Die Sims 4: Landhaus-Leben – Diese Inhalte stecken in dem ultra-süßen Bauernhof-Pack

In Die Sims 4: Landhaus-Leben ist der Name wahrhaftig Programm. Davon konnten wir uns in einem überaus spaßigen Preview-Event und einer ersten eigenen Anspiel-Session ausführlich überzeugen. Wir haben Tiere gezüchtet, mit Vögeln schiefe Melodien geträllert, Häschen kleine Pullover angezogen, Regenbogen-Kühe gemolken und auf einer Messe mit unserem dicken Kürbis angegeben. In dieser Vorschau erklären wir euch, welche Inhalte in der neuen, superniedlichen Erweiterung stecken und warum „Zurück zur Natur“ trotzdem kein Schritt zurück bedeutet.

Willkommen in der neuen Spielwelt: Henford-on-Bagley

Mit der neuen Nachbarschaft Henford-on-Bagley bekommt ihr wohl die bislang grünste und saftigste Nachbarschaft, die der Lebenssimulation nachträglich via DLC hinzugefügt wurde. Sie besteht aus drei verschiedenen Regionen, die von dem glitzernden, namensgebenden Fluss Bagley durchzogen werden, der an bestimmten Stellen sogar zum Baden besucht werden kann – oder zum Fischen.

Finchwick lädt auf ein erfrischendes Getränk oder eine leckere Mahlzeit nach einem Wasserausflug ein, denn dort wartet der Pub Die Arme des Zwerges der Familie Scott mit Drinks und neuen Gerichten. Auf dem dortigen Marktplatz könnt ihr gleich noch einen kleinen Einkaufsbummel starten.

Old-New Henford ist die Vorstadt der neuen Spielwelt und trumpft mit sanften Hügeln und viel Grün auf.

ist die Vorstadt der neuen Spielwelt und trumpft mit sanften Hügeln und viel Grün auf. Bramblewood ist die idyllische Waldgegend, die mit den Cordelia Falls glänzt. Rauschende Wasserfälle und schattige Wälder laden zum Aufenthalt in der Natur und zur Begegnung mit zahlreichen Wildtieren ein. Die dortige Ruine erinnert dabei an eine elbische Hinterlassenschaft.

An der Anschlagtafel in Finchwick könnt ihr mehr über den Ort und die 7 neuen Special-NPCs lernen. Mit den Sims findet ein wenig Lore ins Spiel, was auch euer ganz persönliches Story-Telling bereichern kann. Für alle Veteran*innen unter euch, kehrt außerdem ein bekanntes Gesicht zurück: die grummelige Agnes Knautschgesicht aus Die Sims 2, die euch wie gewohnt mit ihrer Handtasche versohlt, sobald ihr mit ihr zu flirten versucht.

Agnes Knautschgesicht in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © PlayCentral.de

Trotz Agnes‘ Rauheit ist es nicht unmöglich Beziehungen zu den Bagley-Charakteren aufzubauen. Die Interaktionen mit ihnen sind sogar gewünscht. Bei dem Kreaturenhüter handelt es sich beispielsweise um einen überaus nützlichen NPC, der euch unter anderem Kleidung für eure Tiere verkauft. Er lebt im Bramblewood in einer kleinen Hütte.

Agatha Knautschgesicht : Grünzeugstandbesitzerin

Agnes Knautschgesicht : Grünzeugstandbesitzerin

: Grünzeugstandbesitzerin Michael Bell : Kreaturenhüter

: Kreaturenhüter Rahul Chopra : Lebensmittellieferant

: Lebensmittellieferant Kim Goldblume : Lebensmittelhändlerin

: Lebensmittelhändlerin Lavina Chopra : Bürgermeisterin vin Finchwick

: Bürgermeisterin vin Finchwick Sara Scott: Pub-Besitzerin

Botengänge: Darüber hinaus könnt ihr bei ihnen kleine Quests abholen, die als Botengänge bezeichnet werden. Sobald ihr mit den einzelnen NPC sprecht, könnt ihr bis zu drei Botengänge für die Bewohner von Henford -on-Bagley gleichzeitig laufen lassen, mit denen ihr euer Ansehen im Ort steigern könnt. Als Belohnungen gibt’s außerdem verschiedene Gegenstände. Sie tauchen anschließend in eurem Karriere-Reiter als Auftrag auf.

„Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © PlayCentral.de

Neuer Spieltod

Tod durch Huhn: Kein neues Erweiterungspack ohne einen weiteren epischen Tod, den eure Sims sterben können. Diesmal ist es der Tod durch Huhn. Ja, ihr habt richtig gelesen. Wer es sich mit den Hühnern verscherzt und sie zu stark provoziert, könnte einer gefiederten Attacke erliegen. Natürlich sieht man diese Schmach der ebenfalls neuen Geist-Art entsprechend an.

Neuer Techtelmechtel-Spot

Der Viehstall: Natürlich ist ein neuer Ort, um ein Nümmerchen zu schieben, nicht weniger wichtig als eine neue Art das Zeitliche zu segnen. Deshalb haben die Entwickler*innen von Maxis auch an einen neuen Ort für ein Techtelmechtel gedacht und die neuen Scheunen nicht nur für Kühe und Lamas bereitgestellt – sondern auch ein gemütliches Bett aus Heu für ein wenig intime Zweisamkeit.

© EA/Maxis

Neues Hobby

Das Sticken: Und als ob eure Sims mit dem neuen DLC nicht schon genug zu tun hätten, gibt es noch eine neue Freizeitbeschäftigung, der nachgegangen werden kann, sollten sie einmal nicht in der Stimmung fürs Stallausmisten oder einem Drink im Pub sein. Denn mit „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ können sich Sims fortan mit dem Kreuzstich-Set „Nadel & Faden“ an der Stickkunst versuchen und hübsche Stickbilder anfertigen. Doch passt auf eure Finger auf!

© PlayCentral.de

Neues Bestreben und neue Merkmale

Neues Bestreben in Natur

Landschaftspfleger*in : Wie der Name schon sagt, möchten die Landschaft pflegen und sich mit möglichst vielen Tieren anfreunden. Dafür möchten eure Sims viele Ziele erfüllen, die mit dem Leben auf dem Bauernhof ohnehin einhergehen.



Neue Merkmale in Lifestyle

Tierfreund*in : Diese Sims kommen besser mit Tieren klar, suchen ihre Nähe und können leichter mit ihnen Freundschaften schließen. Die Stimmung verbessert sich hierbei immens und ermöglicht vielzählige Buffs, die die Stimmung der Sims positiv beeinflussen. Laktoseintolerant : Sims mit diesem Merkmal werden krank, sobald sie Milchprodukte verzehren. Nur ein längerer Verzicht kann sich von ihrem Leiden wieder heilen. Es gibt auch spezielle Pflanzenmilch , was euch einen veganen Lifestyle im Spiel nun etwas realistischer umsetzen lässt.



Neue Frisuren und Kleidungsstücke

Frauen

12 neue Frisuren

4 neue Hüte

1 neue Brille

2 neue Ketten

3 neue Paar Ohrringe

13 neue Tops

13 neue Kombinationen

8 neue Beinbekleidungen

3 neue Accessoires

7 neue Paar Schuhe

Männer

3 neue Frisuren

2 neue Bärte

3 neue Hüte

11 neue Tops

6 neue Kombinationen

2 neue Beinbekleidungen

3 Paar neue Schuhe

Kinder

Kindern stehen genau dieselben neuen Frisuren zur Verfügung wie den Erwachsenen. Also insgesamt 15 Stück. Darüber hinaus bekommen sie einige neue Kleidungsstücke:

6 neue Oberteile

4 neue Kombinationen

1 neue Hose

1 neues Paar Schuhe

Neue Möbel und Bauelemente

Insgesamt stecken in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ 98 neue Möbelstücke, die größtenteils rustikal-ländlich oder einfach nur sehr naturverbunden und romantisch anmuten. Hinzu kommen die vielzähligen neuen Objekte zur Gestaltung eures Grundstückes in Form neuer Türen, zahlreicher hübsche Fenster, Bepflanzungsmöglichkeiten, Dachverzierungen und Zäune. Bis auf ein schlichtes Holzparkett gibt es jedoch keine weiteren Bodenbeläge. Dafür finden die Stallungen ins Spiel, die fortan das Zuhause für Lamas, Hühner und Kühe bilden.

