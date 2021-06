Die Sims 4: Landhaus-Leben: Die neue Erweiterung bringt Kühe, Lamas und Hasen ins Spiel

Gerade ist ein neuer DLC für Die Sims 4 erschienen, da rückt auch schon das nächste und 11. Expansionpack nach: EA kündigte heute Die Sims 4 Landhaus-Leben-Erweiterungspack an. Hier können Freundschaften mit neuen Tieren geschlossen, Dorfbewohner kennengelernt, Zutaten für leckere Gerichte selbst angebaut und sogar ein magischer Wald erkundet werden.

Die Sims 4: Landhaus-Leben im neuen Trailer

Passend zur Ankündigung gibt es neuen brandneuen Trailer, der euch das idyllische Landleben mit all seinen Vorzügen, aber auch Nachteilen präsentiert. Wir haben euch die Bewegtbilder unterhalb eingebunden:

Was ist neu im Landhaus-Leben?

Während sich die letzte Erweiterung Traumhaftes Innendesign eher der Gestaltung und dem Verweilen in den häuslichen Innenräumen widmete, zieht euch das nächste Pack wieder nach draußen. Mit Landhaus-Leben ist der Name Programm, denn hier geht es raus an die frische Luft.

Neuer Ort : Es gibt eine neue Spielwelt namens Henford-on-Bagley , die mit ihrem großen Wald dem Landleben vollends gerecht wird und nur zu strotzt vor Natur und einem kleinen verschlafenen Dorf. Im Pub „Die Arme des Zwergs“ könnt ihr erste neue Freundschaften schließen.

: Es gibt eine neue Spielwelt namens , die mit ihrem großen Wald dem Landleben vollends gerecht wird und nur zu strotzt vor Natur und einem kleinen verschlafenen Dorf. Im Pub „Die Arme des Zwergs“ könnt ihr erste neue Freundschaften schließen. Neue Features: In „Sims 4: Landhaus-Leben“ kann Obst und Gemüse angebaut , Tiere aufgezogen und sich mit ihnen angefreundet (oder verfeindet) werden. Eigene Erzeugnisse können sogar auf dem Markt verkauft werden .

In „Sims 4: Landhaus-Leben“ kann , und sich mit ihnen angefreundet (oder verfeindet) werden. Eigene Erzeugnisse können sogar . Neue Tiere: Zu den tierischen Neuankömmlingen und neuen Haustieren zählen typische Bauernhoftiere wie Kühe (Milch), Hühner (Eier) und offenbar auch Lamas (Wolle). Im Wald begegnest du dagegen Wildtieren wie eierstehlenden Füchsen, Pullover tragenden Hasen und zwitschernden Vögeln.

© EA/Maxis

© EA/Maxis

Wann erscheint Sims 4: Landhaus-Leben? Der neue DLC erscheint am 22. Juli 2021 um 19:00 Uhr deutscher Zeit für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One.

Als vollwertiges Erweiterungspack wird Landhaus-Leben voraussichtlich für einen Preis von 39,99 Euro erhältlich sein.

Bonus für schnelle Käufer: Solltet ihr euch die neue Erweiterung bis zum 2. September 2021 kaufen oder den DLC sogar vorbestellen, erhaltet ihr sogar einige exklusive Bonusgegenstände geschenkt. In dem digitalen Bonus des Eifrigen Gartenzwergs sind dabei folgende Items gratis enthalten:

Fahrrad Malerische Tour

Zwergenskulptur Auf geht’s

Bramblewood-Leuchtbaum