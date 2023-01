The Forest: Alle Cheats für PS4, PS5 & PC – Deutsche Liste

Das Leben in den Wäldern von Endnights Games Survival-Titel The Forest kann mitunter ziemlich hart, wenn nicht sogar richtig grausam ausfallen. Schließlich reicht das pure Überleben nach einem Flugzeugabsturz in einem riesigen Wald als Herausforderung für den Protagonisten noch lange nicht aus.

Es gilt riesige Höhlensysteme zu erkunden, das mühsam errichtete Lager gegen die hiesigen Waldbewohner zu verteidigen und schlussendlich Sohn Timmy zu finden. Die Pflichten eines Vaters können allerdings durch die Eingabe von verschiedenen Cheats deutlich vereinfach werden. Wie ihr auf dem PC und der PS4 sowie PS5 solche Cheatcodes eingeben könnt und welche es davon überhaupt gibt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Ebenfalls eine gute Hilfe: Mit der interaktiven Map behaltet ihr stets den Überblick.

The Forest: So aktiviert ihr Cheats

Wie aktiviere ich Cheats am PC? Um Cheats in „The Forest“ zu aktivieren, steuert ihr als erstes das Hauptmenü des Titels an. Die Codes lassen sich nun im Singleplayer und im Multiplayer aktivieren. Ihr müsst dafür lediglich die Cheats über eure Tastatur eingeben.

Im Cheatmode sollte sich das Menü beziehungsweise das Logo in der linken oberen Ecke leicht verändern.

Wie aktiviere ich Cheats auf der PS4/PS5?: Zockt ihr „The Forest“ auf der PS4 und PS5 müsst ihr zunächst eine USB-Tastatur an die Konsole anschließen. Startet jetzt das Spiel und geht in das Hauptmenü, um die Codes einzugeben. Diese unterscheiden sich im Übrigens nicht von den Befehlen für die PC-Version.

Hinweis: Sämtliche eingegeben Cheats werden bei einem Neustart von „The Forest“ deaktiviert. Ihr könnt Cheats aber auch jederzeit manuell deaktivieren, indem ihr im Hauptmenü meatmode eingebt.

Das Leben in „The Forest“ kann ziemlich hart sein. © Endnight Games

Liste mit Cheats für The Forest

Die folgenden Befehle könnt ihr alle direkt über das Hauptmenü eingeben, die Entwicklerkonsole muss dafür nicht aktiviert werden.

ironforest – Gebäude sind unzerstörbar.

– Gebäude sind unzerstörbar. rawmeatmode – Fügt Permadeath hinzu. Wenn der Spieler stirbt, wird der aktuelle Spielstand automatisch vom Spiel gelöscht.

– Fügt Permadeath hinzu. Wenn der Spieler stirbt, wird der aktuelle Spielstand automatisch vom Spiel gelöscht. regrowmode – Mit diesem Cheat wachsen über Nacht, wenn der Spieler schläft, 10 Prozent der abgeholzten Bäume nach. Voraussetzung: der Baumstumpf existiert noch.

– Mit diesem Cheat wachsen über Nacht, wenn der Spieler schläft, 10 Prozent der abgeholzten Bäume nach. Voraussetzung: der Baumstumpf existiert noch. meatmode – Deaktiviert alle zuvor aktivierten Cheatcodes.

– Deaktiviert alle zuvor aktivierten Cheatcodes. veganmode – Durch diesen Befehl spawnen Gegner ausschließlich in Höhlen und nicht an der Oberfläche.

– Durch diesen Befehl spawnen Gegner ausschließlich in Höhlen und nicht an der Oberfläche. vegetarianmode – Bei Aktivierung erscheinen Gegner nur noch bei Nacht.

– Bei Aktivierung erscheinen Gegner nur noch bei Nacht. woodpaste – Sämtliche Löcher und Schnitte an Döchern und Böden werden bei Aktivierung zurückgesetzt. Nachdem ihr das Spiel gespeichert habt, verschwinden die Löcher.

Konsolenbefehle in The Forest nutzen

Abseits der weiter oben aufgelisteten Cheatscodes könnt ihr über die Kommandokonsole von „The Forest“ weitere Befehle eingeben, die zum Teil eine deutlich stärkere Auswirkung auf das Spiel und das Gameplay haben.

Hinweis: Konsolenbefehle können ausschließlich in der PC-Version von „The Forest“ genutzt werden, selbst wenn ihr eine USB-Tastatur an einer PlayStation angeschlossen habt.