So gemütlich wird’s im Bauernhaus: Dafür finden sich unter den Möbelstücken einige coole Objekte, wie ein SMEG-ähnlicher Retro-Kühlschrank, eine putzige Kuckucksuhr, einen Computer in Schreibmaschinen-Optik, den Holzschemel mit Blumentopf und Laterne als süße Beleuchtungsmöglichkeit und ein schickes Chesterfield-Sofa. Der Stil erinnert also eher an ein modernes, französisches Landhaus als an ein gruseliges Chalet aus einem Horrorfilm. Mit Efeu und Ranken, die sich an der Hauswand entlangschlängeln, kann sogar ein kleines, elegantes Elbenheim gezaubert werden.

Cordelias Geheimes Landhaus in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © PlayCentral.de

Kostenlose Inhalte für alle Spieler

Überraschenderweise ist nicht viel für die Außengestaltung, wie Bäume und Co in dem neuen Pack enthalten. Lediglich ein paar Büsche in Form verschiedener Tiere. Dafür finden jedoch einige weitere Inhalte ins Spiel, die nicht nur für Besitzer*innen von „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ hinzukommen, sondern mit einem kostenlosen Update am Release-Tag für alle ins Hauptspiel finden:

Teich-Tool: Fortan müsst ihr euch nicht mehr dem Pool oder einfachen Brunnen bedienen, sondern selbst formschöne Teiche anlegen, um auf ihnen Glühwürmchen tanzen, Moskitos summen oder Schwäne und Enten schwimmen zu lassen.

„Die Sims 4“ © EA/Maxis

Kochen mit Kindern: Nicht, was ihr jetzt denkt! Nein, erwachsene Sims können demnächst mit Kindern gemeinsam Gerichte kochen und Gartenarbeiten erledigen. Immerhin ist auf dem Land jede helfende Hand von Wert. Die Mental Skills der Kinder beeinflussen ihre Möglichkeit beim Kochen und Gärtnern.

Grundstücksherausforderungen : Die Merkmale von Grundstücken werden durch die Grundstücksherausforderungen um eine neue Kategorie ergänzt, die gewisse Vorteile ermöglichen, wenn sie entsprechend erfüllt werden. Sie erscheinen in der Schauplatz-Infoleiste , können von dort entsprechend angepasst und kombiniert werden. Beispiel : Durch die DLC-Eigenschaft Rustikales Leben erhalten Lebensmittel beispielsweise eine höhere Qualitätsstufe, setzen jedoch voraus, dass Sims stets mit jeweils frischen Zutaten kochen, indem sie diese vorrätig haben.

: Die Merkmale von Grundstücken werden durch die um eine neue Kategorie ergänzt, die gewisse Vorteile ermöglichen, wenn sie entsprechend erfüllt werden. Sie erscheinen in der , können von dort entsprechend angepasst und kombiniert werden.

Anbau eigener Pflanzen: Obst, Gemüse für frisches Essen

Und was eignet sich besser für das Kochen mit frischen, qualitativ hochwertigen Zutaten als der Anbau eigener Produkte? Mit „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ erhält der Anbau eigener Pflanzen nämlich eine völlig andere Bedeutung. Durch das Setzen eigener kleiner Gartenbeete ist es Sims fortan möglich Obst und Gemüse anzubauen.

Dafür können Sims verschieden großes Obst und Gemüse pflanzen, das völlig unabhängig von Jahreszeit und Wetterlage nach einer Woche voll ausgewachsen ist und geerntet werden kann. Dafür finden weitere Obst- und Gemüsearten wie die geschmackvollen Schokobeeren und viele neue Rezepte ins Spiel.

Wettbewerb : Seid ihr besonders Stolz auf eure Zucht und habt vielleicht einen übergroßen Kürbis züchten können, solltet ihr mit dem guten Stück am Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick teilnehmen. Behaltet dafür den überarbeiteten Haushaltskalender und die passenden Markt-Flyer im Blick. Beispiel : In Finchwick findet auch bisweilen der Hühnermarkt statt. Dort können ebenso eure Hühner oder auch die gelegten Eier ins Rennen um das schönste, größte und einzigartigste geschickt werden. Es winken entsprechende Belohnungen.

