Tomb Raider-Anniversary auf PS4 und PS5 – Wird Lara Croft neu belebt?

Tomb Raider: Anniversary könnte bald seinen Weg auf die PlayStation 4 und PlayStation 5 finden und damit ein weiteres Kapitel der kultigen Serie für moderne Konsolen zugänglich machen. Diese Neuauflage wäre ein bedeutendes Ereignis für die Tomb Raider-Community, die sich in den letzten Jahren über zahlreiche Remaster von Klassikern freuen konnte. Nachdem 2024 die originalen Tomb Raider-Spiele 1 bis 3 aufpoliert wurden und Anfang 2025 die Teile 4 bis 6 folgten, scheint nun Tomb Raider: Anniversary an der Reihe zu sein.

Was macht Tomb Raider: Anniversary besonders?

Wie unterscheidet sich Anniversary von anderen Tomb Raider-Spielen? Tomb Raider: Anniversary ist ein Remake des ersten Tomb Raider-Spiels von 1996 und feierte das zehnjährige Jubiläum der Serie. Entwickelt von Crystal Dynamics und Buzz Monkey Software und ursprünglich 2007 veröffentlicht, folgt das Spiel der ikonischen Archäologin Lara Croft auf ihrer Reise zur Entdeckung des Skions von Atlantis. Trotz positiver Kritiken von Fans und Experten blieb der kommerzielle Erfolg aus, was Anniversary zum am wenigsten verkauften Haupttitel der Serie machte.

Die Neuauflage von Anniversary könnte auf den modernen Konsolen mit überarbeiteter Grafik und verbesserten Gameplay-Elementen erscheinen. Die PS4- und PS5-Versionen könnten zudem spezielle Funktionen wie Trophäenlisten enthalten, die Spielern zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen bieten.

Technische Aspekte der PlayStation-Plattformen

Was macht die PS4 und PS5 so attraktiv für Spieler? Die PlayStation 4, die 2013 veröffentlicht wurde, begeistert durch ihre leistungsstarke Hardware und die Betonung auf soziale Interaktionen und Integration mit anderen Geräten. Sie bietet Funktionen wie Remote Play und Share Play, die es ermöglichen, Spiele von der Konsole auf andere Geräte zu streamen.

Die PlayStation 5, die 2020 auf den Markt kam, hebt die Spielerfahrung mit ihrer hochmodernen Hardware auf ein neues Level. Ihr angepasstes SSD ermöglicht extrem schnelle Ladezeiten, während das AMD-GPU 4K-Gameplay bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde erlaubt. Das DualSense-Controller-Design mit haptischem Feedback trägt ebenfalls zum immersiven Spielerlebnis bei.

Die Zukunft von Tomb Raider

Was erwartet die Tomb Raider-Serie in naher Zukunft? Trotz der unklaren Zukunft der Franchise, mit dem letzten neuen Titel 2018, bleiben die Remaster und Neuveröffentlichungen ein Lichtblick für Fans. Außerdem befindet sich eine TV-Serie von Amazon in Arbeit, in der Sophie Turner die Rolle der Lara Croft übernehmen wird.

Die potenzielle Wiederveröffentlichung von Tomb Raider: Anniversary auf PS4 und PS5 könnte das Interesse an der Serie weiter steigern und den Weg für zukünftige Projekte ebnen. Für treue Fans ist dies eine willkommene Gelegenheit, erneut in die Abenteuer von Lara Croft einzutauchen.

Was hältst du von der möglichen Rückkehr von Tomb Raider: Anniversary auf die PS4 und PS5? Teile deine Meinung in den Kommentaren!