GTA Trilogy: Weshalb einige Cheats nicht mehr funktionieren

Die GTA Trilogy besteht aus Neuauflagen der drei beliebten Ableger „GTA 3“, „GTA Vice City“ und „GTA: San Andreas“. Spieler, die also noch einmal in Nostalgie schwelgen und zurück nach Vice City und Co. reisen möchten, haben dazu nun also die perfekte Gelegenheit.

Und das coolste: selbst die Cheats aus vergangenen Tagen können nun wieder ausgepackt werden, um ein heilloses Durcheinander in den verschiedenen Spielwelten zu hinterlassen, oder etwa nicht?

Einige Cheats funktionieren in der GTA Trilogy nicht mehr

Cheats haben in der gesamten GTA-Reihe schon immer eine wichtige Rolle eingenommen. Zum Beispiel um das eigene virtuelle Bankkonto ordentlich mit neuem Geld zu füllen, alle Waffen herbeizuzaubern oder einen Panzer neben sich spawnen zu lassen. Vor allem „GTA: San Andreas“ mit seiner riesigen Spielwelt bekam dadurch einen besonderen Reiz verpasst.

Leider gibt es an der ganzen Sache, wie so oft, einen kleinen Hakeln. Und zwar funktionieren nicht alle Cheats aus den drei GTA-Ablegern auch in der Trilogy. Wie das Onlinemagazine USA Today berichtet, mussten einige Cheats aus technischen Gründen aus den Spielen entfernt worden.

„Wir mussten tatsächlich ein paar davon aus technischen Gründen entfernen, da sie sich auf der Unreal-Basis nicht gut spielen ließen“, sagte Producer Rich Rosado gegenüber USA Today. „Aber dabei belass ich es. Es gibt etwas Spaß beim Entdecken. Ich sage nicht Plus oder Minus, aber ich würde vor der Veröffentlichung des Spiels auf die Nase fallen und direkt zum Abspann übergehen“.

Somit wissen wir zum aktuellen Zeitraum also noch nicht, welche Cheats der Schere, oder besser gesagt, der neuen Technik zum Opfer gefallen sind.

Wir aktualisieren deshalb aktuell unsere Cheat-Listen zu den drei GTA-Ablegern für alle Plattformen. Habt ihr Anmerkungen oder ein Cheat funktioniert im Spiel nicht, schreibt es uns gerne in die Kommentare.