: Seid ihr besonders Stolz auf eure Zucht und habt vielleicht einen übergroßen Kürbis züchten können, solltet ihr mit dem guten Stück am Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick teilnehmen. Behaltet dafür den und die passenden im Blick.

„Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © EA/Maxis

Option für Sims ohne grünen Daumen: Wer keine Lust auf den Anbau eigener Produkte hat, kann sich auch dem Lebensmittel-Lieferservice bedienen oder die notwendigen Sachen im örtlichen Lebensmittelladen auf dem Markt einkaufen.

Gespeist werden muss anschließend nicht unbedingt am heimischen Tisch. Ihr könnt ebenso gut auf den brandneuen Picknick-Korb zurückgreifen, den ihr via Drag-and-Drop befüllen könnt. Dafür stellt ihr den Korb einfach auf einen Tisch, bepackt ihn mit frischem, guten Essen und nehmt ihn anschließend mit nach draußen. Sucht euch einen hübschen Ort in der Spielwelt und serviert in der Natur eure mitgebrachten Speisen.

Die Haltung von Lamas, Kühen und Hühnern

Kommen wir zum wohl spannendsten. Die Tierhaltung in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“. Es ist wahrhaftig das Highlight des Packs, denn trotz aller Freude beim Anbau eigener Kürbisse und Schokobeerenbüsche machen die Tiere den Charme des Packs aus. Insgesamt gibt es hierbei drei Tierarten, die ihr fortan in eigenen Ställen halten könnt:

Lamas bringen Wolle

bringen Kühe bringen Milch

bringen Hühner bringen Eier

Wie halte ich Tiere? Um ein Lama, eine Kuh, Hennen und Hähne zu halten, müsst ihr entsprechende Stallungen bauen. Eine Begrenzung an Ställen pro Grundstück gibt es nicht, ihr könnt so viele bauen, wie ihr möchtet.

Lamas und Kühe

Kühe und Lamas hältst du in einem Viehstall. Darüber könnt ihr die Tiere nach dem Bau übrigens auch kaufen. Ihr habt die Auswahl zwischen folgenden Varianten:

Beiges Lama/Weißes Lama

Braune Kuh/Gefleckte Kuh

Der Zustand gibt hierbei Auskunft über den Verschmutzungsgrad und wann es mal wieder notwendig ist zur Mistgabel zu greifen. Der Futterstand informiert euch dagegen, ob eure Tiere noch genug Fressen haben. Pro Stall könnt ihr nur eine Kuh oder ein Lama halten.

Viehstall in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © EA/Maxis

Kann ich meine Tiere schlachten? Für die Wurstliebhaber unter euch, wird es keine Möglichkeit geben, eine eigene Fleischerei auf dem eigenen Landgut zu gründen. Allerdings könnt ihr mit euren Tieren handeln und so gegen verschiedene Dinge tauschen:

Fleisch

Tierleckerchen

Simoleons

Zutaten und Erzeugnisse

Hühner

Mit dem Kauf eines Hühnerstalls könnt ihr fortan 8 Hennen, Hähne und Küken kaufen und darüber versorgen. Bestenfalls zäunst du den gewünschten Bereich ein, um deine Hühner nicht allzu weit weglaufen zu lassen. Ebenso wie bei Lamas und Kühen könnt ihr auch Hühner unterschiedlicher „Qualität“ und Farbe kaufen.

Bei euren geflügelten Bauernhofbewohnern könnt ihr sogar eine eigene Zucht starten. Dafür müsst ihr (logischerweise) mindestens einen Hahn und eine Henne im Hühnerstall halten, um Bruteier zu erhalten, die ausgebrütet werden können.

Hühnerstall in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © EA/Maxis

Eine gute Beziehung zu den Tieren aufbauen

Es ist kein Geheimnis, dass glückliche Tiere, die hochwertigsten Lebensmittel hervorbringen. So könnt ihr auch in „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ die Qualität und Produktivität von Eiern, Wolle und Milch entsprechend steigern, indem ihr sie glücklich macht und eine gute Beziehung zu ihnen aufbaut.

Mehr noch: Manche Kühe lassen sich gar nicht erst ihre Lactose nehmen oder sich von ihrer Wolle trennen, wenn ihr euch vorab nicht gut mit ihnen gestellt habt. Ihr baut schlussendlich also eine Beziehung mit ihnen auf wie mit anderen Sims oder Haustieren. Ihr könnt ihnen sogar eigene Namen geben oder ihnen kleine Pullöverchen und Hüte anziehen.

