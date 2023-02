The Forest – Spielzeit: So lang ist der Survival-Titel

Wer The Forest noch einmal durchspielen will, bevor es mit Sons of the Forest los geht, fragt sich wahrscheinlich: Wie lang ist „The Forest“? Wir liefern hier die Antwort und können schon einmal sagen: Es wird knapp, wenn ihr das bis zum Early Access-Release von „The Forest 2“ schaffen wollt.

Wie lang ist The Forest?

Wenn ihr wissen wollt, wie lang The Forest ist, seid ihr hier richtig. Wie immer fällt die Antwort nicht so einfach aus. Es kommt natürlich schwer darauf an, wie ihr spielt.

Im Durchschnitt: Auf howlongtobeat.com wird die durchschnittliche Spielzeit von „The Forest“ mit ungefähr 24,5 Stunden angegeben. Das bezieht sich auf alle Spielstile und bildet den absoluten Mittelwert.

Nur die Haupstory: Wenn ihr ausschließlich die Geschichte von „The Forest" verfolgt, geht es schneller. Lasst ihr euch nicht durch Nebenaktivitäten ablenken und kommt vom Pfad ab, seid ihr in ungefähr 15 Stunden durch. Das wäre also durchaus noch zu schaffen, bis Sons of the Forest erscheint – vorausgesetzt, ihr habt bis übermorgen nichts anderes mehr vor und frei.

Hauptstory mit Nebenmissionen: Wollt ihr durchaus etwas abseits der Main Quest erleben und erkundet die Spielwelt, dauert es länger. Dann könnt ihr ungefähr mit 29 Stunden rechnen, aber auch hier kommt es natürlich darauf an.

Completionists: Wer wirklich jede Ecke der Welt von „The Forest" sehen will, braucht natürlich am längsten. Wollt ihr alle Achievements abgreifen und eine richtig schöne Basis bauen, könnt ihr alles in allem um die 55 Stunden oder mehr veranschlagen. Es gibt Leute, die fast 200 Stunden mit dem Horror-Survivalspiel verbracht haben.

Falls ihr dabei noch Hilfe benötigt, findet ihr hier zum Beispiel unseren PlayCentral-Guide dazu, wie ihr die Motorsäge in The Forest findet.

Wann kommt Sons of the Forest? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Am 23. Februar, also diese Woche Donnerstag aka übermorgen, erscheint das Sequel zu „The Forest“. Allerdings hat die Sache den kleinen Haken, dass es sich dabei erstmal nur um den Early Access-Release handelt.

Spielt ihr aktuell noch The Forest, kurz vor Release des Sequels? Oder habt ihr vielleicht genau deswegen angefangen? Schreibt es uns in die Kommentare.