Tomb Raider Legend Trilogie Remaster – Fans spekulieren nach neuen Hinweisen

Die Spekulationen um ein Remaster der Tomb Raider: Legend Trilogie nehmen Fahrt auf, nachdem neue Beiträge vom offiziellen Tomb Raider X-Konto veröffentlicht wurden. Aspyr Media hat bereits Tomb Raider I-III Remastered und Tomb Raider IV-VI Remastered veröffentlicht, was die Hoffnung auf kommende Remaster der Legend Trilogie verstärkt.

Warum gibt es Spekulationen um die Tomb Raider: Legend Trilogie?

Werden die Hinweise auf ein Remaster konkreter? Laut Reddit-Nutzer JasonvsFreddyvs hat das Tomb Raider X-Konto mehrfach Hinweise zur Legend Trilogie gestreut, was die Fans neugierig macht. Vor der Gamescom wurde Tomb Raider: Underworld, ein Teil der Legend Trilogie, namentlich erwähnt.

Ein Twitter-Post vom 19. August 2025 beschrieb ein Szenario in Tomb Raider: Underworld und heizte die Spekulationen weiter an. Während der Gamescom selbst wurde jedoch kein Remaster der Legend Trilogie angekündigt.

Was sind die jüngsten Entwicklungen?

Welche Rolle spielt Tomb Raider: Underworld in der Serie? Ein weiterer Post vom 26. August 2025 bezog sich erneut auf Tomb Raider: Underworld und zeigte die polygonale Entwicklung von Lara Croft innerhalb der Trilogie. Dies hat die Spekulationen befeuert, dass ein Remaster in Arbeit sein könnte.

Tomb Raider: Underworld ist der dritte und letzte Teil der Legend Trilogie. Das Spiel führt Lara Croft in die Suche nach Mjölnir, einem Schlüsselartefakt zur Welt von Helheim. Trotz positiver Kritiken verkaufte es sich unter den Erwartungen, was die Veröffentlichung eines Remasters für aktuelle Konsolen umso interessanter macht.

Warum ist die Legend Trilogie für moderne Konsolen wichtig?

Welche Teile der Serie sind noch nicht auf aktuellen Plattformen verfügbar? Dank der jüngsten Remaster sind Tomb Raider: Underworld und Tomb Raider: Anniversary die einzigen klassischen Titel, die nicht in neuer Form auf aktuellen Konsolen verfügbar sind.

Die Legend Trilogie war zuletzt während der PS3- und Xbox 360-Ära komplett verfügbar. PlayStation-Spieler hatten jedoch keinen Zugang zu bestimmten Inhalten, die exklusiv für die Xbox 360 waren. Ein Remaster würde diese Diskrepanz beheben und die Serie für neue Spieler zugänglich machen.

Wird es ein Remake von Tomb Raider: Anniversary geben?

Was ist mit dem geplanten Remake passiert? Ein Remake von Tomb Raider: Anniversary war 2019 in Entwicklung, wurde jedoch offenbar eingestellt. Frühere Assets, die auf Archive.org aufgetaucht sind, stammen aus einem älteren Entwicklungsstadium und könnten nicht repräsentativ für ein zukünftiges Remake sein.

Momentan gibt es keine offiziellen Ankündigungen für ein vollständiges Remaster der Legend Trilogie, und Fans müssen zwischen den Zeilen der offiziellen Social Media-Posts lesen. Auch die Hoffnungen auf eine Ankündigung von Tomb Raider 12 haben sich bisher nicht erfüllt.

Was denkst du über die Möglichkeit eines Legend Trilogie Remakes für moderne Systeme? Sind die Beiträge des offiziellen Tomb Raider X-Kontos Hinweise auf ein solches Projekt, oder sind die Fans zu optimistisch?