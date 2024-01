GTA Online: Fundorte aller Tiere für die Tierfotografie-Herausforderung

Rockstar Games hat als Teil des wöchentlichen Events am 4. Januar 2024 die Wildtierfotografie-Herausforderung in GTA Online freigeschaltet.

Im Rahmen dieser Sammelaufgabe müssen verschiedene Tiere in und um Los Santos fotografiert und anschließend an den Fremdenverkehr Los Santos geschickt werden. Als Belohnung gibt es GTA-Dollar, Erfahrungspunkte, ein besonderes Outfit sowie die Kaufmöglichkeit auf den Declasse Park-Ranger.

Wo ist die Tierfotografie-Herausforderung verfügbar?

Ausschließlich auf den beiden Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X|S bevölkern seit dem Chop Shop Update verschiedene Tierarten die Spielwelt. Deshalb könnt ihr die Tierfotografie-Herausforderung auch nur auf diesen beiden Konsolen spielen.

GTA Online: Wie starte ich die Tierfotografie-Herausforderung?

Sobald ihr euch in GTA Online einloggt, werdet ihr durch ein aufpoppendes Fenster sowie eine E-Mail vom Fremdenverkehr Los Santos auf die neue Tierfotografie-Herausforderung hingewiesen.

Nun müsst ihr euch zum Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet begeben. Auf der Karte wird euch am Eingangsbereichs des Gebiets ein Fotoapparat-Symbol angezeigt.

An der markierten Stelle steht neben dem Büro des Park-Rangers eine Infostafel, mit der ihr interagieren könnt. Im Anschluss werden euch drei Tiere angezeigt, die ihr an diesem Tag fotografieren und an den Fremdenverkehr Los Santos schicken müsst.

Ihr könnt also jeden Tag nur diese drei vorgegebenen Tiere fotografieren, um GTA-Dollar und RP zu erhalten.

Wie funktioniert die Herausforderung?

Dietägliche Aufgabe besteht darin, dass ihr jeweils die drei vorgegebenen Tiere sucht und mit eurer Foto-App Snapmatic fotografiert. Anschließend muss das Foto an das Fremdenverkehrsamt gesendet werden. Direkt im Anschluss erhaltet ihr eure Belohnung.

Welche Belohnung gibt es?

Update: Offenbar unterscheidet sich die Belohnung in Form von GTA-Dollar und RP von Tier zu Tier. So haben wir beim Wildschwein 100.000 GTA-Dollar und 10.000 RP erhalten.

Für jedes eingereichte Foto erhaltet ihr jeweils 20.000 GTA-Dollar und 500 RP. Sobald ihr das dritte geforderte Tier innerhalb eines Tages fotografiert und versendet habt, gibt es 60.000 GTA-Dollar und 500 RP. Obendrauf gibt es als Belohnung für die gesamte Liste noch einmal 40.000 GTA-Dollar und 5.000 RP.

Außerdem erhaltet ihr als Dankeschön für die Teilnahme an der Tierfotografie-Herausforderung das Tierliebhaber-Outfit (engl. The Zoophilist), das automatisch eurem Kleiderschrank hinzugefügt wird. Das Outfit ist eine Hommage an den US-amerikanischen Spielfilm „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“ mit Jim Carrey.

Habt ihr insgesamt 10 Tiere fotografiert und an das Fremdenverkehrsamt gesendet, wird automatisch der günstigere Einkaufspreis für den Declasse Park-Ranger freigeschaltet. Da ihr jeden Tag eben nur maximal drei Tiere melden könnt, benötigt ihr für diese Herausforderung also mindestens vier Tage.

Hinweis: Theoretisch zählt es auch, wenn ihr ein Bild von euren Freunden macht, die sich durch die Peyote-Pflanze in ein Tier verwandelt haben. Allerdings wisst ihr nie, welche Pflanze euch in welche Tierart verwandelt.

