Sons of the Forest: Spiel lockt mit 4 Mal größerer Karte und neuer KI

Die Fans warten seit Monaten gespannt auf den Nachfolger von „The Forest“. Da Sons of the Forest bald erscheint, werfen wir einen Blick auf die Neuerungen im Spiel. Dazu zählen ein deutlich größerer Spielbereich und neue KI, sowohl bei Gegnern als auch bei Verbündeten.

Endnight Games: „4 Mal größer als The Forest“

Neuer Titel, neue Inhalte. Der Release von „Sons of the Forest“ rückt immer näher. Fans sind gespannt, was es neues im Spiel zu entdecken gibt und was im Vergleich zum ersten Teil gleich geblieben ist. Es ist bereits bekannt, dass es verschiedene Begleiter geben wird, die beim Sammeln und Kämpfen helfen. In einem Interview mit Gamesradar+ haben die Entwickler weitere Geheimnisse gelüftet.

Die Spielbereiche, die den Gamer*innen zur Verfügung stehen werden, immer größer. Bei welchen Spielen das so ist, könnt ihr hier nachlesen. Laut den Entwicklern wird das bei „Sons of the Forest“ ebenfalls der Fall sein. Hier ist der Bereich vier mal größer als der seines Vorgängers.

„Im reinen Maßstab ist die Welt ungefähr vier mal so groß wie The Forest, aber diesmal ist alles viel detaillierter, mit mehr Pflanzen- und Baumvielfalt […] und visuell, wenn du etwas herstellst, einen Molotow Cocktail zum Beispiel, sieht du wie der Spieler ein Tuch nimmt und es in eine Flasche Vodka schiebt“

Sons of the Forest: Neue KI bei Gegnern und Begleitern

Das Verhalten der KI in „The Forest“ wurde von den Fans gefeiert. Für den zweiten Teil wurde eine komplett neue KI erschaffen. Die soll Kämpfe mit Gegnern noch spannender und unerwarteter machen.

„Die KI im ersten Spiel war etwas, was die Spieler wirklich angesprochen hat und deshalb wollten wir das für Sons auf ein neues Level heben“

Der Charme aus The Forest soll erhalten bleiben und auf eine Stufe gehoben werden. Es wird zudem neue Gegenstände geben, die einem das Überleben in der Wildnis erleichtern. Unter anderem einen 3D-Drucker, mit dem Items hergestellt werden können. Dabei haben die Verantwortlichen auf Realismus gesetzt, sodass nur bestimmte Gegenstände gedruckt werden können.

Sons of the Forest erscheint am 23. Februar 2023 exklusiv als PC-Version.