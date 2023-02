The Forest: Die Kettensäge finden leicht gemacht

The Forest steckt voller Gefahren, gibt euch aber auch jede Menge Hilfsmittel an die Hand, um mit ihnen fertig zu werden. Wie zum Beispiel die Kettensäge. Wollt ihr wissen, wie und wo ihr sie in „The Forest“ finden könnt, seid ihr hier goldrichtig.

The Forest: Wo ist die Kettensäge?

In der Höhle Nr. 3: Dort liegt die Kettensäge einfach so auf einem Tisch und wartet nur darauf, von euch eingesammelt zu werden. Praktischerweise gibt es das passende Benzin auch direkt dazu.

Aber Vorsicht: Im Idealfall besitzt ihr bereits die Kletteraxt, um durch die Höhle zu manövrieren. Habt ihr die nicht dabei, müsst ihr Umwege in Kauf nehmen und die Höhle 3 am besten auch über einen anderen Eingang betreten.

So findet ihr die Höhle: Hier seht ihr die In Game-Karte von „The Forest“, die ihr im Spiel finden könnt (eine bessere, interaktive Map zu The Forest findet ihr hier. Der rot umkreiste Höhleneingang ganz rechts markiert den Eingang von Höhle 3, von dem hier die Rede ist:

© Endnight Games

Im östlichen Teil der Halbinsel von „The Forest“ gibt es zwischen dem großen Kraterloch und der Küste eine Art Fluss. An dem könnt ihr euch orientieren und ungefähr in der Mitte findet ihr drei weiße Zelte.

von „The Forest“ gibt es zwischen dem großen Kraterloch und der Küste eine Art Fluss. An dem könnt ihr euch orientieren und ungefähr in der Mitte findet ihr drei weiße Zelte. Bei diesen drei weißen Zelten befindet sich etwas oberhalb ein kleiner, schmaler Höhleneingang. Nähert ihr euch der Spalte, bekommt ihr einen Button-Prompt angezeigt und könnt euch mit einem Druck auf E durch die Felsspalte quetschen.

befindet sich etwas oberhalb ein kleiner, schmaler Höhleneingang. Nähert ihr euch der Spalte, bekommt ihr einen Button-Prompt angezeigt und könnt euch mit einem Druck auf E durch die Felsspalte quetschen. In der Höhle geht ihr am einfachsten und schnellsten erst einmal geradeaus.

geht ihr am einfachsten und schnellsten erst einmal geradeaus. An der Kreuzung mit den drei von der Decke hängenden Leichen geht ihr nach rechts.

mit den drei von der Decke hängenden Leichen geht ihr nach rechts. Hier braucht ihr die Axt: Klettert die Wand runter , die ihr mit der Axt entspannt nutzen könnt (ohne Axt kommt ihr hier zwar runter, aber nicht mehr hoch).

, die ihr mit der Axt entspannt nutzen könnt (ohne Axt kommt ihr hier zwar runter, aber nicht mehr hoch). Unten angekommen folgt ihr dem Weg, geht nicht nach rechts, sondern geradeaus.

Klettert an dem herabhängenden Seil herunter.

Weiter geradeaus und tadaaa: Hier findet ihr einige Hocker, Bänke und Tische. Auf dem linken liegt die Kettensäge.

Ihr könnt die Kettensäge verbessern: Die Kettensäge in „The Forest“ lässt sich zwar nicht selbst craften und es gibt auch keine klassischen Upgrades für das Teil. Aber immerhin besteht die Möglichkeit, eine Taschenlampe dran zu kleben. Dafür benötigt ihr neben der Lampe und der Kettensäge nur noch etwas Isolierband.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Dazu braucht ihr die Kettensäge in The Forest

Zum Kämpfen ist die Kettensäge nur bedingt geeignet. Zum einen verursacht sie verhältnismäßig wenig Schaden, zum anderen müsst ihr eure Attacke bei jedem eingesteckten Treffer neu beginnen. Außerdem lockt der Lärm fiese, große Mutanten an.

Zum Bäume fällen lässt sich die Kettensäge aber natürlich ganz hervorragend einsetzen. Wollt ihr also ordentlich Holz sammeln oder auch unliebsame Baumstümpfe entfernen, ist das Ding euer Mittel der Wahl. Das große Bauen kann losgehen!

Bald kommt The Forest 2: „Sons of the Forest“. Am 23. Februar 2023 steht der PC-Launch an. Unter anderem lockt der Titel mit einer viermal größeren Karte, neuer KI, NPC-Begleitern und mehr.

Habt ihr die Kettensäge so finden können? Welchen Weg mögt ihr am liebsten? Schreibt es uns in die Kommentare.