Die Sims 4 wird von einigen Spielenden womöglich nicht mit dem nötigen Ernst gezockt, der es ihnen verbietetdie Lebenssimulation deswegen haben wir für euch eine kleine Liste mit Cheats erstellt, um euch das Spieleleben zu erleichtern. Alle bekannten Cheats und Tricks gibt es unten!

Sims 4: Spezielle Cheats für einzelne Erweiterungen

Die Sims 4: Cheats aktivieren

Wie kann ich die Cheats aktivieren? Wenn ihr in Die Sims 4 die Cheats auf dem PC eingeben möchtet, drückt dazu einfach die folgende Tastenkombination STRG + SHIFT + C. Dadurch öffnet ihr in der oberen linken Bildschirmecke die Konsole. Gebt in das geöffnete Eingabefenster auf dem PC nun testingcheats true ein. Nun habt ihr die Cheats-Funktion in „Die Sims 4“ aktiviert.

Cheats auf PS4 & Xbox One aktivieren

Auf der PS4/PS5 müsst ihr dazu diese Buttons drücken:

PS4: R1 + R2 + L1 + L2

Auf der Xbox One sind es diese Buttons:

Xbox One: LB + LT + RB + RT

Um die Cheats auf den beiden Konsolen zu aktivieren, müsst ihr nun testingcheats on in die Konsole eintippen.

Warnung: Anschließend werdet ihr auf PS4 und Xbox One gewarnt, dass ihr in Zukunft keine Trophäen oder Archievements für „Die Sims 4“ mehr erhalten könnt, sobald ihr die Cheats einmal aktiviert habt.

Cheats auf dem Mac aktivieren

Besitzer*innen eines Macs drücken COMMAND + SHIFT + C. Anschließend öffnet sich die besagte Konsole und ihr könnt die unten aufgelisteten Befehle ebenfalls eingeben.

Liste aller Cheats und Konsolenbefehle in Die Sims 4

Help: Zeigt euch eine Übersicht aller Befehle an

Zeigt euch eine Übersicht aller Befehle an Fullscreen on / Fullscreen off: Fenstermodus ein- und wieder ausschalten

Fenstermodus ein- und wieder ausschalten HideHeadlineEffects on / HideHeadlineEffects off: Denkblasen ein- und wieder ausschalten

Denkblasen ein- und wieder ausschalten Death.toggle: Eure Sims können nicht mehr sterben

Eure Sims können nicht mehr sterben FreeRealEstate on / FreeRealEstate off: Häuser in der Nachbarschaft sind komplett kostenlos

Häuser in der Nachbarschaft sind komplett kostenlos ResetSim [Vorname] [Nachname]: Damit könnt ihr einen erstellten Sim wieder zurücksetzen

Damit könnt ihr einen erstellten Sim wieder zurücksetzen bb.ignoregameplayunlocksentitlement: Schaltet alle Karrierebelohnungsobjekte frei

Schaltet alle Karrierebelohnungsobjekte frei bb.moveobjects: Lässt euch Objekte frei und nah aneinander platzieren

Lässt euch Objekte frei und nah aneinander platzieren bb.enablefreebuild: Ermöglicht den Kauf- und Baumodus auf versteckten Grundstücken

Ermöglicht den Kauf- und Baumodus auf versteckten Grundstücken bb.showhiddenobjects: Schaltet unsichtbare Objekte frei

Schaltet unsichtbare Objekte frei bb.showliveeditobjects: Schaltet Deko-Objekte aus den nicht Bereichen der Spielwelt frei, die nicht bearbeitet werden können

Schaltet Deko-Objekte aus den nicht Bereichen der Spielwelt frei, die nicht bearbeitet werden können cas.fulleditmode: Schaltet alle Belohnungs-Outfits im Erstelle einen Sim-Modus frei

Cheats für Bedürfnisse & Stimmungen

sims.fill_all_commodities : Bedürfnisse aller Sims werden befriedig

: Bedürfnisse aller Sims werden befriedig stats.fill_commodities_household : Bedürfnisse aller Sims des Haushalts werden befriedigt

: Bedürfnisse aller Sims des Haushalts werden befriedigt sims.remove_all_buffs: Stimmungen eines Sims werden neutralisiert