GTA Online: Fundorte aller 20 Tiere im Überblick

Spielt ihr GTA Online auf der PS5 oder Xbox Series X|S dann könnt ihr in der Spielwelt auf alle Tierarten treffen, die ihr bereits aus GTA 5 kennt. Für die Wildtierfotografie-Herausforderung müsst ihr euch aber zum Beispiel nicht unter Wasser begeben, um Haie, Wale oder Delphine zu fotografieren.

Alle Tiere, die bei dieser Challenge von euch gefordert werden könnten, haben wir in der folgenden Liste zusammengetragen.

Wildschwein (engl. Boar) Grand Senora Desert

(engl. Boar) Grand Senora Desert Schwein (engl. Pig) Great Chaparral

(engl. Pig) Great Chaparral Kuh (engl. Cow) (auf der Weide direkt neben der Wildschwein-Location

(engl. Cow) (auf der Weide direkt neben der Wildschwein-Location Hunde Mops (engl. Pug) in Rockford Hills Pudel (engl. Poodle) in Rockford Hills Border Collie Vespucci Canals/Prosperity St. Retriever Morningwood Husky Richman Rottweiler Vinewood Hills West Highland Terrier in Rockford Hills

Katze (engl. Cat) West Vinewood

(engl. Cat) West Vinewood Huhn/Henne (engl. Hen) Paleto Bay

(engl. Hen) Paleto Bay Kaninchen (engl. Rabbit) Vinewood Hills

(engl. Rabbit) Vinewood Hills Reh – Mount Chiliad/Chiliad Mountain State Wilderness

– Mount Chiliad/Chiliad Mountain State Wilderness Berglöwe (engl. Mountain Lion) Tongva Hills/Banham Canyon

(engl. Mountain Lion) Tongva Hills/Banham Canyon Kojote (engl. Coyote) Grand Senora Desert

(engl. Coyote) Grand Senora Desert Vögel Möwe (engl. Seagull) Del Perro Beach Kormoran (engl. Cormorant) Grand Senora Desert Krähe (engl. Crow) Grand Senora Desert Chicken-Hawk Grand Senora Desert



Im Folgenden haben wir euch für jede Tierart einen Fundort herausgesucht, an dem ihr mit großer Wahrscheinlichkeit fündig werdet. Bedenkt aber, dass es für das Auftauchen eines bestimmten Tieres keine Garantie gibt. Vor allem bei Hunden könnt ihr an den entsprechenden Stellen jederzeit auf unterschiedliche Rassen treffen.

Wildschwein

Das Wildschwein dürfte für viele das große Problem dieser Suche darstellen, da es recht schwer zu finden und vor allem sehr scheu ist. Wir hatten mehrfach in der Grand-Senora-Wüste in der Nähe einer Weide mit grasenden Kühen sowie einer Baustelle Glück.

Tierart : Wildschwein (engl. Boar)

: Wildschwein (engl. Boar) Fundort: Redwood-Lights-Rennstrecke

Schwein

Schweine findet ihr ohne Probleme auf Bauernhöfen und meist in der Nähe von Kühen.

Tierart : Schwein (engl. Pig)

: Schwein (engl. Pig) Fundort: Grapeseed

Kuh

Kühe findet ihr ohne großes Probleme an verschiedenen Orten rund um Los Santos, meist in größeren Herden, die friedlich auf der Weide grasen.

Tierart : Kuh (engl. Cow)

: Kuh (engl. Cow) Fundort: Grapeseed

Hunde

In der Spielwelt von GTA Online wimmelt es von Hunden und zwar in Form verschiedener Rassen, die an bestimmten Orten immer mal wieder im Wechsel vorzufinden sind.

Mops

Diese Rasse findet ihr vor allem in den Straßen von Rockford Hills. Diese Rasse wechselt sich gerne mit dem Pudel ab, wechselt also zwischendurch mal die Lobby oder fahrt mehrfach durch die Straßen der Gegend.

Tierart/Rasse : Mops (engl. Pug)

: Mops (engl. Pug) Fundort: Rockford Hills

Pudel

Pudel findet ihr vor allem in den Straßen von Rockford Hills. Diese Rasse wechselt sich gerne mit dem Mops ab, wechselt also zwischendurch mal die Lobby oder fahrt mehrfach durch die Straßen der Gegend.

