Kontroverse um Tomb Raider-Remaster – KI-Stimmen sorgen für Empörung

In der Welt der Videospiele sorgt aktuell ein kontroverses Thema für Aufsehen: Die französische Stimme von Lara Croft, Françoise Cadol, hat Berichten zufolge eine Unterlassungserklärung gegen Aspyr eingereicht. Der Grund dafür sind angeblich KI-generierte Sprachzeilen, die ihre Stimme in den Remastern der Spiele Tomb Raider 4, 5 und 6 imitieren. Auch die brasilianische Synchronsprecherin Lene Bastos hat sich dazu geäußert, dass ihre Performance auf ähnliche Weise verändert wurde.

Der Einsatz von KI in der Synchronisation

Wie reagieren die betroffenen Synchronsprecher? Françoise Cadol sieht den Einsatz von KI in der Synchronisation als eine Beleidigung ihrer Arbeit und setzt sich aktiv gegen die Nutzung von KI in kreativen Bereichen ein. Dies wird von vielen Synchronsprechern unterstützt, die sich ebenfalls gegen die Einmischung von KI in ihre Arbeit wehren.

Lene Bastos äußerte sich ebenfalls kritisch, obwohl sie nicht grundsätzlich gegen KI ist. Sie betonte jedoch die Notwendigkeit einer Regulierung, um den Einfluss auf Jobs und Arbeitsplätze zu minimieren. Bastos erhielt eine Entschuldigung von Aspyr, die erklärte, dass die fraglichen Zeilen von einem externen Entwicklungspartner erstellt wurden.

Reaktionen und Maßnahmen von Aspyr

Was plant Aspyr, um das Problem zu lösen? Aspyr hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, arbeitet jedoch an einer Lösung. Das Studio plant, die betroffenen KI-generierten Zeilen in den kommenden Wochen zu entfernen. Diese Anpassungen waren Teil eines Patches, der am 18. August 2025 veröffentlicht wurde.

Der Patch betraf die Remaster der Spiele The Last Revelation, Chronicles und Angel of Darkness. Laut Aspyr wurden die Änderungen vorgenommen, um die Tutorial-Nachrichten an unterschiedliche Steuerungsschemata anzupassen, was auf eine schnelle und einfache Lösung hindeutet.

Vergleich mit anderen Studios

Wie gehen andere Studios mit ähnlichen Herausforderungen um? Ein Beispiel für eine gelungene Herangehensweise ist Nightdive Studios. Dieses Studio entschied sich, Schauspieler zu engagieren, um neue Sprachzeilen für den Tutorial-/Prolog-Abschnitt des System Shock 2 Remasters aufzunehmen. Diese Anpassung war nötig, um die neu hinzugefügte Controller-Unterstützung des Spiels zu integrieren.

Im Gegensatz dazu scheinen die von Aspyr verwendeten KI-generierten Zeilen von geringerer Qualität und klingen oft mechanisch. Dies wirft die Frage auf, warum man sich überhaupt für diese Methode entschieden hat, anstatt Schauspieler zu engagieren.

Die Zukunft der Synchronisation

Welche Rolle wird KI in der Zukunft der Synchronisation spielen? Die Diskussion um den Einsatz von KI in der Synchronisation ist ein Beispiel für die breiteren ethischen und beruflichen Herausforderungen, die mit der künstlichen Intelligenz einhergehen. Während KI in der Lage ist, schnell und kostengünstig Inhalte zu generieren, gibt es Bedenken hinsichtlich der Qualität und der Auswirkungen auf die Beschäftigung von Synchronsprechern.

Auch wenn KI weiterhin eine Rolle in der Produktion von Videospielen spielen wird, ist es entscheidend, dass klare Richtlinien und ethische Standards entwickelt werden, um die Rechte der Künstler zu schützen.

Was denkst du über den Einsatz von KI in der Synchronisation und wie sollte die Branche darauf reagieren?