© Maxis/EA

Cheats für mehr Simoleons

money [Zah]: Setzt euer Konto auf den angegebenen Wert in §

Setzt euer Konto auf den angegebenen Wert in § motherlode: Ihr erhaltet 50.000 Simoleons

Ihr erhaltet 50.000 Simoleons kaching: Ihr erhaltet 1.000 Simoleons

Ihr erhaltet 1.000 Simoleons rosebud: Ihr erhaltet 1.000 Simoleons

Ihr erhaltet 1.000 Simoleons freeRealEstate on: Alle Immobilien sind kostenlos

Alle Immobilien sind kostenlos freeRealEstate off: Alle Immobilien kosten ihren ursprünglichen Preis

Karriere-Cheats

careers.add_career [Karriere]: Der aktive Sim schlägt die gewählte Karriere ein

Der aktive Sim schlägt die gewählte Karriere ein careers.degrade [Karriere]: Sim wird in der Astronauten-Karriere degradiert

Sim wird in der Astronauten-Karriere degradiert careers.promote [Karriere]: Der aktive Sim wird in der gewählten Karriere befördert

Der aktive Sim wird in der gewählten Karriere befördert careers.remove_career [Karriere]: Der aktive Sim beendet seine aktuelle Karriere

Erwachsenen-Jobs

Ersetzt bei dem jeweiligen Cheat [Karriere] durch die folgende Jobbezeichung:

Actor: Schauspieler (Werde berühmt)

Schauspieler (Werde berühmt) adult_active_scientist: Wissenschaftler (An die Arbeit)

Wissenschaftler (An die Arbeit) Adult_Gardener: Gärtner (Jahreszeiten)

Gärtner (Jahreszeiten) Activist: Politiker (Großstadtleben)

Politiker (Großstadtleben) Astronaut: Astronaut

Astronaut Athletic: Sportler

Sportler Business: Business

Business Critic: Kritiker (Großstadtleben)

Kritiker (Großstadtleben) Culinary: Leckermaul

Leckermaul Criminal: Verbrecher

Verbrecher Detective: Polizist (An die Arbeit)

Polizist (An die Arbeit) Doctor: Arzt (An die Arbeit)

Arzt (An die Arbeit) Entertainer: Entertainer

Entertainer freelance_artist: Freelancer – Künstler

Freelancer – Künstler freelance_writer: Freelancer – Autor

Freelancer – Autor freelance-programmer: Freelancer – Programmierer

Freelancer – Programmierer Secretagent: Geheimagent

Geheimagent Social: Soziale Medien (Großstadtleben)

Soziale Medien (Großstadtleben) Styleinfluencer: Stilbeeinflusser

Stilbeeinflusser Techguru: Technik Guru

Technik Guru Painter: Maler

Maler Writer: Schriftsteller

© EA/Maxis

Teenager-Jobs

Babysitter: Babysitter

Babysitter Barista: Barista

Barista Dramaclub: Schauspieler (Werde berühmt)

Schauspieler (Werde berühmt) FastFood: Fastfood-Angestellter

Fastfood-Angestellter Manual: Handarbeiter

Handarbeiter Scout: Pfadfinder (Jahreszeiten)

Cheats für bessere Fähigkeiten in Sims 4

Mit dem Cheatcode stats.set_skill_level [Fähigkeit] [1-10] könnt ihr in Die Sims 4 das Skilllevel der einzelnen Fähigkeiten eurer Sims erhöhen, dabei geht es von Stufe 1 bis Stufe 10. Setzt in den eingangs erwähnten Cheatcode einfach die gewünschte Fähigkeit und die Stufe ein.

stats.set_skill_level [Fähigkeit] [1-10]

Fähigkeiten-Stufen für (junge) Erwachsene:

Major_Fishing: Angeln (Dschungelabenteuer)

Angeln (Dschungelabenteuer) Major_Archaeology: Archäologie

Archäologie Major_Baking: Backen (An die Arbeit!)

