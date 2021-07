Die Sims 4: Landhaus-Leben – Alle Cheats zur tierischen Bauernhof-Erweiterung

In Sims 4: Landhaus-Leben gibt es einige spezielle Cheats, die das Leben auf dem Land um einiges erleichtern können. Denn auch das Miteinander mit euren Bauernhoftieren kann angenehmer gestaltet werden, wenn ihr mal eben ein paar Cheatcodes eintippt. Alle Cheats für die Erweiterung Landhaus-Leben findet ihr in diesem Artikel.

Die Sims 4: Wie aktiviere ich Cheats?

Um in Die Sims 4 Cheats zu aktivieren, müsst ihr je nach Plattform unterschiedliche Wege einschlagen. Im Folgenden haben wir euch noch einmal aufgelistet, wie ihr die entsprechende Funktion in „Die Sims 4“ aktiviert.

Cheats auf Windows PC aktivieren: Drückt die Tastenkombination STRG + SHIFT + C und öffnet so die Konsole. Gebt in das geöffnete Eingabefenster nun testingcheats true ein.

Cheats auf dem Mac aktivieren: Besitzer*innen eines iOS-Betriebssystems drücken COMMAND + SHIFT + C. In die Konsole gebt ihr nun ebenfalls testingcheats true ein.

Cheats auf PlayStation & Xbox aktivieren : Um die Cheats auf den Konsolen zu aktivieren, müsst ihr ebenso testingcheats on in die Konsole eintippen. Je nach Plattform unterscheiden sich natürlich die Buttons: Auf der PS4/PS5 müsst ihr diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2 Auf der Xbox One/Series X/S drückt ihr diese Buttons: LB + LT + RB + RT

: Um die Cheats auf den Konsolen zu aktivieren, müsst ihr ebenso in die Konsole eintippen. Je nach Plattform unterscheiden sich natürlich die Buttons:

Hinweis: Anschließend werdet ihr auf den Konsolen gewarnt, dass ihr in Zukunft keine Trophäen oder Achievements für „Die Sims 4“ mehr erhalten könnt, sobald ihr die Cheats einmal aktiviert habt.

Cheats für Merkmale und Bestreben in Sims 4: Landhaus-Leben

Solltet ihr beim Erstellen eures Sims vergessen haben, eine der neuen Eigenschaften zu wählen, könnt ihr die beiden neuen Merkmale und das neue Bestreben auch noch nachträglich via Cheat einstellen:

traits.equip_trait trait_Nature_Country : Gibt eurem Sim das Bestreben Landschaftspfleger*in

: Gibt eurem Sim das Bestreben traits.equip_trait trait_AnimalEnthusiast : Gibt eurem Sim das Merkmal Tierfreund*in

: Gibt eurem Sim das Merkmal traits.equip_trait trait_LactoseIntolerant: Gibt eurem Sim das Merkmal Laktoseintolerant

Die Sims 4: Landhaus-Leben – Diese Inhalte stecken in dem ultra-süßen Bauernhof-Pack

Die besten Cheats für Tiere

Sofort Tierfreundschaften schließen

In „Sims 4: Landhaus-Leben“ könnt ihr ebenso wie mit anderen Sims Freundschaften zu euren Tieren aufbauen. Egal ob Kühe, Lamas, Hühnchen, Hasen, Vögel oder Füchse: Mit allen könnt ihr eine enge Bindung entstehen lassen. Sollte euch der Weg dorthin zu lang sein oder euch die Geschenke ausgehen, könnt ihr euch ihre Liebe einfach ercheaten:

Habt ihr testingcheats true aktiviert, müsst ihr mit eurem gespielten Sim einfach nur SHIFT halten und auf das Tier eurer Wahl klicken. Wählt dann Beziehung cheaten und klickt auf den Freundschaftslevel, den ihr euch wünscht.

Auf dem selben Weg könnt ihr sie außerdem dazu bringen, euch beispielweise bei der Gartenarbeit zu helfen oder zu erfahren, welche Geschenkpräferenzen sie haben, indem ihr SHIFT wählt und die verschiedenen Optionen nutzt:

Wolle im Inventar herstellen: Gibt euch von jeder Wollfarbe ein Exemplar in euer Inventar.

Gibt euch von jeder Wollfarbe ein Exemplar in euer Inventar. Alle Tierbehausungen freischalten : Mit dieser Option könnt ihr sofort die Behausungen für Hasen und Vögel freischalten, ohne erst Freundschaft mit den Tieren schließen zu müssen.

: Mit dieser Option könnt ihr sofort die Behausungen für Hasen und Vögel freischalten, ohne erst Freundschaft mit den Tieren schließen zu müssen. Hilfe bei der Gartenarbeit : Mit diesem Cheat greifen euch die Flauschis bei der Gartenarbeit unter die Arme.

: Mit diesem Cheat greifen euch die Flauschis bei der Gartenarbeit unter die Arme. Alle Geschenkpräferenzen in Erfahrung bringen : Damit erfahrt ihr, was das Tier mag und was nicht, um mit dem richtigen Geschenk schnell die Beziehung zu verbessern.

: Damit erfahrt ihr, was das Tier mag und was nicht, um mit dem richtigen Geschenk schnell die Beziehung zu verbessern. Abklingzeit für Geschenke : Wollt ihr kontinuierlich Geschenke machen oder die Vorlieben ohne Abklingzeit in Erfahrung bringen, findet ihr hier die entsprechenden Funktionen.

