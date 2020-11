Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies – Alle Cheats auf einen Blick

Mit Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies ist wieder einmal ein neues Pack erschienen, mit dem das Hauptspiel um viele neue Funktionen und Inhalte erweitert wird. Natürlich gehören dazu auch die passenden Cheats, immerhin wollen wir uns in dem neuen DLC nicht zu sehr verausgaben.

Denn das Leben in vollen Zügen zu genießen, scheint das Motto der Erweiterung zu sein und wer will dafür schon hart schuften müssen? Deshalb gibt’s hier alle Cheatcodes für PC, PS4 und Xbox One.

Wie aktiviere ich die Cheat Codes für Die Sims 4?

Mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+C öffnet sich auf dem PC in der oberen linken Bildschirmecke die Konsole. MAC-Nutzer drücken dafür COMMAND+SHIFT+C. Gebt hier vorab testingcheats true ein und bestätigt mit der Enter-Taste. Nun könnt ihr die Cheatcodes in die Konsole eintippen.

Wie läuft das auf den Konsolen? Auf PS4 und Xbox One funktioniert die Cheat-Aktivierung ein wenig anders:

Auf der PS4 müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2

müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2 Auf der Xbox One sind es: LB + LT + RB + RT

Um die Cheats auf der Konsole zu aktivieren, müsst ihr testingcheats on eintippen.

Alle Cheats zu Sims 4: Ab ins Schneeparadies

Mit der neuen „Sims 4“-Erweiterung kommen neue Features, Karrieren, Merkmale, Bestreben und auch neue Fähigkeiten hinzu. Mit Cheats kommt ihr hierbei viel schneller an die gewünschten Ergebnisse.

Cheats für 16 verschiedene Lebensstile

Mit „Ab ins Schneeparadies“ startet auch das neue Feature der Lebensstile in „Die Sims 4“. Hierbei handelt es sich um Langzeiteffekte, die je nach Gewohnheiten und Handlungsweisen eurer Sims von alleine entstehen.

Gefällt euch der Lifestyle eines Sims nicht, könnt ihr ihn entweder mit dem Belohnungsstore-Trank Tschüss Lebensstil loswerden oder ihr ändert ihn ganz gezielt mit einem Cheat.

Wie ändere in den Lifestyle? Klickt dafür auf die Cheat-Konsole, gebt traits.equip_trait trait_lifestyles_gewünschter Lebensstil ein, wenn ihr einen Lifestyle aktivieren wollte oder wählt traits.remove_trait trait_lifestyles_gewünschter Lebensstil, wenn ihr ihn entfernen wollt. Die Liste der dafür benötigten Cheats, findet ihr hier:

Trait_Lifestyles_AdrenalineSeeker

Trait_Lifestyles_CloseKnit

Trait_Lifestyles_CoffeeFanatic

Trait_Lifestyles_Energetic

Trait_Lifestyles_FrequentTraveler

Trait_Lifestyles_HealthFoodNut

Trait_Lifestyles_HungryForLove

Trait_Lifestyles_Indoorsy

Trait_Lifestyles_JunkFoodDevourer

Trait_Lifestyles_Networker

Trait_Lifestyles_NoNeedForRomance

Trait_Lifestyles_Outdoorsy

Trait_Lifestyles_Sedentary

Trait_Lifestyles_Techie

Trait_Lifestyles_Technophobe

Trait_Lifestyles_Workaholic

Sind eure Sims regelmäßig auf Reisen, schlägt sich das nach einer gewissen Regelmäßigkeit im entsprechenden Lebensstil wieder. © EA

Fähigkeiten für Klettern, Skifahren und Snowboarden

In der neuen Welt rund um den verschneiten Mt. Komorebi können eure Sims einer Vielzahl neuer und ziemlich sportlicher Aktivitäten nachgehen. Allerdings ist das Ganze für Neulinge nicht gerade ungefährlich. Bergsteigertouren sollten also eher von erfahrenen Sims mit hohem Fähigkeitenlevel durchgeführt werden, sonst droht ein tödliches Ende.

Für einen schnelleren Ausbau der Fähigkeiten gibt es natürlich Cheats:

Stats.Set_Skill_Level Major_RockClimbing 10

Stats.Set_Skill_Level Major_Skiing 10

Stats.Set_Skill_Level Major_Snowboarding 10

Insgesamt gibt es 10 Fähigkeitenpunkte: Möchtet ihr das Klettern, Snowboarden oder Skifahren also nicht direkt maximieren, müsst ihr statt der 10 einfach eine Stufe eurer Wahl eingeben.

Snowboarden ist nur eines der neuen Freizeitaktivitäten in Ab ins Schneeparadies © EA

Weitere Cheats

Karriere Büropersonal: Schnell befördert werden

Auch wenn sich in dem Pack vermeintlich alles ums Entspannen dreht, müssten einige Sims hart für ihre freie Zeit schuften. Mit der neuen Karriere Büropersonal geht hier ganz schön viel Freizeit drauf, die man mit einem kleinen Cheat viel sinnvoller gestalten kann – oder auch nicht:

Büropersonal -Karriere verfolgen: careers.add_career CorporateWorker

careers.add_career CorporateWorker Beförderung in der Büropersonal-Karriere: Careers.Promote CorporateWorker

Careers.Promote CorporateWorker Absteigen in der Büropersonal-Karriere : Careers.Demote CorporateWorker

: Careers.Demote CorporateWorker Kündigen der Büropersonal-Karriere: careers.remove_career CorporateWorker

Wer will schon hart arbeiten, wenn er in einer heißen Quelle entspannen kann? © EA

Cheats für neue Bestreben und Merkmale

Mit „Sims 4: Ab ins Schneeparadies“ schaltet ihr im CAS auch neue Bestreben frei:

Extremsportfan

Mt. Komorebi-Tourist

Wollt ihr hier schnell Fortschritte machen, müsst ihr den Standard-Cheat fürs Aufsteigen nutzen:

aspirations.complete_current_milestone

Als neue Merkmale finden folgende Eigenschaften für eure Sims ins Spiel:

Abenteuerlustig

Korrekt

Interessiert ihr euch eher für die Eigenschaften, die man erst durch die neuen Bestreben oder den neuen Job freischalten kann, nutzt einfach den Cheatcode traits.equip_trait trait_Merkmal und tauscht das Wort Merkmal durch eines der folgenden aus:

Trait_Adventurous

Trait_CorporateWorker_CharismaticCrooner

Trait_CorporateWorker_LegendaryStamina

Trait_Excursion_Mountaineer_Rank1

Trait_Excursion_Mountaineer_Rank2

Trait_Excursion_Mountaineer_Rank3

Trait_Hidden_RockClimbingGear_HasGear

Trait_Proper

Trait_SurvivalInstinct

Trait_WorldlyKnowledge

