo-Shorts, mit Rucksack und zwei Pistolen sehen wirst. Diese Designentscheidung wurde auch für Crossovers mit anderen Spielen wie Dead By Daylight und Magic: The Gathering genutzt.

Amazon Games und die Herausforderungen

Wie wirkt sich die Umstrukturierung auf Amazon Games aus? Die Entlassungen bei Amazon waren Teil eines größeren Plans, die Bürokratie innerhalb des Unternehmens zu verringern. Insbesondere die Studios in Irvine und San Diego waren betroffen, was bedeutete, dass das MMORPG New World: Aeternum keine weiteren Inhaltsupdates mehr erhalten wird. Dennoch hat Amazon zugesichert, die Server des Spiels bis 2026 verfügbar zu halten, mit einer sechsmonatigen Vorankündigung vor einer möglichen Abschaltung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Steve Boom, ein Amazon-Manager, bestätigte, dass trotz der Entlassungen die Partnerschaft mit Crystal Dynamics für das Tomb Raider-Projekt fortgesetzt wird. Darüber hinaus arbeitet Amazon auch an einem nicht näher benannten Open-World-Fahrsimulator mit Maverick Games und plant, das Montreal-Studio bei der Fertigstellung von March of Giants zu unterstützen.

Ein Blick auf Crystal Dynamics

Wer sind die Entwickler hinter Tomb Raider? Crystal Dynamics ist ein renommierter Videospielentwickler, der 1992 gegründet wurde und sich in Kalifornien befindet. Bekannt ist das Studio vor allem für seine Arbeit an der Tomb Raider-Serie sowie an den Legacy of Kain- und Gex-Reihen. Crystal Dynamics übernahm die Tomb Raider-Serie 2003 von Core Design und entwickelte seitdem mehrere erfolgreiche Titel.

Nach der Übernahme durch Embracer Group im Jahr 2022 befindet sich Crystal Dynamics weiterhin in einer Phase der Umstrukturierung, wobei kürzlich ebenfalls Entlassungen stattgefunden haben. Diese Änderungen und die Zusammenarbeit mit Amazon könnten die Richtung der Tomb Raider-Serie in Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Die Kontinuität des Tomb Raider-Franchise

Wie wird das Franchise fortgesetzt? Neben dem neuen Titel ist auch die Remaster-Version von Tomb Raider IV-VI in Arbeit, die am 14. Februar 2025 erscheinen soll. Diese Sammlung wird für alle aktuellen Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar sein und bietet die Möglichkeit, zwischen den klassischen und den überarbeiteten Grafiken zu wechseln.

Die Remastered-Editionen sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Faszination für Lara Croft und ihre Abenteuer ungebrochen ist. Spieler können sich darauf freuen, erneut in die packenden Geschichten von Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness einzutauchen.

Was hältst du von den Entwicklungen rund um Tomb Raider? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!