Wie gebe ich Konsolenbefehle ein? Drückt die F1-Taste, um die Konsole in der oberen linken Bildschirmecke zu öffnen. Nun könnt ihr die folgenden Konsolenbefehle eingeben. Beachtet dabei unbedingt, dass ihr hinter den meisten Befehlen on oder off schreiben müsst, um den jeweiligen Code zu aktivieren oder eben zu deaktivieren.

godmode on / off – Durch die Aktivierung des Godmode werdet ihr unsterblich.

on / off – Durch die Aktivierung des Godmode werdet ihr unsterblich. cavelight on / off – Dieser Cheat erhöht stark die Helligkeit in Höhlen.

on / off – Dieser Cheat erhöht stark die Helligkeit in Höhlen. faststart on / off – Hierdurch überspringt ihr die Startsequenz mit dem Flugzeugabsturz.

on / off – Hierdurch überspringt ihr die Startsequenz mit dem Flugzeugabsturz. buildhack on / off – Bei Aktivierung stehen euch unendlich viele Ressourcen zur Verfügung.

on / off – Bei Aktivierung stehen euch unendlich viele Ressourcen zur Verfügung. buildallghosts – Hierdurch werden alle Blaupausen fertig gestellt.

– Hierdurch werden alle Blaupausen fertig gestellt. cancelallghosts – Hierdurch werden alle Blaupausen entfernt.

– Hierdurch werden alle Blaupausen entfernt. addallitems – Dieser Befehl schaltet in eurem Inventar alle Items frei (Keine Story-Gegenstände).

– Dieser Befehl schaltet in eurem Inventar alle Items frei (Keine Story-Gegenstände). addallstoryitems – Alle für die Handlung relevanten Gegenstände werden durch diesen Code eurem Inventar hinzugefügt.

– Alle für die Handlung relevanten Gegenstände werden durch diesen Code eurem Inventar hinzugefügt. itemhack on / off – Die in eurem Inventar befindlichen Gegenstände gehen euch niemals aus.

on / off – Die in eurem Inventar befindlichen Gegenstände gehen euch niemals aus. survival on / off – Bei Aktivierung müsst ihr nichts mehr essen oder trinken.

on / off – Bei Aktivierung müsst ihr nichts mehr essen oder trinken. save – Mit diesem Befehl könnt ihr den Spielstand an jedem Ort abspeichern.

– Mit diesem Befehl könnt ihr den Spielstand an jedem Ort abspeichern. speedyrun on / off – Hierdurch erhöht sich eure Laufgeschwindigkeit.

on / off – Hierdurch erhöht sich eure Laufgeschwindigkeit. invisible on / off – Ihr werdet unsichtbar und könnt zudem unter Wasser laufen.

on / off – Ihr werdet unsichtbar und könnt zudem unter Wasser laufen. killallenemies – Alle Gegner werden getötet, respawnen allerdings wieder.

– Alle Gegner werden getötet, respawnen allerdings wieder. enemies on / off – Hierdurch werden alle Gegner im Spiel deaktiviert.

on / off – Hierdurch werden alle Gegner im Spiel deaktiviert. forcerain heavy – Der Regen im Spiel wird stärker

– Der Regen im Spiel wird stärker forcerain sunny – Das Wetter verändert sich zu einem sonnigen Tag.

– Das Wetter verändert sich zu einem sonnigen Tag. cutdowntrees X – Mit diesem Befehl könnt ihr eine bestimmte Anzahl (X) an Bäumen fällen.

– Mit diesem Befehl könnt ihr eine bestimmte Anzahl (X) an Bäumen fällen. cutgrass X – Entfernt das Grais in einem bestimmten Radius (X).

Über The Forest

„The Forest“ ist ein Survival-Horror-Spiel, in dem ihr als Überlebender eines Flugzeugabsturzes auf einer einsamen Insel gegen wilde Kannibalen kämpft. Dabei müsst ihr Ressourcen sammeln und Waffen sowie Unterschlüpfe bauen, um zu überleben und gegen die Bedrohungen der Insel zu bestehen. Der Titel besitzt eine offene Welt und ermöglicht es euch, eigene Ziele und Herausforderungen zu wählen. Das Ziel besteht drin, dass der Protagonist seinen vermissten Sohn Timmy findet.

Der Nachfolger Sons of the Forest

Sons of the Forest ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Survival-Horror-Spiels „The Forest“. Der Titel ist von Endnight Games entwickelt und von Epic Games veröffentlicht worden. Es wurde bisher noch nicht viel über das Spiel veröffentlicht, aber es wird vermutet, dass es den Spieler wieder in die Rolle eines Überlebenden eines Flugzeugabsturzes versetzt, der auf einer Insel voller Gefahren und Monstern kämpfen muss. Als offizieller Releasetermin wird der 23. Februar 2023 angeben.