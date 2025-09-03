Sophie Turner wird Lara Croft in neuer Tomb Raider-Serie – Drehstart Januar 2026

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Amazon angekündigt, dass Sophie Turner, bekannt aus Game of Thrones, die Rolle der ikonischen Lara Croft in der kommenden Live-Action-Serie von Tomb Raider übernehmen wird. Diese Nachricht kommt, nachdem das Projekt im April 2025 als „tot“ galt und nun im Januar 2026 in Produktion gehen soll.

Turner, die bereits 2024 als Favoritin für die Rolle gehandelt wurde, äußerte sich begeistert über die Herausforderung:

Ich bin über alle Maßen begeistert, Lara Croft zu spielen. Sie ist eine so ikonische Figur, die so vielen Menschen so viel bedeutet — und ich gebe alles, was ich habe. Die Schuhe, in die ich trete, sind riesig, wenn man an die kraftvollen Darstellungen von Angelina Jolie und Alicia Vikander denkt, aber mit Phoebe an der Spitze sind wir (und Lara) in sehr sicheren Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, was wir gekocht haben.

Die kreative Führung des Projekts

Wer leitet die Produktion der Tomb Raider-Serie? Die Showrunner-Position wird von Phoebe Waller-Bridge und Chag Hodge gemeinsam übernommen, während Jonathan van Tulleken als Regisseur und ausführender Produzent fungiert. Waller-Bridge äußerte sich ebenfalls begeistert von der Besetzung:

Ich freue mich sehr, die beeindruckende Sophie Turner als unsere Lara Croft ankündigen zu dürfen. Es ist nicht oft, dass man die Gelegenheit hat, eine Serie in dieser Größenordnung mit einer Figur zu machen, die man als Kind geliebt hat. Jeder an Bord ist leidenschaftlich begeistert von Lara und ist ebenso unerschrocken, mutig und witzig wie sie.

Reaktionen und Erwartungen

Wie reagieren die Verantwortlichen auf die neue Besetzung? Vernon Sanders, Leiter des globalen Fernsehens bei Prime Video und Amazon MGM Studios, äußerte sich ebenfalls positiv über die Wahl von Turner:

Wir sind begeistert, dass die wunderbare Sophie Turner diese Figur verkörpert, die durch Mut, Stärke und unerschütterliche Entschlossenheit definiert ist. Unter der Leitung der brillanten Phoebe Waller-Bridge wird diese Serie das geliebte Tomb Raider-Erbe ehren und gleichzeitig frische Abenteuer für Fans weltweit liefern.

Die Ankündigung der Besetzung und des Produktionsstarts am 19. Januar 2026 deutet darauf hin, dass Amazon fest entschlossen ist, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Die Tatsache, dass in der Vergangenheit bereits erhebliche Summen investiert wurden, erhöht das Interesse an der Entwicklung der Serie zusätzlich.

Ungewisse Zukunft der Tomb Raider Spiele

Was passiert mit den Tomb Raider Videospielen? Während die Serienproduktion Fortschritte macht, bleibt die Zukunft der Tomb Raider Videospiele unklar. Ein neues Spiel wurde im April 2022 angekündigt, doch seit der Übernahme der Veröffentlichungsrechte durch Amazon sind kaum weitere Details bekannt geworden. Entwickler Crystal Dynamics hat zuletzt mit Entlassungen und der Einstellung des Perfect Dark Reboots zu kämpfen gehabt, was die Situation zusätzlich verkompliziert.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen im Bereich der Videospiele weiter entfalten werden und ob Fans der digitalen Abenteuer von Lara Croft in naher Zukunft auf neue Inhalte hoffen dürfen. Was denkst du über die Besetzung von Sophie Turner und die zukünftigen Pläne von Tomb Raider? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!