Tierart/Rasse : Pudel (engl. Poodle)

: Pudel (engl. Poodle) Fundort: Rockford Hills

Border Collie

Den Border Collie findet ihr eigentlich immer in Paleto Bay vor einem kleinen Holzhaus.

Tierart/Rasse : Border Collie

: Fundort: Paleto Bay / Procopio Dr

Retriever

Retriever findet ihr oft bei den Vespucci-Kanälen. Lauft hier mehrmals um den Block, um fündig zu werden.

Tierart : Retriever

: Retriever Fundort: Vespucci-Kanäle

Husky

Huskys findet ihr oft bei den Vespucci-Kanälen. Lauft hier mehrmals um den Block, um fündig zu werden.

Tierart : Husky

: Husky Fundort: Vespucci-Kanäle

Rottweiler

Rottweiler findet ihr vor allem in der Gegend rund um Chamberlain Hills.

Tierart : Rottweiler

: Rottweiler Fundort: Chamberlain Hills

West Highland Terrier

Den West Highland Terrier haben wir auf anhieb in Rockford Hills gefunden. Fahrt hier langsam die Straßen entlang und haltet die Augen offen.

Tierart : West Highland Terrier

: West Highland Terrier Fundort: Rockford Hills

Katze

Katzen laufen euch vor allem in Los Santos sehr oft über den Weg.

Tierart : Katze (engl. Cat)

: Katze (engl. Cat) Fundort: Vespucci-Kanäle / Prosperity St

Huhn/Henne

Hühner findet ihr auf dem Land bei Bauernhöfen, aber auch hier und da in den kleineren Städte und sogar in Los Santos.

Tierart : Huhn/Henne (engl. Hen)

: Huhn/Henne (engl. Hen) Fundort: Grapeseed

Kaninchen

Kaninchen laufen euch in Wäldern und auf Wiesen andauernd über den Weg.

Tierart : Kani n chen (engl. Rabbit)

: n (engl. Rabbit) Fundort: Vinewood Hills

Reh

Reh findet ihr eigentlich überall außerhalb von Los Santos auf Wiesen und in Wäldern. Diese Tiere bekommt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit als erstes vor die Linse.

Tierart : Reh (engl. Deer)

: Reh (engl. Deer) Fundort: Mount Chiliad/ Paleto Forest etc.

Berglöwe

Berglöwen sind in Wäldern rund um Berge und Hügel unterwegs. Vorsicht aber, dass ihr euch nicht zu sehr nähert, ansonsten endet ihr als Mittagsessen!

Tierart : Berglöwe (engl. Mountain Lion)

: Berglöwe (engl. Mountain Lion) Fundort: Tongva Hills/Banham Canyon

Kojote

Kojoten findet ihr ohne Probleme überall in der Wüste.

Tierart : Kojote (engl. Coyote)

: Kojote (engl. Coyote) Fundort: Grand Senora Desert

Vögel

Möwe

Möwen findet ihr so gut wie an jedem Strand, allerdings meistens nur bei Tageslicht.

Tierart : Möwe (engl. Seagull)

: Möwe (engl. Seagull) Fundort: Del Perro Beach

Kormoran

Kormorane findet ihr vor allem rund um die Gegend Lago Zancundo und die in der Nähe befindliche Militärbasis.

Tierart : Kormoran (engl. Cormorant)

: Kormoran (engl. Cormorant) Fundort: Lago Zancudo

Krähe

Krähen könnt ihr fasst überall finden, nähert euch allerdings möglichst lautlos und bleibt ein wenig auf Anstand, ansonsten fliegen sie euch davon!

Tierart : Krähe (engl. Crow)

: Krähe (engl. Crow) Fundort: Grand Senora Desert

Chicken-Hawk

Chicken-Hawsks findet ihr vor allem in der Grand-Senora-Wüste und hier eigentlich immer auf dem Dach eines verrosteten Buses auf dem Flugfeld.

Tierart : Chicken-Hawk

: Chicken-Hawk Fundort: Grand Senora Desert

