GTA Online Chop Shop: Das große Winter-Update 2023 ist da – Diese Inhalte erwarten euch

Das große Winter-Update 2023 zu GTA Online namens Chop Shop ist mittlerweile auf allen Plattformen verfügbar und hat zahlreiche spannende Inhalte im Gepäck, auf die Fans zum Teil lange Zeit gewartet haben.

Wir geben euch in den folgenden Zeilen einen Überblick über die Neuerungen sowie Änderungen zum Multiplayer-Pendant zu GTA 5.

GTA Online Chop Shop: Welche Inhalte bringt das Winter-Update 2023?

Kauft einen Schrottplatz und versucht euch an neuen Fahrzeugraubmissionen: In GTA Online: The Chop Shop bieten euch Yusuf Amir aus Liberty City und sein Cousin Jamal einen Einstieg in das neueste illegale Geschäft von Los Santos an: den Schrotthandel. Habt ihr euch zwischen einem von insgesamt fünf verschiedenen zur Verfügung stehende Schrottplatz-Immobilien entschieden, könnt ihr euch jede Woche drei unterschiedliche Fahrzeugraube begehen.

Am Ende eines solchen umfangreicheren Heists entscheidet ihr schließlich, ob ihr die begehrten Vehikel an Yusuf verkaufen möchte oder diese lieber auseinandernehmt.

© Rockstar Games

Winter-Update 2023: Neue Fahrzeuge in GTA Online

GTA Online: Chop Shop bietet euch 12 neue Fahrzeuge, die ihr bei den verschiedenen Händlern für das nötige Kleingeld erwerben könnt. Außerdem sollen in den kommenden Wochen 7 weitere Drip-Feed-Fahrzeuge nach und nach veröffentlicht werden.

Legendary Motorsport:

Grotti Turismo Omaggio : 2.845.000 GTA-Dollar

: 2.845.000 GTA-Dollar Vapid Aleutian: 1.835.000 GTA-Dollar

San Andreas Super Autos:

Karin Asterope GZ : 459.000 GTA-Dollar

: 459.000 GTA-Dollar Declasse Impaler LX : 1.465.000 GTA-Dollar

: 1.465.000 GTA-Dollar Karin Vivanite : 1.605.000 GTA-Dollar

: 1.605.000 GTA-Dollar Fathom FR36 : 1.610.000 GTA-Dollar

: 1.610.000 GTA-Dollar Vapid Dominator GTA : 2.195.000 GTA-Dollar

: 2.195.000 GTA-Dollar Declasse Vigero ZX Coupe: 2.295.000 GTA-Dollar

Warstock Cache und Carry:

Besonders interessant für viele Spiele sind die Polizeifahrzeuge. Somit könnt ihr in GTA Online erstmalig entsprechende Autos kaufen, besitzen und sogar durch zahlreiche Modifikationen nach euren Bedürfnissen anpassen. Allerdings haben diese drei Fahrzeuge gleichzeitig auch ihren Preis!

Die Polizeifahrzeuge stehen euch bei Warstock Cache und Carry zum Kauf zur Verfügung.

Ungekennzeichneter Streifenwagen : 2.962.500 bis 3.950.000 GTA-Dollar

: 2.962.500 bis 3.950.000 GTA-Dollar Stanier LE Cruiser : 3.517.000 bis 4.690.000 GTA-Dollar

: 3.517.000 bis 4.690.000 GTA-Dollar Police Riot: 3.600.000 bis 4.800.000 GTA-Dollar

Neue Driftrennen und Drifttuning

Ab sofort stehen euch in GTA Online spezielle Drifttuning-Kits für das neue Coupé Fathom FR36 sowie sieben bereits veröffentlichte Fahrzeuge zur Verfügung.

In den neuen speziellen Driftrennen erhaltet ihr wichtige Driftpunkte auf Basis verschiedener Kriterien wie Boni für präzise Drifts und eure Position bei der Zieldurchfahrt. Verknüpft eine Reihe kürzerer Drifts zu einem Megadrift oder geht an die Grenzen, um den ultimativen Status eines Driftgotts zu erreichen.

Driftrennen stehen allen Mitgliedern des LS Car Meet zur Verfügung und finden an sieben klassischen Schauplätzen in Los Santos statt wie dem Legion Square, Vespucci Beach, den Vinewood Hills, Mirror Park und anderen.

Weitere Neuerungen in GTA Online

Los Santos wird wild: Auf PS5 und Xbox Series X|S solltet ihr ab sofort Ausschau nach Tieren halten, die das Land, den Himmel und das Meer rund um Los Santos bevölkern.

Eine neue Waffe: In GTA Online gibt es mit dem Gefechtsgewehr eine neue Waffe, das vor allem auf Stabilität und Zuverlässigkeit baut. Das Magazin bietet dabei Platz für 20 Schuss.

Wo kann ich die Waffe kaufen? Das Gefechtsgewehr könnt ihr beim Waffentransporter in Los Santos kaufen. Alternativ sucht ihr euer Agentenbüro auf.

