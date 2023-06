Über die Tomb Raider-Serie von Amazon wissen wir aktuell noch so gut wie gar nichts. Fest steht jetzt allerdings nicht nur, dass sie gedreht werden soll, sondern auch, dass Phoebe Waller-Bridge („Fleabag“) das Drehbuch schreibt. Was sich ganz hervorragend trifft: Die Schauspielerin und Autorin war auch schon an James Bond und Indiana Jones beteiligt, den beiden großen Vorbildern des „Tomb Raider“-Franchises.

Darum geht’s: Im „Tomb Raider“-Franchise ist gerade viel in Bewegung. Amazon hat die Rechte am Franchise gekauft und neben einem neuen Spiel soll sich auch noch eine Anime-Serie bei Netflix und eine TV-Serie in der Entwicklung befinden.

Die Tomb Raider-TV-Serie hat aktuell weder eine*n Regisseur*in noch wissen wir, wer dieses Mal in die Rolle der Archäologin schlüpfen soll. Fest steht allerdings, dass Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin mit an Bord ist.

Die freut sich auf ihre Arbeit und hofft, ihre Erfahrungen aus anderen Arbeiten mit einbringen zu können. Was durchaus der Fall sein dürfte, weil Phoebe Waller-Bridge zum Beispiel auch im letzten Indiana Jones-Film mitspielt. Außerdem hat sie auch das Drehbuch zu James Bond: Keine Zeit zu sterben geschrieben.

Von IGN wurde sie gefragt, ob sie bestimmte Dinge aus ihren vorherigen Projekten in die „Tomb Raider“-Serie einfließen lassen könne und bejaht das. Die DNA von Tomb Raider finde sich auch in James Bond, vor allem aber natürlich in Indiana Jones.

„Da ist so viel, was ich mit einbringen kann. Ich meine, der Charakter Lara Croft wurde von Indiana Jones und von James Bond inspiriert. Es gibt also so viel und es fühlt sich wie der perfekte letzte Schritt in meinem eigenen, persönlichen Abenteuer durch diese Art von Franchise-Welt an.

Ich liebe die Idee von (wie Steven Spielberg es beschreibt) der größten Show der Welt. Also in der Lage zu sein, Dinge in dieser Größenordnung zu machen und auf so große Abenteuer zu gehen, und dass der Witz und das Herz zusammenpassen, aber auf diesem großartigen Level.

Und tatsächlich habe ich durch all diesen Abenteuer-Kram gelernt, dass es sich auf manche Art und Weise gleichzeitig auf dem Boden geblieben und größer als es selbst anfühlen muss. Hoffentlich lässt sich das alles perfekt und nahtlos auf Tomb Raider übertragen.“