Kleidung für eure Tiere erhaltet ihr unter anderem beim Kreaturenhüter. © PlayCentral.de

Beachtet: Das Scheren und Melken ist natürlich nicht durchgängig möglich. Es besteht ein täglicher Zyklus, nach dem ein mal pro Tag gemolken oder geschoren werden kann. Gleichzeitig wird man nicht mit verdorbenen Eiern bestraft, wenn man nicht jeden Tag Eier aus dem Hühnerstall holt.

Bunte Wolle und Goldene Eier: Möchtet ihr noch ein wenig mehr Effekt spüren, verfüttert ihr an eure Tiere Leckerchen. Das stärkt nicht nur die Bindung, sondern zaubert euch auch eine Regenbogen-Kuh oder ein Regenbogen-Lama. Durch das gefärbte Fell von Lamas beispielsweise erhaltet ihr so auch blaue, pinke oder eben bunte Wolle, Kühe geben hierdurch Pflanzenmilch oder angereicherte Milch. Ebenso verhält es sich bei Hühnern. Durch das Füttern von Freundschafts-Leckerchen bekommt ihr beispielsweise beim nächsten Eierlegen auf jeden Fall ein weißes Ei.

Wer braucht eine lila Kuh, wenn er eine bunte haben kann? © EA/Maxis

Tierfreundschaften mit Hasen, Vögeln und Füchsen

Doch es gibt noch mehr in der Fauna von Henford-on-Bagley zu entdecken. Denn ihr könnt auch mit den neuen Wildtieren Freundschaften schließen, die mit dem neuen Erweiterungspack die Spielwelt bevölkern. Das funktioniert am besten mit verschiedenen Geschenken. Jedes Tier hat hierbei jedoch andere Vorlieben, so mögen beispielsweise nicht alle Karnickel Karotten. Ein Daumen nach Oben oder Unten in einer Gedankenblase zeigt, ob das Präsent eine gute oder schlechte Wahl war.

Hasen

Füchse

Vögel

Häschen und Vögelchen sind hierbei nur an bestimmten Stellen in der Spielwelt zu finden: Im Bramblewood und in Old-New-Henford. Habt ihr euch mit den einem Hasen oder einem Vogelschwarm allerdings angefreundet, schaltet ihr Behausungen frei, mit denen ihr sie anschließend an jeden anderen Ort verlagern könnt.

Wildhasenhaus lockt Hasen

lockt Hasen Wildvogelschwarm lockt Vögel

„Die Sims 4: Landhaus-Leben“ © EA/Maxis

Für den besonderen Disney-Moment könnt ihr mit den kleinen Hasis kuscheln oder mit den Vögeln im Duett singen, aber Achtung: Für Letzteres sollten eure Sims ein wenig sängerisches Talent besitzen, andernfalls erleben sie eine ziemlich beschissene Überraschung.

Vorsicht bei den Füchsen

Natürlich gibt es noch die Füchse, zu denen ihr ebenso eine Beziehung aufbauen könnt. Dennoch können sie euch auch das Leben schwer machen – vor allem Besitzer*innen von Federvieh. Möchtet ihr also nicht, dass Füchse eure Eier stehlen oder eure geliebten Hühner federn lassen, könnt ihr euch mit den Füchsen anfreunden und sie anschließend bitten, euer wertvolles Gut nicht zu stehlen.

Tipp: Solltet ihr Besitzer*innen von „Die Sims 4: Hunde & Katzen“ sein, könnt ihr hier von einem kleinen Crossover profitieren. Hunde können beim Kampf gegen Füchse nämlich helfen. Eure Haustiere reagieren auch auf die anderen Tiere, hier findet jedoch keine direkte Interaktion statt.

Alterung von Tieren deaktivieren: Möchtet ihr nicht, dass Tiere jedweder Art an Altersschwäche sterben, könnt ihr über die Spieloptionen und Pack-Einstellungen den Altersprozess von Tieren einfach deaktivieren.

Die Sims 4: Landhaus-Leben kaufen: Uhrzeit der Freischaltung und Preorder-Boni