: Wollt ihr kontinuierlich Geschenke machen oder die Vorlieben ohne Abklingzeit in Erfahrung bringen, findet ihr hier die entsprechenden Funktionen. Als Kopf festlegen: Setzt euch das ausgewählte Objekt/Tier wahrhaftig als Hut auf den Kopf.

Setzt euch das ausgewählte Objekt/Tier wahrhaftig als Hut auf den Kopf. Tierkleidung kaufen : So müsst ihr nicht erst zum Kreaturenhüter, um Pullover und Hüte für Häschen, Hühner und Co. einzukaufen, sondern könnt direkt drauflosshoppen.

: So müsst ihr nicht erst zum Kreaturenhüter, um Pullover und Hüte für Häschen, Hühner und Co. einzukaufen, sondern könnt direkt drauflosshoppen. Cheat-Ergebnisse : Hiermit könnt ihr einstellen, ob künftige soziale Interaktionen mit dem Tier künftig immer erfolgreich sind oder immer fehlschlagen werden.

: Hiermit könnt ihr einstellen, ob künftige soziale Interaktionen mit dem Tier künftig immer erfolgreich sind oder immer fehlschlagen werden. Gesamte Tierkleidung erhalten: Damit könnt ihr sofort sämtliche Tierkleidung erhalten, die existiert – kostenlos.

Damit könnt ihr sofort sämtliche Tierkleidung erhalten, die existiert – kostenlos. Alle Futterrezepte im Inventar herstellen: Wählt ihr diese Option, habt ihr anschließend von jedem Leckerchen ein Exemplar im Inventar, mit dem ihr goldene Hühner, Regenbogenkühe oder pinke Lamas erschaffen könnt.

Die besten Cheats für den Stall

Gleichzeitig könnt ihr mit dem Halten von SHIFT und einem Klick auf Hühner- und Viehstall noch einige weitere Aktionen durchführen:

Henne/Lama/Kuh im Stall erstellen: Fügt eine Henne/Kuh oder ein Lama dem Stall hinzu.

Fügt eine Henne/Kuh oder ein Lama dem Stall hinzu. Schmutzig machen: Macht – wie überraschend – den Stall schmutzig.

Macht – wie überraschend – den Stall schmutzig. Säubern : Macht – wie überraschend – den Stall sauber.

: Macht – wie überraschend – den Stall sauber. Spezielles Tuning-Teil erhalten: Beide Ställe können nur durch gewisse Tuning-Teile verbessert werden. Durch diesen Cheat bekommt ihr das Teil, ohne die Botengänge für die Dorfbewohner*innen erledigen zu müssen.

Beide Ställe können nur durch gewisse Tuning-Teile verbessert werden. Durch diesen Cheat bekommt ihr das Teil, ohne für die Dorfbewohner*innen erledigen zu müssen. Ei erstellen : Lässt ein Ei im Hühnerstall spawnen, für das sogar die Wunschfarbe ausgewählt werden kann.

: Lässt ein Ei im Hühnerstall spawnen, für das sogar die Wunschfarbe ausgewählt werden kann. Bruteier erstelle: Lässt ein Ei im Hühnerstall spawnen, mit dem ein Küken ausgebrütet werden kann.

Hasen und Hühner ohne Stall spawnen

Habt ihr zu wenig Platz, um auf eurem Grundstück einen Hühnerstall oder eine Behausung für Häschen zu platzieren, könnt ihr sie mit aktiviertem testings cheats true einfach so spawnen lassen:

Haltet SHIFT gedrückt und klickt irgendwo auf den Boden. Wählt hier Tier erstellen und entscheidet euch zwischen Hase, Hahn, Henne oder Küken.

Tod durch Hase und Huhn via Cheat

Wie kille ich einen Sims durch ein Häschen? Naja, mit einem Cheatcode. Hiernach startet eine Animation, die das Leben eures Sims durch ein kleines süßes Killer-Hasilein beendet.

Haltet dafür SHIFT gedrückt, klickt auf den Sims, der das Zeitliche segnen soll und wählt Leben nehmen > Von einem boshaften Killerkaninchen abgemurkst werden.

Cheats für die neuen Geisterarten

Wem das zu umständlich ist und lieber direkt einen Geistersim haben will, der durch ein Häschen oder ein Huhn getötet worden ist, bedient sich an diesen Codes und verwandelt den aktiven Sim in einen der jeweiligen Geister:

Geist bei Tod durch Huhn: traits.equip_trait trait_Ghost_AnimalObjects_KillerChicken

Geist bei Tod durch Hase: traits.equip_trait trait_Ghost_AnimalObjects_KillerRabbit

Kreuzstich-Level maximieren

Mit „Sims 4: Landhaus-Leben“ findet ein neues Hobby ins Spiel, dem sich eure Sims widmen können: Der Kreuzstich. Wollt ihr nicht länger, dass sich eure Sims in die Finger piksen, solltet ihr den Kreuzstich-Skill direkt maximieren:

Kreuzstich-Fähigkeit maximieren: stats.set_skill_level Skill_CrossStitch 5

Kreuzstich-Cheats

Wollt ihr alle möglichen Muster und Motive dazu freischalten oder immer genügend Wolle parat haben, solltet ihr wieder SHIFT halten und auf das Kreuzstich-Set klicken. Danach könnt ihr folgende Optionen wählen:

Alle Muster im Inventar herstellen

Alle gesperrten Muster freischalten

Wolle im Inventar herstellen

Wollt ihr die Codes für andere Erweiterungen von „Die Sims 4“ solltet ihr auf unserer Themenseite vorbeischauen, dort haben wir die jeweiligen Listen als Guides für euch gesammelt.