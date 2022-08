Im nächsten Tomb Raider könnte Lara Croft ein ganzes Team von Grabräubern anführen

Crystal Dynamics arbeitet schon fleißig am nächsten Teil der Tomb Raider-Serie. Obwohl die Reboot-Trilogie 2018 mit Shadow of the Tomb Raider ein fulminantes Finale erreichte, ist die Geschichte von Lara Croft offenbar noch nicht zu Ende erzählt.

Worum es im nächsten Teil, der bei einem neuen Publisher erscheinen wird, gehen soll, ist bislang unklar. Ein zum Teil geleaktes Drehbuch, das wohl für das Casting neuer Schauspieler*innen eingesetzt wurde, gibt nun aber einige Hinweise auf die Handlung.

Tomb Raider: Schluss mit Solo-Action?

Dem Drehbuch zufolge wird das neue „Tomb Raider“ „[…] ein Action-Adventure, das in einer modernen Welt spielt, die von einer mysteriösen Katastrophe erschüttert wird.“ Für die Rolle der Lara wird eine britische Schauspielerin Mitte 30 gesucht. Demnach dürfen wir uns auf einen Zeitsprung einstellen. Passend dazu beschreibt das Skript die Hauptfigur folgendermaßen:

„Lara Croft ist jetzt auf dem Höhepunkt ihres Könnens […] Vorbei sind die Tage der jungen, unerfahrenen Frau, die sich mit Fragen des Vermächtnisses und der familiären Abrechnung beschäftigt. […] Lara hat ihre Kindheit hinter sich gelassen und voll und ganz dem Leben einer Abenteurerin verschrieben… ihre legendäre Karriere wurde gelobt und in den Boulevardzeitungen abgedruckt, Abenteuergeschichten, die eine neue Generation von Grabräubern dazu inspiriert haben, ihr Glück in der Welt zu suchen. […] In dieser neuen Phase ihres Lebens akzeptiert Lara ihren Platz inmitten der Ruinen voll und ganz. Viele Jahre lang tauchte Lara in die Tiefen vergessener Orte ein, spielte Katz und Maus mit vielen ruchlosen Gegnern und arbeitete daran, die verlorenen Geheimnisse der Welt aufzudecken, zu bewahren und zu schützen, damit sie nicht in die falschen Hände fallen.“

Uns erwartet, wenn sich das Drehbuch als Echt erweisen sollte, also eine deutlich erwachsenere Version von Lara Croft. Nachdem wir in den letzten drei Teilen ihren beschwerlichen Weg von der unerfahrenen jungen Frau zur abgeklärten Grabräuberin begleitet haben, ergäbe diese neue Herangehensweise durchaus Sinn.

Shadow of the Tomb Raider: Das beste Tomb Raider aller Zeiten – Lara Croft in absoluter Topform!

Das Skript gibt aber noch mehr Einblicke in die Handlung und verweist auf eine ganze Gruppe von Mitstreiter*innen:

„Der Beginn des nächsten Kapitels stellt Lara vor ein typisches erwachsenes Problem: Sie steht vor etwas, das zu groß ist, um es allein zu bewältigen. […] In diesem neuen Abenteuer wird Lara einer Herausforderung begegnen, die sie nur mit einem Team an ihrer Seite bewältigen kann. Zusammenarbeit ist ihr fremd: Sie war immer allein erfolgreich, daher ist sie in dieser Situation ein Fisch auf dem Trockenen.”

Aktuell kann natürlich nicht abschließend gesagt werden, ob das Drehbuch tatsächlich von Crystal Dynamics kommt und darin tatsächliche Informationen zum neuen Tomb Raider stehen. Für die weitere Entwicklung der Hauptfigur scheint die Richtung aber durchaus plausibel und wir sind gespannt, ob es letztlich dazu kommen wird.