Backen (An die Arbeit!) AdultMajor_FlowerArranging: Blumenbinden (Jahreszeiten)

Blumenbinden (Jahreszeiten) Skill_Bowling: Bowling

Bowling Major_Charisma: Charisma

Charisma Major_Comedy: Comedy

Comedy Major_DJ: DJ-Mixen (Zeit für Freunde)

DJ-Mixen (Zeit für Freunde) Major_Parenting: Erziehungsfähigkeit (Elternfreuden)

Erziehungsfähigkeit (Elternfreuden) Major_GourmetCooking: Feinschmecker-Kochen

Feinschmecker-Kochen Skill_Fitness: Fitness

Fitness Major_Photography: Fotografie (An die Arbeit)

Fotografie (An die Arbeit) Major_Gardening: Gartenarbeit

Gartenarbeit Major_Violin: Geige spielen

Geige spielen Major_Guitar: Gitarre spielen

Gitarre spielen Major_Handiness: Geschicklichkeit

Geschicklichkeit Major_Piano: Klavier

Klavier Major_HomestyleCooking: Kochen

Kochen Major_Herbalism: Kräuterkunde (Outdoor-Leben)

Kräuterkunde (Outdoor-Leben) Major_Logic: Logik

Logik Major_Painting: Malen

Malen Minor_Mediaproduction: Medienproduktion (bis Stufe 5) (Werde berühmt)

Medienproduktion (bis Stufe 5) (Werde berühmt) Major_Bartending: Mixen

Mixen Major_PipeOrgan: Orgel spielen (Vampire)

Orgel spielen (Vampire) Major_Programming: Programmieren

Programmieren Major_RocketScience: Raumfahrttechnik

Raumfahrttechnik Major_Acting: Schauspielerei (Werde berühmt)

Schauspielerei (Werde berühmt) Major_Mischief: Schelm

Schelm Minor_LocalCulture: selvadoradische Kulturfähigkeit (Dschungelabenteuer)

selvadoradische Kulturfähigkeit (Dschungelabenteuer) Major_Singing: Singen (Großstadtleben)

Singen (Großstadtleben) Minor_Dancing: Tanzen (bis Stufe 5) (Zeit für Freunde)

Tanzen (bis Stufe 5) (Zeit für Freunde) Major_Wellness: Wellness (Wellness-Tag)

Wellness (Wellness-Tag) Major_Writing: Schreiben

Schreiben Major_Vet: Tierarztfähigkeit (Hunde & Katzen)

Tierarztfähigkeit (Hunde & Katzen) Skill_Dog: Tiererziehung (bis Stufe 5) (Hunde & Katzen)

Tiererziehung (bis Stufe 5) (Hunde & Katzen) Major_VideoGaming: Videospiele

© EA

Die unterschiedlichen Fähigkeiten für Kinder:

Skill_Child_Creativity: Kreativität

Kreativität Skill_Child_Mental: Mental

Mental Skill_Child_Motor: Motorik

Motorik Skill_Child_Social: Sozial

Die unterschiedlichen Fähigkeiten für Kleinkinder:

Toddler_Imagination: Fantasie

Fantasie Toddler_Communication: Kommunikation

Kommunikation Toddler_Potty: Auf Toilette/Töpfchen gehen

Auf Toilette/Töpfchen gehen Toddler_Movement: Motorik

Motorik Toddler_Thinking: Denken

Hinweis: Bei Kleinkindern stehen in „Die Sims 4“ nur die Stufen 1-5 zur Verfügung.

Cheats zum Ändern der Emotionen in Sims 4

sims.add_buff [Emotion]: Der Sim erhält einen Emotionsboost

Der Sim erhält einen Emotionsboost sims.remove_all_buffs: Alle Stimmungen werden vom ausgewählten Sim entfernt

Social_Happy: Glücklich +1

Glücklich +1 e_Buff_Happy: Glücklich +2

Glücklich +2 EnergizedLow: Energiegeladen +1

Energiegeladen +1 EnergizedHigh: Energiegeladen +2

Energiegeladen +2 InspiredLow: Inspiriert +1

Inspiriert +1 InspiredHigh: Inspiriert +2

Inspiriert +2 FlirtyLow: Kokett +1

Kokett +1 FlirtyHigh: Kokett +2

Kokett +2 FocusedLow: Konzentriert +1

Konzentriert +1 FocusedHigh: Konzentriert +2

Konzentriert +2 ConfidentLow: Selbstsicher +1

Selbstsicher +1 ConfidentHigh: Selbstsicher +2

Selbstsicher +2 SadLow: Traurig +1

Traurig +1 SadHigh: Traurig +2

Traurig +2 PlayfulLow: Verspielt +1

Verspielt +1 PlayfulHigh: Verspielt +2

Verspielt +2 Social_Angry: Wütend +1

Wütend +1 e_Buff_Angry: Wütend +2

